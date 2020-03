Tornalja és Nyustya után ezúttal Gömör legészakibb kisvárosa, Tiszolc adott otthont a régió (Rimaszombati és Nagyrőcei járás) legjobb sportolói kiértékelésének. Ahogy a kezdetektől, most is a régióban működő sportklubok adhattak javaslatot a díjazottakra (diákok, serdülők, felnőttek, csapatok, technikai sportok, jubilánsok), de ahogy tavaly, az interneten a nagyközönség is bekapcsolódhatott a szavazásba. Az elmúlt évekhez képest nagy változás nem történt, a küzdősportok képviselői vihették haza a díjak nagy részét, az erőemelő Lázok Béla a felnőttek között ismételni tudott, megelőzve a chanbarában tavaly ismét világbajnoki címet szerzett Figei Tibort. A technikai sportok képviselői között ismét az íjász Figei Tibor bizonyult a legjobbnak.

Ha végignézzük az elmúlt évek eredménylistáját, láthatjuk, hogy a küzdősportok képviselői taroltak a díjátadókon, s ez nemcsak a sportolók között, hanem például az egyes önkormányzatokon belül is komoly vitát generált. A rimaszombati képviselő-testület sportbizottságát például Figei Tibor városi képviselő vezeti, s tavaly egy új támogatási szabályzatot dolgoztak ki, amelyben fő szempontként az országos és nemzetközi elismerések szerepelnek. Van viszont a képviselőknek egy csoportja, amely nem ért egyet ezzel a támogatási rendszerrel, mondván, sokkal könnyebb országos vagy nemzetközi viszonylatban eredményt elérni egy kevésbé preferált sportágban, mint mondjuk a chanbara vagy az erőemelés, netán a testépítés, mint a milliós tömegeket megmozgató sportágaknál (foci, jégkorong, tenisz, úszás, cselgáncs). Ráadásul utóbbiak esetében főleg diák- és serdülő szinten van esélyük a helyi kluboknak labdába rúgniuk, a helyi tehetségek ugyanis, ha kinőnek a diák és serdülő kategóriából, általában főiskolásként vagy felnőttként nagyobb, országos klubokban folytatják. S a díj jelenlegi alapszabálya nem teszi lehetővé ezen tehetségek elismerését.

Tiszolcon a helyi önkormányzat a járási testnevelési szövetséggel közösen szervezte meg az idei díjátadót, s amint az már lenni szokott, a díjátadó keretén belül helyi tehetségek mutatkoztak be.

Az is hagyomány már, hogy előbb a helyi sporttehetségek munkáját ismerik el, ezt követően következhetett a régió sporttehetségeinek kiértékelése. Évente külön díjazzák a technikai sportok művelőit, amely kategóriában évek óta elég szűkös a mezőny, gyakorlatilag ugyanazok váltják egymást a képzeletbeli dobogón. Az első helyen nem történt változás, Lévay Tibor megismételte tavalyi sikerét. A Bástya Íjászklub vezetője tavaly is számtalan versenyen képviselte a rimaszombati színeket, méghozzá sikerrel, hiszen 42 első helyezést hozott haza. De bizonyára a legbüszkébb az Európa-bajnokságon elért harmadik helyére, s a szlovák bajnoki címeire. Ahogy tanítványaira és követőire, akik közül a mindössze kilencéves Dancs Luca végzett a dobogó második helyén. S nem véletlenül, hiszen országos bajnoki címei mellé kategóriájában az Európa-bajnoki címet is begyűjtötte. A harmadik helyen egy régi motoros, a jánosi Cerovský András végzett, aki abszolút szlovák bajnoki címet szerzett a motorkerékpárosok sprintversenyében, de megnyerte a magyar országos bajnokságot is.

A diákok mezőnyében egy 13 éves rimaszombati chanbarás, Figei Tibor tanítványa, Lukáš Kurek végzett az élen, aki a fehéroroszországi Európa-bajnokságról első és harmadik helyet hozott haza, s ő lett kategóriájában az év legjobbja is Szlovákiában.

A második helyre egy 12 éves nagyrőcei kickboxost, Alžbeta Teličákovát, míg a harmadik helyre a 14 éves, szintén nagyrőcei biatlonistát, Tamara Molentovát rangsorolták. A serdülők mezőnyében a pálmát egy 16 éves nyustyai, fogyatékkal élő sportoló, a taekwondista Tomás Mravec vitte el, aki a törökországi világbajnokságon bronzérmes lett, de megnyerte a francia, a horvát, a szlovák és az osztrák nemzetközi bajnokságot, míg a magyar országos bajnokságon második lett. A második helyen a szintén 16 éves, tavaly még a diákok között első helyen rangsorolt rimaszombati chanbarista, Dávid Laura végzett, aki Tokióban, a világbajnokságon két bronzérmet szerzett, több nemzetközi versenyen szerepelt sikerrel, míg Szlovákiában nem talált legyőzőre. Őt a nyustyai Michaela Ďubeková követte a harmadik helyen, aki a fitneszben gyűjti a babérokat és az érmeket.

A felnőttek között is csupa régi ismerőssel találkoztunk az eredményhirdetésen. A győzelmet megismételve tavalyi sikerét a tornaljai Lázok Béla erőemelő szerezte meg, aki a tavaly Érsekújvárban megrendezett világbajnokságon ezüst-, míg a magyarországi Európa-bajnokságon aranyérmet szerzett. A második a chanbarások szövetségi kapitánya, Figei Tibor lett, aki három év után ismét világbajnoki címet szerzett Tokióban, a sportág 44. világbajnokságán, míg előzőleg Minszkben, az Európa-bajnokságon ezüstéremig jutott, de szövetségi kapitányként legalább annyira büszke lehet tanítványai teljesítményére is. A harmadik egy örökifjú testépítő, Roland Brosman lett, aki korosztályában ezüstérmes lett a spanyolországi világbajnokságon. A csapatok mezőnyében a taekwondósok arattak, az első helyen a nyustyai klub, a másodikon a rimaszombati Falcon (ide tartoznak a chanbarások is) végzett, míg a harmadik helyet a tiszolci futballklub U15-ös csapata szerezte meg.