TollVonás Somorján – negyven fiatal alkotó, egy közös élmény

Miközben továbbra is zajlik a közönségszavazás a CSEMADOK Somorja közösségi oldalán, érdemes visszatekinteni az első alkalommal megrendezett TollVonás – Somorjai Alkotónapra. A kezdeményezés új megközelítéssel adott teret a fiatal alkotóknak, akik egy egész napos kreatív műhelymunka során mérhették össze tehetségüket és mutathatták meg írói képességeiket.

A CSEMADOK Somorján több mint egy évtizede szervez vers- és meseíró pályázatokat gyermekek számára. Az idei évben azonban a hagyományos pályázati formát egy különleges alkotónap váltotta fel.

A cél az volt, hogy

az írás ne csupán otthon elkészített pályaművek beküldését jelentse, hanem közösségi élménnyé váljon, ahol a résztvevők egymást inspirálva, szakmai segítség mellett alkothatnak.

A rendezvénynek a Fórum Intézet, a Bibliotheca Hungarica és a Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár adott otthont. A három somorjai intézmény együttműködésének köszönhetően a program egyszerre volt irodalmi verseny, tehetséggondozó műhely és közösségi esemény.

A felhívásra 40 diák jelentkezett hat iskola képviseletében: a somorjai Corvin Mátyás Alapiskolából, a tejfalui, egyházgellei és csallóközcsütörtöki alapiskolákból, a diósförgepatonyi Móricz Zsigmond Alapiskolából, valamint a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskolából.

A résztvevők két korosztályban versenyeztek, és csak a helyszínen ismerték meg a választható témákat.

Az alkotás során négy ismert somorjai, ill. felvidéki alkotó segítette a fiatalokat: Méry Erzsébet helytörténész, Rajczi Adrienn író, Gyökeres Kinga meseíró és Koncz Csilla író. A mentorok kérdésekkel, beszélgetésekkel és bátorítással támogatták a gyerekeket abban, hogy saját történeteiket, gondolataikat papírra vessék.

A nap során a résztvevők Somorja kulturális örökségével is megismerkedhettek. Vörös Rózsa a Korona épületében, Mathédesz Lajos pedig a Honismereti Házban tartott számukra érdekes tárlatvezetést.

A zsűri egyhangú véleménye szerint rendkívül magas színvonalú alkotások születtek. A legjobbak könyvjutalomban és értékes ajándékokban részesültek, valamennyi résztvevő pedig emléklapot kapott.

A TollVonás egyik különleges hagyománya, hogy a díjazott alkotások illusztrációkkal jelennek meg a Somorja és Vidéke hasábjain.

Idén a somorjai Lakasz Gabriella somorjai iparművész készíti az illusztrációkat a nyertes művekhez.

A rendezvény azonban az eredményhirdetéssel még nem ért véget. Jelenleg zajlik a közönségszavazás a CSEMADOK Somorja Facebook-oldalán, ahol az érdeklődők elolvashatják a díjazott alkotásokat, és szavazatukkal támogathatják kedvenceiket. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy keressék fel az oldalt, ismerkedjen meg a fiatal szerzők írásaival, és vegyen részt a szavazásban.

A TollVonás sikere azt bizonyítja, hogy a fiatalokban rengeteg fantázia, kreativitás és alkotókedv rejlik. Egyúttal azt is megmutatta, milyen sokat jelent, amikor egy közösség összefog a tehetséges gyerekek támogatásáért. A szervezők bíznak benne, hogy a Somorjai Alkotónap hagyománnyá válik, és a következő években még több fiatal alkotót vonz majd Somorjára.

PI/Felvidék.ma