Hétfőn megdőlhet az országos melegrekord

Valószínűleg megdől az országos melegrekord, és három egymást követő napon is meghaladhatja a hőmérséklet a 40 Celsius-fokot – tájékoztatott közösségi oldalán a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ). A jelenlegi rekordot Ógyallán mérték 2007 júliusában: 40,3 Celsius-fokot – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Ivan Garčár, az SHMÚ szóvivője.

„A hétvégén további forró, trópusi légtömegek érkeznek, hétfőn (június 29.) tetőzik a hőség, majd nyugati irányból hidegfront hoz enyhülést” – közölte a meteorológiai intézet.

A napi csúcshőmérséklet nagyon sok helyen meghaladja majd a 35 fokot, a legmelegebb területeken pedig néhol 40 foknál is több lehet.

Nem zárható ki, hogy a déli járásokban több napon át 40 fokos hőség lesz.

„Szinte biztos, hogy az eddigi júniusi, 38,8 Celsius-fokos rekord (Szomotor, 2022. június 30.) már szombaton megdől” – állítja az intézet.

Az is majdnem biztos, hogy megdől a 40,3 fokos ógyallai abszolút rekord is. „A számítógépes előrejelzési modell egyelőre 38 fokkal számol Ógyallán, de az erős napsütés és a szélcsend miatt ennél még melegebb lesz” – jósolja az SHMÚ.

Hétfőn lesz a legnagyobb hőség, 41 Celsius-fok körüli csúcsérték várható, ami példa nélküli a mérések 1871-es kezdete óta. Az intézet arra kéri a lakosságot, figyelje a honlapján kiadott riasztásokat.

„Részben azért ennyire rendkívüli ez a hőhullám, mert az évnek ebben a szakaszában a leghosszabbak a nappalok, az éjszakák pedig a legrövidebbek, így éjszaka nem tud eléggé lehűlni a levegő, napközben pedig újra gyorsan felforrósodik” – magyarázták az intézet szakértői.

Az ország döntő részén már most is első-, másod- vagy harmadfokú riasztás van érvényben.

A Közegészségügyi Hivatal figyelmeztet, hogy a veszélyeztetett személyek közé tartoznak a gyerekek, az idősek, a várandós nők és a krónikus betegek – különösen a szív- és érrendszeri, a légzőszervi betegek, a mentális betegségekkel küzdők és a túlsúlyosak. A hőségben túlhevülhet a szervezet: levertség, álmosság, fejfájás, szédülés, émelygés és hányás jelentkezhet. Szélsőséges esetekben ájulás, sőt halálesetek is előfordulhatnak – figyelmeztetett a hivatal.

A legfontosabb, hogy mindenki igyon elegendő folyadékot akkor is, ha nem érez szomjúságot. Vissza kell fogni a fizikai munkát és a testedzést, kerülni kell a tűző napot, és a lehető legkevesebbet kell a szabadban tartózkodni. A mentősök azt tanácsolják, hogy kánikulában együnk könnyebb ételeket, öltözzünk megfelelően, viseljünk kalapot, sapkát és napszemüveget, valamint használjunk napvédő krémet. Gyerekeket és háziállatokat tilos a tűző napon vagy leparkolt autóban hagyni. Aki szédülést vagy émelygést érez, kérjen segítséget.

Felvidék.ma/TASR