Kulcs az oroszlános fakapuhoz

Dr. Hetey Ágotát, Magyarország kassai főkonzulját visszahívták állomáshelyéről. Erre számítani lehetett, hiszen hat és fél évet töltött Kassán. Távozása alkalmából búcsúfogadást rendeztek, amelyen sokan vettek részt. A meghívottak szinte mindegyike valamilyen figyelmességgel vagy ajándékkal kedveskedett neki.

Gris Emese Diána elsőbeosztott konzul köszöntőjében áttekintette dr. Hetey Ágota sokrétű és gazdag kassai tevékenységét. A leköszönő főkonzul barátainak nevezte a megjelenteket, hiszen – mint mondta – valóban csak barátok voltak jelen. „Egy diplomata életében gyakran van, hogy búcsúzik, de nekem ilyen nehéz még sosem volt.”

Megköszönte azt a sok üzenetet, gondolatot, telefonhívást, elektronikus levelet és a közösségi oldalakon megosztott jókívánságokat, amelyeket az elmúlt napokban kapott.

Felidézte, hogy 2020. március 5-én, csütörtökön érkezett Kassára. Tele volt várakozással, tervekkel és energiával. Kihívást jelentett számára, hogy életében először kellett hosszabb időre távol élnie a családjától.

Mint mondta, munkájának kezdettől fogva a személyes jelenlét és a nyitottság volt a vezérfonala. Ez hasznosnak bizonyult, mert közvetlenül jutottak el hozzá a kérések, az igények és az ötletek, amelyek megvalósításához hozzájárulhatott.

Álmában sem gondolta azonban, hogy ennyi területen lesz lehetősége eredményeket felmutatni.

Tisztában volt azzal, hogy mindent nem lehet megvalósítani, de mindent meg kell tenni, amit lehet. Sok terv valóra vált, ugyanakkor bőven maradt még tennivaló. Elmondta: nem tudja, ki lesz az utóda, de arra kérte a jelenlévőket, hogy ugyanazzal a nyitottsággal segítsék majd az ő munkáját is. Ez az itt élő magyar közösség és a magyar–szlovák együttélés javát szolgálja.

„Az emlékezetpolitika terén tett lépéseket, az elődeink tiszteletére állított új szobrokat, táblákat vagy a régiek megmentését, felújítását nagyon fontosnak tartom, hiszen múltunk így marad meg a jövő számára. A jelenben pedig erősítik az itt élők mindennapi nemzettudatát és felkeresendő helyszínek az idelátogatók számára. Létrehozásuk során nagyszerű érzés volt látni, hogyan nyílnak meg felelős pozícióban lévő emberek is és lesznek büszkék az együttműködésünkre. És ezt nemcsak a tiszta, vagy többségében magyar területeken tapasztaltam, hanem színtiszta szlovák településeken is.

Számomra is jólesik felkeresni konzuli kerületünk-szerte ezeket a helyeket, látni, hogy akár egy év múltán is ott van a koszorúm, tisztelettel vigyáznak rá. Összeszámoltam, 72 olyan települést találtam, amellyel komoly együttműködésünk volt. De éppígy jó végigmenni Kassa főutcáján és megszámolni a piros-fehér-zöld szalagos koszorúimat.

Mégis, a kőbe vésett, fizikailag megmaradó nyomoknál fontosabbnak tartom az emberek közötti közeledést. Sokféle vitás vagy előítéletekkel terhelt helyzetet sikerült megoldani vagy legalább előbbre vinni. Ezt a magunk közötti, de a magyar–szlovák együttélésben is megtapasztaltam. Ezért a köszönet minden jelenlévőnek jár!”

Gris Emese Diána ezt követően felidézte az elmúlt évek jelentősebb eredményeit. 2021-ben az aradi vértanúk portréiból állandó kiállítást adományoztak Margonyának, ahol Dessewffy Arisztid nyugszik. Ugyanebben az évben adták át a Petőfi Sándor, Tompa Mihály és Kerényi Frigyes Erdei lak című költői versenyének emléket állító, felújított eperjesi kőobeliszket a Szent László-hegyen.

2022 márciusában avatták fel Thököly Imre lovasszobrát a késmárki vár tövében. Júliusban, születésének 200. évfordulója alkalmából, Toporcon, a helyi evangélikus templom falán avattak emléktáblát Irányi Dániel kormánybiztos tiszteletére. Novemberben emléktáblát avattak Éger Edit Éva pszichológus, holokauszt-túlélő emlékére a kassai Andrássy-palotán. Ugyanebben az évben adták át a Girált városával közösen felújított első világháborús emlékművet, a „girálti kőoroszlánt”.

2023 júniusában, a Petőfi-bicentenárium alkalmából emléktáblát helyeztek el a régi késmárki líceum falán, emléket állítva Petőfi Sándor 1845-ös felvidéki utazásának. Szeptemberben leplezték le Batsányi János költő felújított kassai emléktábláját születésének 260. évfordulója alkalmából.

Igló városával együttműködve szobrot avattak Zathureczky Ede kétszeres Kossuth-díjas hegedűművész, a budapesti Zeneakadémia egykori igazgatója tiszteletére, aki a városban született.

2024 áprilisában ünnepélyes keretek között leplezték le Eperjes központjában Petőfi Sándor szobrát, amely a költő felvidéki látogatásának állít emléket azon épület előtt, ahol egykor megszállt. Az új hivatali épület átadásának első évfordulójára időzítve a Csáky–Dessewffy-palota történetét bemutató információs táblát is elhelyezték a főbejáratnál.

2024 novemberében emléktáblát avattak a felújított szinyei kápolnán Fabriczy Kováts Mihály, az amerikai függetlenségi háború magyar huszárezredese tiszteletére. A szepesófalui temetőben felújították Császár Rezső, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc honvédszázadosának sírkövét.

2025 szeptemberében a Szepességben ünnepélyes keretek között avatták fel Krúdy Gyula felújított emléktábláját egykori iskolája, a podolini piarista kolostor falán. Ősszel új emléktáblát kapott az eperjesi születésű Hamvas Béla. A száz évvel ezelőtt elhunyt Fischer-Colbrie Ágoston kassai püspök emlékére emléktáblát és bronz domborművet avattak a kassai érsekség épületén, míg Sztáray Irma, Erzsébet királyné udvarhölgye szobránci sírjára magyar nyelvű felirat került.

A leköszönő főkonzul köszönetet mondott a hat és fél év alatt kapott bizalomért, barátságért és folyamatos támogatásért.

Mint fogalmazott, mindez hozzájárult ahhoz, hogy a Felvidéken otthon érezhesse magát, noha korábban – pozsonyi külszolgálata előtt – még soha nem járt ezen a vidéken. Ma már azonban ezer szállal kötődik hozzá. Hangsúlyozta: most csupán a tisztségétől búcsúzik, de biztos benne, hogy még sokszor találkozik az itt élőkkel.

Miután Isten áldását kérte a jelenlévőkre, ezekkel a szavakkal búcsúzott: „Büszke vagyok rá, hogy kulcsom volt az oroszlános fakapuhoz!”

Férjét, dr. Balogh Csabát, Magyarország pozsonyi nagykövetét szintén visszahívták állomáshelyéről, noha megbízatásából még fél év lett volna hátra. Rövid beszédében elmondta: Szlovákiában végig otthon érezte magát, és megköszönte mindazok segítségét, akik támogatták munkáját.

A búcsúzó házaspárnak végül a jelenlévők is köszönetet mondtak az elmúlt évek szolgálatáért. Dr. Hetey Ágotának további sikeres külügyi pályát kívántak, azzal a reménnyel, hogy a kassai oroszlános fakapu emléke még sokáig elkíséri.

Balassa Zoltán/Felvidék.ma