Összetartásból, munkából és hitből épült fel a nagymegyeri U15-ösök sikertörténete

A 2025/2026-os idény a várakozásokat is felülmúló eredményt hozott a nagymegyeri U15-ös labdarúgócsapat számára. A Nyugat-szlovákiai Labdarúgó-szövetség által szervezett III. U15 Hummel Ligában szereplő együttes végül a második helyen zárt, ráadásul figyelemre méltó, 111 rúgott és mindössze 17 kapott gólos mérleggel.

A csapat teljesítményéről, az idény legfontosabb tanulságairól, a játékosok fejlődéséről, valamint a következő szezon kihívásairól beszélgettünk Szalay Gábor vezetőedzővel.

Szalay Gábor számára nem volt ismeretlen a korosztály, hiszen hosszú éveken keresztül az ifjabb diákoknál dolgozott, és már az U13-as csapattal is jelentős sikereket ért el. Mint elmondta, a szükség úgy hozta, hogy a tavalyi idényben átvegye az idősebb korosztály irányítását, ám az együttműködés alapjai már korábban kialakultak.

A nagymegyeri csapat a tavalyi szezonban még elsősorban a biztos bennmaradást tűzték ki célul, az idei évad előtt azonban már magasabbra tették a lécet.

Az első három hely valamelyikének megszerzését fogalmazták meg célként, amit végül sikerült is teljesíteniük.

A felkészülést már július első hetében megkezdték heti három-négy edzéssel, emellett több magasabb osztályban szereplő ellenféllel is megmérkőztek.

A nyári munka egyik fontos állomása volt egy csilizközi, szapi torna, amelyet sikerült megnyerniük, a bajnoki rajtra pedig augusztus elején, Nyitraivánkán került sor.

A szezon során kialakult játékoskeret kisebb változásokon ment keresztül. Bár több meghatározó labdarúgó távozott, helyükre olyan futballisták érkeztek, akik gyorsan beilleszkedtek és megfelelően pótolták elődeiket.

Az ősz különösen emlékezetesre sikerült. A nagymegyeri idősebb diákok csapata vereség nélkül, mindössze két döntetlennel zárták az első félévet, és a tabella éléről várhatták a folytatást. A kemény téli felkészülést követően továbbra is versenyben maradtak a bajnoki címért, ám tavasszal néhány kulcsfontosságú mérkőzésen pontokat veszítettek. Az első vereséget Galgócon szenvedték el, majd Gútán is alulmaradtak, míg hazai pályán döntetlent játszottak a későbbi bajnok Érsekújvárral. A végelszámolásnál mindössze két pont választotta el őket az aranyéremtől.

Szalay Gábor ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az idény összképét tekintve maximálisan elégedett a csapat teljesítményével.

„A helyezés önmagában mindig egy kicsit képlékeny dolog, de nekünk a bajnokság előtt az első három hely valamelyikének megszerzése volt a célunk. Ezt sikerült teljesíteni, ezért a második helyet nagyon szép eredménynek tartom”

– fogalmazott a vezetőedző, s hozzátette, hogy természetesen nem volt könnyű feldolgozni, hogy a csapat több mint fél éven keresztül vezette a bajnokságot, végül mégis hajszállal maradt le az első helyről.

„Két ponttal maradtunk le a bajnoki címről. Ez nyilván fájó, de összességében nagyon büszkék lehetünk arra, amit elértünk”

– húzta alá.

A szakember szerint az eredmény értékét tovább növeli, hogy a szezon előtt jelentős játékosmozgás zajlott a keretben. Mint elmondta, a korábbi U13-as együttes magja együtt maradt, ami nagyban megkönnyítette az átmenetet, ugyanakkor több pozícióban is új játékosokat kellett beépíteni.

Szalay Gábor kiemelte, hogy tudatosan próbálták megerősíteni azokat a posztokat, ahol távozók miatt hiány keletkezett. Ennek eredményeként az érkezők gyorsan alkalmazkodtak, és sikeresen betöltötték az üresen maradt szerepköröket.

Mint fogalmazott,

a csapat gerince változatlan maradt, ezért nem kellett teljesen új közösséget építeniük, csupán néhány fontos „mozaikdarabot” kellett megtalálniuk a megfelelő helyekre.

A szezon egyik leglátványosabb mutatója a 111:17-es gólkülönbség volt, amely jól tükrözi a csapat játékának egyensúlyát. A vezetőedző szerint ez annak a futballfilozófiának az eredménye, amelyet évek óta következetesen próbálnak megvalósítani.

Szalay Gábor elmondta, hogy ő maga játékosként is inkább védekező szemléletű futballista volt, ezért edzőként különös hangsúlyt fektet a szervezett védekezésre. Ugyanakkor azt is fontosnak tartja, hogy a csapat támadásban is hatékony legyen.

Ennek kapcsán külön megemlítette munkatársait, Tóth Csaba asszisztens ezdőt és Németh Tamás csapatvezetőt, akikkel közösen alakították ki azt a rendszert, amely a gyors átmenetekre, a fegyelmezett védekezésre és az intenzív támadópresszingre épült.

„Mint egy csapat próbáltunk védekezni, és mint egy csapat próbáltunk támadni. Ehhez szükség volt megfelelő kondícióra, gyorsaságra, de ugyanilyen fontos volt a technikai és taktikai képzés is”

– emelte ki.

A szakember számára azonban az utánpótlás-nevelésben nem kizárólag az eredmények számítanak. Különösen fontosnak tartja azt a fejlődési folyamatot, amelyet játékosai az elmúlt évek során bejártak.

Szalay Gábor több mint négy éve dolgozik együtt ennek a korosztálynak a jelentős részével, így testközelből követhette végig a fiúk fejlődését.

Mint fogalmazott,

a 2011-es és 2012-es születésű játékosok talán nem tartoztak azok közé a generációk közé, amelyekről korábban mindenki azt gondolta volna, hogy kiemelkedő eredményeket érhetnek el, ám a közös munka során bebizonyították, hogy a kitartás, az alázat és az összetartás rendkívüli értékeket képvisel.

A vezetőedző szerint a csapat legnagyobb ereje éppen a közösségben rejlik. Hangsúlyozta, hogy a fiúk nemcsak a pályán, hanem a magánéletben is jó barátok, ami jelentősen hozzájárult a sikerekhez. Emellett rendkívül ambiciózusak, nyitottak a munkára, és minden edzésfeladatot maximális hozzáállással végeztek el.

„Soha nem volt olyan, hogy megkérdőjelezték volna a munkát. Legyen szó kondicionális vagy taktikai feladatokról, mindig becsülettel végrehajtották azokat. Emiatt is nagyon büszke vagyok rájuk”

– jegyezte meg, s hozzátette, külön öröm számára látni, hogy az egykori gyerekjátékosokból mára fiatal férfiak váltak, akik nemcsak sportolóként, hanem emberileg is sokat fejlődtek.

A sikeres szezon után új kihívás vár a nagymegyeri együttesre, hiszen a második helyezésnek köszönhetően a következő idényben már a II. ligában szerepelhetnek. Szalay Gábor ugyanakkor óvatos optimizmussal tekint az előttük álló időszakra. Mint mondta, a keretből tizenkét játékos távozik korosztályváltás miatt, helyükre pedig fiatalabb labdarúgók érkeznek az alsóbb korosztályokból, illetve más klubokból.

A vezetőedző szerint a második liga egyelőre ismeretlen terep számukra, ezért elsődleges célként a bennmaradást tűzték ki célul.

„Szeretnénk minél több tapasztalatot gyűjteni és alkalmazkodni a magasabb szint követelményeihez. Tudjuk, hogy gyorsabb, intenzívebb futball vár ránk, de hosszú távon ez szolgálja legjobban a játékosok fejlődését”

– mutatott rá.

Véleménye szerint a magasabb osztályban megszerzett tapasztalatok később az U17-es és U19-es korosztályokban is komoly előnyt jelenthetnek majd a fiatalok számára.

A bajnoki idény értékelésének végén a futball iránti személyes kötődéséről is beszélt. Elárulta, hogy a jelenleg zajló világbajnokság mérkőzéseit is figyelemmel követi, és hagyományosan a német válogatottnak szurkol. Mint fogalmazott, mindig közel állt hozzá a német futball mentalitása, ugyanakkor a technikásabb, kreatívabb játékot képviselő francia válogatott teljesítményét is nagyra értékeli.

Edzői példaképei között elsőként édesapját, Szalay Ferencet említette, aki meghatározó szerepet játszott szakmai fejlődésében, de külön kitért egykori nevelőedzőjére, Toberny Bohušra is, akitől szintén sokat tanult pályafutása során.

Érdekesség, hogy a mögöttük álló idényben ellenfélként találkoztak, hiszen Toberny Bohuš a párkányi U15-ös csapatot irányította. A nemzetközi futballból pedig a német szövetségi kapitány, Julian Nagelsmann munkássága áll hozzá a legközelebb.

A nagymegyeri U15-ös együttes számára ezzel lezárult egy rendkívül sikeres fejezet. A bajnoki cím ugyan hajszálnyira maradt, ám a második helyezés, a kiemelkedő gólkülönbség, a csapat fejlődése és a magasabb osztályba történő feljutás egyaránt azt bizonyítja, hogy Szalay Gábor, Tóth Csaba és Németh Tamás vezetésével olyan közösség formálódott, amelyre méltán lehet büszke a nagymegyeri labdarúgás.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma