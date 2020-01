Szőgyénben kezdetét vette a hagyományos, önkormányzat által rendezett színházi évad.

Smidt Veronika, a színházi esték szervezője így mutatja be az idei évad kínálta programot: „Bízom abban, hogy a tizenharmadik szezon repertoárja ismét felkelti a helyi törzsközönség érdeklődését, s azokét is, akik eddig nem rendelkeztek bérlettel. Idei összeállításunkkal a távolabbra eső falvak lakosait is szeretnénk megszólítani, jegyvásárlásra ösztönözni. Ezért igyekeztünk minden korosztály igényét figyelembe venni, és olyan színdarabokat összeválogatni, ahol azonos arányban szerepelnek az elgondolkodtató mondandók a könnyedebbekkel. Idén megtalálják kedvenceiket a kísérletezőbb formák iránt érdeklődő és az inkább hagyományos előadásokat kedvelő nézők is. Ami pedig reményeim szerint valamennyi előadást közösen jellemez, az a művészi érték, mely képes választ adni a nézők által gondolatban feltett kérdésekre.”

Az idei program két helyi előadást és márciusig bezáróan négy kiutazási lehetőséget kínál.

Az első előadásra január 11-én került sor, amikor két komédiának adott helyet a színházterem. Elsőként a Soóky László által írt Papa különböző hangszereken hegedül (Egy vagy két lakodalom pontos leírása) című darabnak tapsolhatott a közönség. A Dunamocsról származó Lajos András színművész – jelenleg a Miskolci Nemzeti Színház tagja – tolmácsolásában kiderült, milyen körülmények között alakította meg a szerző édesapja a Búcsi Jazz zenekart, miként utazgattak egy Zetor traktor pótkocsiján, valamint az, hogy az „egy-két lakodalom” kamocsai és szőgyéni helyszíneket takar, míg a papa és az Isten beszélgetése végigkísérte a történetet. A tavalyi évadban már a „Disznótor” is nagy sikert aratott a színházi esték sorozatban, és Soóky László újabb darabját is derűvel és sok tapssal fogadta a közönség.

Az est második felében a nívódíjas Nánai Színjátszócsoport előadása következett. A Játék a csillagokkal című komédia a görög mitológiai alapokra építve mesélte el Rómeó és Júlia történetét. A déli régió kisközségében, Nánán huszonhárom éve működik a csoport. Rendszeresen részt vesznek az amatőr színjátszók országos fesztiváljain. Tavaly az 56. Jókai Napokon a fődíjat érdemelték ki. A csoport vezetője és rendezője Lengyelfalusy Juhász Mária. A darabot a Little Symphony kamaraegyüttes zenei aláfestése tette színesebbé.

A szőgyéni színpad a következő előadásra február 16-án várja a színházkedvelő közönséget, amikor a Komáromi Jókai Színház és a pozsonyi Színművészeti Egyetem közös előadásában kerül bemutatásra Leopold Lahola Napfoltok című műve.

A kiutazással járó színházlátogatás a nyitrai Andrej Bagar Színházban vette kezdetét, január második hétvégéjén. Savyon Liebrecht izraeli írónő tollából A szerelem banalitása (Banalita lásky) című színpadi drámát láthatta a közönség. A darabban az ismert 20. századi filozófus, Martin Heidegger alakját a szőgyéni származású Oszlík Péter színművész alakítja, fiatal zsidó tanítványát pedig Dékány Nikolett, a szintén szőgyéni színművész formálja meg. A műben kirajzolódik az akkori náci ideológia, a holokauszt, az antiszemitizmus és azok következményei. A fiatal lány szemszögéből láttatott műben aktuális és komoly témák kerülnek terítékre korhű köntösbe ágyazva.

A kiutazás január 18-án folytatódik, amikor a Győri Nemzeti Színházban, a Győri Balett feldolgozásában az Anna Karenina című produkciót tekintheti meg a nagyérdemű. Február 22-én a budapesti Centrál Színházban a Billy Wilder filmje nyomán készült Legénylakás című darab megtekintésére utazik a közönség. A színházi esték befejezéseként Vajda Katalin Legyetek jók, ha tudtok! című zenés játéka várja a színházkedvelőket Eperjes Károly főszereplésével a Pesti Magyar Színházban.