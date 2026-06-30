Csatatérré vált a gyerekszoba

Életkorhoz kötnék a kockázatos digitális szolgáltatásokat. A szlovák Beruházási, Régiófejlesztési és Informatizációs Minisztériuma (MIRRI) tárcaközi egyeztetésre bocsátotta a kiskorúak digitális térben történő védelméről szóló törvénytervezetet.

A javaslat szakértők, szülők, iskolák és maguk a gyermekek bevonásával készült.

A minisztérium az Eperjesi járásban található Varhaňovce (Varannófejlőd) községben mutatta be a tervezetet, hangsúlyozva:

nem a technológia használatának megtiltása a cél, hanem az életkornak megfelelő, biztonságos használat egyértelmű szabályainak kialakítása.

A tervezet 15 éves korhatárt vezetne be a kockázatos digitális szolgáltatások használatához, amelyet technikailag is ellenőrizhető módon érvényesítenének.

Az életkor igazolása az európai digitális személyazonossági pénztárcán (EUDI) keresztül történne. Emellett erősítenék a szülői felügyeletet, növelnék a digitális platformok felelősségét, és Szlovákiában első alkalommal szabályoznák a kiskorúak digitális lábnyomának törléséhez való jogát.

Nem az alkalmazásokat, a kockázatokat tiltanák

A minisztérium szerint a szabályozás nem egyes alkalmazásokra vagy közösségi oldalakra vonatkozna, hanem azokra a kockázatokra, amelyeket az egyes digitális szolgáltatások jelentenek a gyermekek számára.

A törvény érintené az online játékokat, a függőséget okozó vagy szerencsejáték-szerű mechanizmusokat, a mesterséges intelligencián alapuló szolgáltatásokat, a kiskorúak magánéletének védelmét – beleértve a digitális nyomok törlésének jogát –, valamint a gyermekinfluenszereket is.

A jogszabály olyan jelenségekre is reagálna, amelyek eddig nem szerepeltek a szlovák jogrendben. Ide tartoznak az online játékok függőséget okozó elemei, a kiskorúak adatainak kereskedelmi célú felhasználása, a mesterséges intelligencia alkalmazásai, valamint a gyermekinfluenszerek szerepe a digitális gazdaságban.

A tervezet kidolgozását több tucat egyeztetés előzte meg gyermekorvosokkal, pszichológusokkal, jogászokkal, a rendőrséggel, a Szlovák Ügyvédi Kamarával, az oktatási és munkaügyi tárcával, digitális biztonsági szakértőkkel és a digitális platformok képviselőivel.

Iskolai tapasztalatok Pozsonytól Eperjesig

„Munkánk során arra törekedtünk, hogy a gyakorlatból ismerjük meg a valós helyzetet, és azt, hogy hogyan látják ezt maguk a gyerekek. Ezért ellátogattunk pozsonyi, valamint kelet-szlovákiai, kassai és eperjesi iskolákba is. Elsősorban középiskolák első évfolyamos diákjaival beszélgettünk, hiszen a szabályozás leginkább a 14–16 éves korosztályt érinti. A diákok maguk mondták el, hogy nagy különbség van egy elsőéves középiskolás és egy nyolcadikos vagy kilencedikes általános iskolás között. Elmondásuk szerint korábban sokkal többet használták a digitális technológiákat, mert nem ismerték fel azok kockázatait és az egészségükre gyakorolt hatásait” – nyilatkozta Soňa Hanzlovičová, a MIRRI kiskorúak digitális védelméért felelős osztályának vezetője.

A minisztérium ugyanakkor kiemelte, hogy a törvénytervezet nem foglalkozik a kiberzaklatással, amely szerintük külön jogszabályi rendezést igényel. A tárca szerint önálló törvényre van szükség ahhoz, hogy a gyors technológiai fejlődéshez rugalmasan lehessen alkalmazkodni anélkül, hogy átfogó jogszabályokat kellene folyamatosan módosítani.

„Pedagógusként és iskolaigazgatóként fontos előrelépésnek tartom ezt a javaslatot. A digitális világ egyre fiatalabb korosztályokat érint, ezért elengedhetetlen, hogy ezt világos szabályok és etikai elvek is kísérjék a jogalkotásban. Iskolánk üdvözli ezt a kezdeményezést” – mondta Rastislav Bruzda, a varhaňovcei alapiskola igazgatója.

A MIRRI szerint a javaslat jóval túlmutat az iskolai mobiltelefon-használat szabályozásán, amely csupán a tanítási idő alatti problémák egy részét kezeli.

Az új szabályok a teljes digitális térre vonatkoznának, ahol a gyermekek mozognak: otthon, az iskolában és minden más környezetben is.

Kormányzati belháború és ellenzéki bírálatok

A Szlovák Nemzeti Tanács képviselője és korábbi beruházási miniszter, Veronika Remišová (Slovensko – Za ľudí) ugyanakkor élesen bírálta a MIRRI javaslatát, amely megtiltaná a közösségi oldalak használatát a 15 év alatti gyermekek számára. Véleménye szerint a tervezet kidolgozatlan, kaotikus, és hiányzik belőle a megfelelő szakmai, technikai és jogi megalapozottság. Problémásnak nevezte azt is, hogy ugyanabban a témában ugyanannak a kormánynak két minisztériuma két különböző törvényjavaslatot készített.

Remišová szerint továbbra is tisztázatlan kérdés az életkor ellenőrzése az európai digitális személyazonossági pénztárcával, a gyermekek érzékeny adatainak védelme, a platformok ellenőrzése, a szankciók végrehajthatósága, valamint az a veszély, hogy a tiltás után a gyermekek kevésbé szabályozott platformokra vándorolnak át. Hangsúlyozta: a gyermekek online védelme helyes cél, de a törvényt szakmailag megalapozottan, technikailag átgondoltan és alkotmányosan kifogástalan módon kell előkészíteni.

Az ellenzéki Progresszív Szlovákia (PS) szintén bírálta, hogy ugyanazon kormány két minisztere két eltérő javaslattal állt elő a gyermekek közösségimédia-használatának szabályozására. Míg az oktatási minisztérium Tomáš Drucker vezetésével a 16 éves korhatárt támogatja, addig a beruházási miniszter, Samuel Migaľ a 15 év alattiak számára vezetne be tilalmat. A PS szerint ez nem kiszámítható és egyértelmű szabályozást jelent, hanem jogalkotási zűrzavart és a miniszterek rivalizálását, ami csak késlelteti a kiskorúak hatékony védelmét. A mozgalom szerint Szlovákiának két eltérő javaslat helyett egyetlen közös, összehangolt szabályozást kellene kidolgoznia.

tasr/Felvidék.ma