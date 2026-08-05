Mentik a halakat a kiszáradó patakokból, folyókból

A magas hőmérséklet, a víz alacsony oxigéntartalma és az alacsony vízállás miatt mentőhalászatokat kellett végezni a Vág mente középső részén. A horgászszervezetek kiszáradó patakokból és A horgászszervezetek kiszáradó patakokból és a főmedertől elzárt folyóágakból, holtágakból mentették ki a halakat. Erről a szervezetek a közösségi oldalon tájékoztattak.

A Szlovák Horgászszövetség (SRZ) Trencséni Városi Szervezetének tagjai a szövetség zsolnai tanácsának halbiológusaival együttműködve mentőhalászatot végeztek a Nemsóhoz tartozó Kľúčové kéthektáros holtágában. A halászat célja az volt, hogy minél több halat megmentsenek, és megfelelőbb körülmények közé telepítsék át őket.

A trencséni horgászoknak 196 pontyot, 70 dévérkeszeget, 52 compót, 28 angolnát, valamint más halfajok egyedeit sikerült megmenteniük. Összesen csaknem 500 kilogramm halat mentettek ki.

A puhói horgászok a Lednica-patak alsó szakaszán mentették a halakat. A patak gyakorlatilag teljesen kiszáradt, és már csak néhány, halakkal teli tócsa maradt benne. Nagy számban fogtak ki olyan kísérő halfajokat, mint a fürge cselle, a kövi csík és a fenékjáró küllő, de sebes pisztrángokat és folyami rákokat is megmentettek.

A kifogott halakat egy megfelelő vízhozamú horgászvízbe telepítették át.

A Szlovák Horgászszövetség Puhói Helyi Szervezetének tagjai a Biela voda patak Lysá pod Makytou–Strelenka térségében található mélyedéseiben rekedt halakat is mentették. A kifogott pisztrángokat, botos kölöndéket, kövi csíkokat és fürge cselléket a vízfolyás alacsonyabban fekvő részeibe telepítették át, ahol egyelőre elegendő víz van.

A Szlovák Horgászszövetség Vágújhelyi Városi Szervezetének horgászai már a mentőhalászat harmadik fordulóját végezték el. A Bošáčka-patak felső szakaszáról főként fürge cselléket, kövi csíkokat, sujtásos küszöket és néhány pisztrángot mentettek ki.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk