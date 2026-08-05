Nem enyhül a hőség

Szerdán is magas hőmérsékletek várhatók Szlovákia egész területén. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) ezért másod- és harmadfokú figyelmeztetéseket adott ki, amelyek 12 és 20 óra között lesznek érvényben. Erről az intézet a honlapján tájékoztatott.

Harmadfokú figyelmeztetés van érvényben Pozsony, Nyitra és Nagyszombat megye teljes területén, továbbá Besztercebánya, Trencsén és Kassa megye járásainak többségében, valamint a Homonnai és a Varannói járásban. Ezeken a területeken a hőmérséklet meghaladhatja a 38 Celsius-fokot.

Másodfokú figyelmeztetés vonatkozik Zsolna megye teljes területére, Eperjes megye nagy részére, valamint a Besztercebányai, Breznóbányai, Vágbesztercei, Puhói, Gölnicbányai és Iglói járásra. Ezeken a területeken a hőmérséklet várhatóan meghaladja a 35 Celsius-fokot.

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala (ÚVZ SR) a hőséggel összefüggésben arra figyelmeztet, hogy

a veszélyeztetett csoportok közé tartoznak a gyermekek, az idősek, a várandós nők és a krónikus betegségekben szenvedők, különösen a szív- és érrendszeri, légzőszervi vagy mentális betegséggel élők, valamint a túlsúlyos emberek.

„A magas külső hőmérséklet a szervezet túlmelegedését és egészségügyi problémákat okozhat: megemelkedhet a testhőmérséklet, gyengeség, álmosság, fejfájás, szédülés, hányinger vagy hányás jelentkezhet. Szélsőséges esetben súlyos összeomlásos állapot alakulhat ki, amely bizonyos körülmények között akár halálhoz is vezethet, különösen a veszélyeztetett csoportok tagjainál” – figyelmeztetett a közegészségügyi hivatal.

A hivatal szerint fontos alapelv a rendszeres és megfelelő folyadékbevitel, még akkor is, ha az ember nem érez szomjúságot. Korlátozni kell a fizikai aktivitást, kerülni kell a közvetlen napsütést, és a lehető legkevesebb időt ajánlott a szabadban tölteni.

A mentőszolgálat munkatársai a hőség idején könnyű ételek fogyasztását, megfelelő öltözet, fejfedő és napszemüveg viselését, valamint napvédő krém használatát javasolják. Gyermekeket és háziállatokat nem szabad közvetlen napsütésben vagy parkoló autóban hagyni. Aki gyengeséget, szédülést, hányingert vagy ájulást tapasztal, kérjen segítséget.

A magas hőmérséklet és a szárazság jelentősen növeli a tűzveszélyt is.

SZE/Felvidék.ma/TASR