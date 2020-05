A Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Design Terminal Kárpát-medencei vállalkozóknak rendezett konferenciája – amely a hagyományos mezőkövesdi helyszín helyett ezúttal az online térben zajlott – a második nap végére meglepetésvendéget tartogatott: Győrfi Pálnak, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjének személyében.

Győrfi Pál meghívásának két aktualitása is volt: egyrészt a járványhelyzet, amely miatt a tanácskozás csaknem kétszáz résztvevője az előadókkal, a mentorokkal és egymással csak az informatika segítségével lehetett együtt, másrészt május 10. a mentők napja Magyarországon. Ezen a napon alakult meg 133 éve Budapesten Kresz Géza orvos kezdeményezésére az Önkéntes Mentőegyesület, az Országos Mentőszolgálat elődje.

Hungaricumnak, igazi magyar értéknek nevezte intézményét a szóvivő, mert ilyen országos, egységes egészségügyi intézmény nem működik másutt.

Az is nagy értéke, hogy nemcsak felveszi és szállítja a beteget, de már a helyszínen elkezdi, és útközben folytatja ellátását, méghozzá magas színvonalon. Vannak nemzetközi mentőversenyek, amelyeken az Egyesült Államok, Japán, Németország és más nagy országok mentősei vesznek részt, és ezeken a magyar csapat mindig az elsők között szerepelt, vagy éppen meg is nyerte.

Győrfi Pál, aki mentőápolóként kezdte, majd mentőtisztként folytatta pályáját, tizenkilenc éve képviseli szóvivőként az Országos Mentőszolgálatot. Büszkén mesélte hallgatóságának a fejlődés állomásait, hogy ma már a világ legkorszerűbb autóit használják, bennük korszerű műszerekkel, s hogy a digitalizáció által milyen egységes „egészségügyi felhő” épül ki, de persze a legfontosabb: a kollégák igen magas képzettsége és hivatástudata.

Évente 1,2 millió esetben riasztják őket. Mindig felkészülnek a különleges helyzetekre, például a tömeges balesetekre, amelyek kezelésére külön tantárgyuk is van.

Ám ilyen felkészülés mellett is új kihívást jelentett a Covid-19 megjelenése.

Győrfi Pál úgy látja, hogy most a küzdelemben nyerésre állunk. Egyik ok: időben, jó döntések születtek a terjedés lefékezésére, s ezért nem jártunk úgy, mint amilyen drámai helyzetek igen fejlett országban is előfordultak. A jó döntésekkel párosult a jó lakossági magatartás: az emberek betartották a szabályokat, így nem léptünk át a tömeges megbetegedések szakaszába. Most kezdhetünk egy másik szempontot is érvényesíteni: a gazdaság újraindítását, természetesen összeegyeztetve az egészségi követelményekkel.

Hallgatóságának érdeklődését tapasztalva, a szóvivő olyan szakkérdésekre is kitért röviden, mint a vírus reprodukciós rátája, azaz hogy egy beteg hány másikat tud megfertőzni.

Ez a ráta most már egy alatt van, tehát enyhül a helyzet, de ez érzékeny folyamat, a lappangási idő hosszúsága miatt. Ezért a döntéshozók most azt figyelik, hogy a napokban bevezetett lazításnak mi lesz az eredménye. Azzal is számolnak a szakemberek, hogy az őszi nyirkosabb időben egy újabb hullám keletkezik. Reményt az orvostudomány nyújt: a világ összes jelentős laboratóriumában azon dolgoznak, hogy addigra valami kialakuljon: a vakcina reménye, illetve a betegség enyhítésére szolgáló gyógyszerek.

Az Országos Mentőszolgálat nyugodtan ünnepli születésnapját. Sok új feladata lett, s ezekben jól teljesített, ugyanakkor a kijárási korlátozások miatt csökkentek alapfeladatai: az utcai rosszullétek és a közlekedési balesetek.

Úgy összegezte a szóvivő, hogy

minden válságban a rossz mellett van jó is, ebben például ez az óriási lehetőség, hogy ilyen online kapcsolatok jöjjenek létre.

Győrfi Pál, lévén egy vállalkozói konferencia vendége, jó kommunikációs szakemberként megtalálta a résztvevők számára hasznosítható pontokat saját területéről. Például a változásokhoz való alkalmazkodás képességét emelte ki, mint legfontosabbat, de úgy kell élni vele, hogy közben megőrizzék a régi, bevált értékeket is. Rámutatott arra is, hogy mit tanulhatunk a vírustól. A vírus egy egyszerű képződmény, tehát egy egyszerű módszert is bevetettünk ellene: a kézmosást. A vírus következetes, legyünk mi is azok: maszk használata és a másfél méteres távolság betartása terén.

Egy személyével kapcsolatos kérdésre elmondta, hogy állandó jó tanácsai miatt sok mémnek lett célpontja, amit nem bán, mert a humorból lehet erőt meríteni, de arra már nem gondolt, amit a fia javasolt, hogy készítsenek egy humoros videót. Sikeres lett, és reméli, hogy a fiatalok nyelvén szóló kommunikációval többekhez eljutott az üzenet, és hozzájárult ahhoz, hogy a fiatalok is komolyan vegyék a járvány elleni védekezést, a szabályok betartását.

Hogy mi kell a sikeres kommunikációhoz? Háromféle ismeret: önmagunké, a célközönségé és a technikáé.

Végül arra a kérdésre, hogy a határon túli mentőszolgálatokkal, azon belül a magyarokkal milyen a kapcsolata, diplomatikusan azt válaszolta, hogy

a személyes kapcsolatok barátiak, eszközökkel is segítettek, de a határon átívelő hivatalos együttműködésnek jogi háttere van, ezen dolgoznak, mert egy csónakban evezünk, egy nemzethez tartozunk.

„Azzal a végszóval szeretnék búcsúzni – mondta –, hogy a mostani aláírásakcióra büszke vagyok: kis ország, de óriási nemzet! Boldog vagyok, hogy együtt tölthettük ezt az órát.”

Úgy tűnt, hogy a taps után, amely persze online szólt, már nem fokozható a hangulat, de Hajnal Virág, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője elköszönve Győrfi Páltól, átadta a szót egy másik helyszínen Széplaki Vandának, a Design Terminal munkatársának, aki a szakmai programba beépített nyereményjáték nyerteseinek adta át – jelképesen – a különböző vállalkozóktól származó díjakat.

Mivel 31 helyes válasz érkezett a játékra, igen hosszúra nyúlt az átadás folyamata, de egyúttal nagyon szórakoztató és érdekes is volt, hiszen a kisorsolandó nyeremények között különleges kávékeveréktől egyórás online coaching-ig, kétéjszakás kétszemélyes erdélyi panzióban töltött vendéglátástól kézi szövésű gyapjúszőnyegig a legkülönbözőbb tárgyi és szellemi javak szerepeltek. Fődíj: egy 3 alkalomra szóló szakmai mentorálás a Design Terminaltól, míg a Nemzetpolitikai Államtitkárság meghívta a nyertest a családjával együtt egy budapesti napra, amelynek része magának az intézménynek a bemutatása.

A műsorral is felérő díjátadás természetesen úgy zajlott, hogy a ZOOM behozta otthonából a díjat megajánlót és a boldog nyertest, valamint a Nemzetpolitikai Államtitkárság vidám női „csapatát” is. Ők a sorsolásban is részt vettek, de nekik köszönhető ennek az új körülmények között megtartott Kárpát-medencei vállalkozói fórumnak a megszervezése és sikeres lebonyolítása.