Távozik Magyarország pozsonyi nagykövete és kassai főkonzulja

Politikai döntés nyomán június 30-ával befejezi szlovákiai diplomáciai szolgálatát dr. Balogh Csaba, Magyarország pozsonyi nagykövete, valamint dr. Hetey Ágota, Magyarország kassai főkonzulja. A két diplomata az elmúlt években meghatározó szerepet játszott a magyar–szlovák kapcsolatok alakításában, valamint a felvidéki magyar közösségek támogatásában.

Dr. Balogh Csaba számára nem volt ismeretlen a pozsonyi nagyköveti szolgálat. Először 2011-ben nevezték ki Magyarország szlovákiai nagykövetévé, majd többéves budapesti kormányzati és külügyi vezetői munka után 2023 januárjában tért vissza a pozsonyi külképviselet élére. Diplomataként több mint három évtizedes külügyi tapasztalattal rendelkezik, szolgált egyebek mellett Bukarestben és Szófiában is.

Második pozsonyi megbízatása során többször hangsúlyozta, hogy célja a magyar–szlovák kapcsolatok intenzívebbé tétele és a két ország közötti együttműködés erősítése volt.

Dr. Hetey Ágota 2021 óta vezette Magyarország Kassai Főkonzulátusát. Hivatali ideje alatt a kassai külképviselet kiemelt szerepet vállalt a kelet-szlovákiai magyar közösségek támogatásában, valamint számos kulturális, oktatási és közösségi kezdeményezés megvalósításában. Munkáját nemcsak a magyar közösség, hanem a régió szlovák közéleti szereplői is elismerték.

Az elmúlt évek során mindkét diplomata aktív résztvevője volt a felvidéki magyar közéletnek.

Számos rendezvényen, megemlékezésen, kulturális eseményen és fejlesztési projektben működtek együtt civil szervezetekkel, önkormányzatokkal és intézményekkel. A külképviseletek működése sokak szerint túlnőtt a hagyományos diplomáciai feladatokon, hiszen a pozsonyi nagykövetség és a kassai főkonzulátus egyaránt olyan közösségi találkozóhellyé vált, amely rendszeresen adott otthont a magyar közösséget összefogó programoknak.

A távozásuk kapcsán több felvidéki közéleti szereplő is köszönetet mondott munkájukért.

A búcsúzó üzenetek szerint Balogh Csaba és Hetey Ágota diplomáciai tevékenysége jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a magyar diplomácia jelenléte erősebbé és közvetlenebbé váljon Szlovákiában, miközben személyes kapcsolataikkal is hidakat építettek a magyar és a szlovák közösségek között.

Egyelőre nem jelentették be hivatalosan, hogy kik veszik át a pozsonyi nagykövetség, illetve a kassai főkonzulátus vezetését.

HE/Felvidék.ma