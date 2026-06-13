Füleken mutatják be a Bacskai című életrajzi kötetet

Június 19-én, 18 órától kerül bemutatásra Füleken a 20. századi szlovákiai magyar képzőművészet egyik kiemelkedő alakja, Bacskai Béla életét és munkásságát feldolgozó, idén megjelent kötet. A Bacskai című könyv kiadása, amelyet a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány adott ki a Méry Ratio Kiadó gondozásában, a festőművész születésének kilencvenedik, valamint halálának negyvenötödik évfordulójához kötődik.

A Persén született, de Gömörhöz is szorosan kapcsolódó művész tehetsége már gyerekkorában megmutatkozott. A füleki ipari szakközépiskolában tanult fémmodellezőnek, majd kis ideig a városban működő zománcüzemben dolgozott.

Az itt szerzett tapasztalatok visszatükröződtek úgy a későbbi szobrászati kísérleteiben, mint a festészetében. Egyetemi tanulmányait a Pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán végezte.

Alkotásaiban a szülőföld természeti szépségei és az emberi világ közötti kapcsolat jelenik meg, a hagyományok és a modern irányzatok sajátos ötvözetében. A művésztársai és kritikusai egyaránt elismerték egyedi látásmódját és technikáját.

Pályafutására döntő befolyással bírt Szabó Gyula festőművész és költő, aki már korán felismerte tehetségét és támogatta alkotói kibontakozását. A bemutatásra kerülő kötet alapját egyrészt a fennmaradt hagyaték – levelek, jegyzetek, családi fotók, dokumentumok és visszaemlékezések –, másrészt a levéltári és múzeumi kutatások eredményei képezik, de mindemellett betekintést nyújt a művész költészeti és festészeti munkásságába is.

A Füleki Városi Hivatal földszinti üléstermében megvalósuló magyar nyelvű könyvbemutatót Agócs Attila köszöntőbeszéde nyitja meg, majd a szerzőkkel –Puntigán Józseffel és Szabó B. Renátával – Orosz Örs beszélget. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Sajtóközlemény/Felvidék.ma