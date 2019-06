Az elmúlt hónapokban a Nyitra Megyei Önkormányzat által fenntartott számtalan oktatási intézmény újult meg, illetve végeznek rajtuk felújítási munkálatokat a nyári időszakban is. Mindez a megye középiskoláinak korszerűsítését szolgálja. A létesítmények között akadnak olyanok is, melyeken az elmúlt évtizedekben nem hajtottak végre jelentősebb rekonstrukciót.

Nyitra megyében tizenhat középiskolában folyik magyar nyelvű oktatás. Ezek az intézmények a megye déli régióiban találhatók.

„Az elmúlt hónapokban több beruházás valósult meg a megye déli térségeiben. Több iskolában már meg is történtek a fejlesztések, mások esetében a nyári szünetben végzik el a felújítást. A hét eleji önkormányzati ülésen is elfogadtunk újabb felújítási programokat, tehát a jövőben is folytatódik a középiskoláink megújulása”

– kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Csenger Tibor, a Nyitra Megyei Önkormányzat alelnöke. Mint megjegyezte: a pénzösszegeket a megyei költségvetés saját forrásaiból biztosítja.

Jelentős felújítások az ipolysági középiskolákban

Ipolyságon két tanintézmény fenntartója a megye. A szlovák tannyelvű és a Szondy György Gimnáziumot befogadó épületkomplexum fokozatosan újul meg. A nyolcvanas évek elején átadott négyemeletes betonépület szociális helységeinek felújítását idén tavasszal végezték el. Emellett a hosszú főépület oldalsó ablakait is fokozatosan cserélik. A vaskeretes, nehezen nyíló és napjainkra a szigetelés teljes hiányában lévő nyílászárók cseréje már elkerülhetetlenné vált. Első körben százötvenezer eurót szavaztunk meg az ablakcserére. Ebből az osztálytermek nagy ablakait cserélik le – magyarázta az alelnök. A második szakaszban a folyosó oldalablakainak cseréjére is sor kerül.

Ugyancsak megszépült a Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola épülete. A negyvenes években emelt főépület ablakcseréje, valamint tetőszerkezetének felújítása valósult meg. Három szakaszban történt az épületkomplexum ablakainak cseréje. Mindez két évet vett igénybe.

A napokban kezdődött el a tetőszerkezet rekonstrukciója. „A nyár folyamán kicserélik az elöregedett tartógerendákat, új lecezést kap a szerkezet. Új cseréppel fedik le, valamint a csatornázási rendszer is megújul” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Bugyi István, a Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola igazgatója.

A tanintézmény vezetője elmondta, teljes mértékben a fenntartó biztosította a pénzforrásokat. Az ablakcsere összesen közel 160 ezer euróba került. A tetőszerkezet felújítása több mint negyedmillió eurót emészt fel. A tervek szerint a szeptemberi iskolakezdésre befejezik a tetőszerkezetet.

Az iskola főépületét a negyvenes években építették. Az ablakok feltehetően még az eredetiek voltak. Sok közülük már nem is volt nyitható, s hiányzott a szigetelés is. „Bízunk benne, hogy a felújításnak köszönhetően csökkennek a fenntartási költségeink is” – fogalmazott Bugyi István. Következő lépésben a homlokzat rekonstrukciója valósulna meg.

Az őszi költségvetésbe most került be a szakközépiskola tornatermének a felújítása is. Mint az igazgató elmondta, az ablakok cseréje mellett az 1984-ben átadott épület szigetelését is tervezik. A szellőzés korszerűsítése is a terveik között szerepel.

Pozitív változás a párkányi régióban és a Komáromi járásban

A párkányi gimnáziumban szintén ablakok és ajtók cseréje valósul meg, erre a májusi testületi ülésen hagyták jóvá a szükséges pénzösszeget. A Műszaki Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola tornaterme is megújul. A június 24-ei ülésen további pénzösszeget fogadtak el három műhely felújítására. A több évtizedes épület két fázisban szépül meg.

A tavasz folyamán a Karvai Szakközépiskola kazánházát újították fel, majd a kertészeti tanulmányokra összpontosító középiskola üvegházai kerültek sorra.

Az Ógyallai Építőipari Szakközépiskola műfüves pályával gazdagodott. Folyamatban van a tornaterem nyílászáróinak a cseréje is. Mindezek mellett a hétfői ülésen döntöttek az iskola konyhájának és a kollégium kazánházának a felújításáról, erre több mint százezer eurót különítettek el – tette hozzá Csenger Tibor.

Komáromban mind az öt megyei fenntartású középiskolában folytatnak felújításokat. A legnagyobb beruházás a Selye János Gimnázium teljes külső felújítása. Ennek összértéke eléri az 1,8 millió eurót. A Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskolában két forrásból valósulnak meg a beruházások. A mintegy 1,4 milliós uniós források mellett 1,2 milliós megyei támogatással szépül meg az épület. A teljes felújítás részeként a szigetelést és nyílászárók cseréjét valósítják meg. A város további szakközépiskolái műfüves pályával, korszerű műhelyekkel gazdagodnak.

„A déli térségben az elkövetkező két-három évben teljesen megújulnak a középiskolák épületei, s ennek köszönhetően huszonegyedik századi körülmények teremtődnek meg az intézményekben. Így válnak vonzóbbá és életképesebbé a tanintézményeink”

– hangsúlyozta az alelnök.

Hozzátette, hogy a középiskolák felújítása huzamosabb ideig szünetelt, s csak az elmúlt években történtek pozitív fejlemények a déli régió iskoláiban.