Mit tehet az utas, ha késik a repülő, meghibásodik a gép, vagy nem érkezik meg a poggyásza?

A késő repülőjárat, a meghibásodott repülőgép vagy a bőrönd, amely nem érkezik meg az utassal együtt, az egész nyaralást elronthatja. Sok utas ilyenkor azt próbálja kideríteni, ki téríti meg számára az új repülőjegyet, a szállást, az étkezést vagy az elveszett szabadságnapot. „Fontos tudni, mit kell rendeznie a légitársaságnak, mit az utazási irodának, és mikor segíthet az utasbiztosítás” – mondta Erika Šabíková, a Swiss Life Select Szlovákia biztosítási elemzője.

Ha az utas utazási irodán keresztül utazik, a repülőút az utazás részét képezi. A szakértő szerint ezért az utazási irodának kellene elmagyaráznia az ügyfeleknek, mi történik, hogyan biztosítják a pótlólagos indulást, és mi lesz a szállással vagy azokkal a szolgáltatásokkal, amelyeket a késés miatt nem tudtak igénybe venni.

Ha a repülőjegyet külön vásárolták meg, az elsődlegesen felelős szereplő a légitársaság. „A légitársaságnak kell rendeznie elsősorban a pótlólagos járatot, a várakozás ideje alatti ellátást, valamint az esetleges pénzügyi kártérítést, ha teljesülnek annak feltételei” – magyarázta az elemző.

Az utasbiztosítás szerinte nem helyettesíti sem a légitársaság, sem az utazási iroda kötelezettségeit.

További védelemként azonban segíthet, ha megfelelő légi utazási csomagot kötöttek. Repülőút esetén érdemes megnézni, hogy az utasbiztosítás fedezi-e különösen a járatkésést, a poggyász késedelmes megérkezését, az indulás lekésését, a repülőtéren való veszteglést és a járattörlést.

„Nem minden biztosító fedezi automatikusan az összes ilyen helyzetet. Míg egyes biztosítók a légi utazási csomagon belül csak a poggyász késése esetén nyújtanak pénzügyi kártérítést, mások a járatkésés vagy az indulás lekésése esetén is segíthetnek. Ezért nem elég csupán a csomag nevét nézni. Fontos átnézni a konkrét feltételeket is” – tanácsolta Šabíková.

Gyakran keresett kiegészítő biztosítás a járatkésésre vonatkozó biztosítás.

Ez azt jelenti, hogy a repülőgép nem a tervezett időpontban indul el vagy érkezik meg. Például a gépnek 10.00 órakor kellett volna indulnia, de műszaki hiba miatt csak másnap száll fel. Ha az utasnak van járatkésésre vonatkozó biztosítása, a biztosító például a késés óráinak száma alapján fizethet biztosítási szolgáltatást. A jogosultság azonban általában nem az első órától keletkezik.

Például ha a biztosító a hat óránál hosszabb késés esetén fizet, és minden késedelmes óra után 20 eurót térít, akkor 24 órás járatkésés esetén az első hat órát nem számítják bele. A szolgáltatást így 18 óra késés után nyújtják. Óránként 20 eurós összeggel számolva az ügyfél 360 eurót kapna.

A poggyász késedelme esetén a biztosítás akkor segíthet, ha az utas már a célállomáson van, de a bőröndjére még várnia kell.

Előfordulhat például, hogy valaki megérkezik a tengerhez, de a poggyásza csak másnap érkezik meg. A biztosító megtérítheti az alapvető dolgokra fordított összeget, vagy kifizetheti az előre meghatározott összeget. Ilyen lehet például a higiéniai cikk, a ruházat vagy a gyermekek számára szükséges holmi. A jogosultság azonban csak a biztosítási feltételekben meghatározott idő elteltével keletkezik, például a poggyász hat, 12 vagy 24 órás késedelmes kézbesítése után.

Az indulás lekésése nem ugyanaz, mint a járatkésés.

Járatkésés esetén az utas arra a repülőgépre vár, amely nem indult el időben. Az indulás lekésése esetén viszont az odavezető úton merül fel probléma. Ilyenkor segíthet az indulás lekésésére vonatkozó biztosítás, de csak akkor, ha a késés oka szerepel a biztosítási feltételekben, és azt bizonyítani is lehet.

Ha az utas repülőút esetén tart az előre nem látható helyzetektől, például attól, hogy nem ér ki időben a repülőtérre, ellenőriznie kell, hogy az utasbiztosítása tartalmaz-e légi utazási csomagot is.

Az elemző azt tanácsolja, hogy az utasok ne féljenek rákérdezni arra, pontosan mit fedez a légi utazási csomag, milyenek a biztosító feltételei, és milyen pénzügyi kártérítésre számíthatnak. „Nemcsak az a döntő, hogy van-e légi utazási csomagot tartalmazó biztosításuk. Az a döntő, hogy fedezi-e azt a helyzetet, amellyel az utazás során találkozhatnak” – tette hozzá Šabíková.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk