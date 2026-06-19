Ne felejts az autóban! – Újraindult a rendőrség nyári figyelemfelhívó kampánya

A szlovák rendőrség idén nyáron ismét elindította a „Nezabudni na mňa v aute” (Ne felejts az autóban) elnevezésű kampányát. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek és állatok parkoló járműben hagyásának veszélyeire a nyári hőség idején. A rendőrség a közösségi oldalán tájékoztatott a kampány részleteiről.

A megelőzési szakemberek elsősorban bevásárlóközpontok, strandok, kórházak és parkolók környékén osztanak tájékoztató szórólapokat, amelyek a nyári forróságban az autóban hagyott gyermekekre és háziállatokra leselkedő kockázatokra hívják fel a figyelmet.

A rendőrség közölte, hogy a közösségi médiában ezúttal rendhagyó módon mutatják be a kampány üzenetét.

„Idén azonban a közösségi oldalakon kissé másként mutatjuk be a kampányt. Elsőként egy hiteles videót teszünk közzé egy felforrósodott autóból. Rendőreink ellenőrzött körülmények között saját maguk tapasztalták meg, mi történik az emberi szervezettel, amikor valaki egy forró nyári napon bezárva marad egy járműben. Ezt saját felelősségükre tették azért, hogy bemutassák azt a valóságot, amelyet egy gyermek vagy egy állat nem képes megállítani. Ne próbálják utánozni. Még néhány percre sem. Még kíváncsiságból sem”

– hangsúlyozta a rendőrség.

A kampány nemcsak a gyermekek biztonságára összpontosít, hanem a háziállatok védelmére is. A rendőrség a nyár folyamán arról is tájékoztatja majd a lakosságot, hogyan lehet biztonságosan utazni kutyával, mire érdemes odafigyelni indulás előtt, valamint arról is, hogyan kell eljárni, ha valaki egy lezárt autóban rekedt kutyát talál, illetve miként nyújthat számára elsősegélyt.

A hatóság arra is felhívta a figyelmet, hogy ilyen esetekben a gyors reagálás életet menthet.

„Ha egy autóban bezárt gyermeket vagy állatot látnak, és úgy vélik, hogy veszélyben van, ne menjenek tovább. Cselekedjenek. Hívjanak segítséget. Tárcsázzák a 158-as vagy a 112-es segélyhívó számot”

– figyelmeztetett a rendőrség.

A szakemberek ismételten hangsúlyozzák: a parkoló járművek utasterének hőmérséklete már néhány perc alatt életveszélyes szintre emelkedhet, ezért gyermeket vagy állatot még rövid időre sem szabad az autóban hagyni.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk