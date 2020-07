A nyári időszak a természetjárás ideje is. Részben a koronavírus-járvány miatt megváltozott körülményeknek is köszönhetően egyre többen választják ezt a kikapcsolódást. A Felvidék számos felfedezésre váró természeti szépséggel várja a túrázókat. E célpontok egyike lehet az Ipoly forrásának és tágabb vidékének a bebarangolása is.

A mintegy 212 kilométer hosszú folyó a breznóbányai Vepor-hegységben ered 1058 méter magasságban. Eleinte dél felé folyik, majd Kálnónál délnyugati irányban lép be a Nógrádi-medencébe. Magyarországot Ipolytarnócnál éri el, Szécsénykovácsiban nyugati irányba, majd Balassagyarmat és Ipolyság érintésével újra déli irányba kanyarodik a Börzsöny lankái mentén a végállomást jelentő Szob felé. Hosszabb szakaszon természetes államhatárt alkot Magyarország és Szlovákia között.

A forrása Forgácsfalva (Lom nad Rimavicou) külterületén található egy erdő mélyén. A forráshoz turistaútvonalak is vezetnek. Könnyen bejárható vonalon mintegy másfél órányi séta után érhető el a forrás.

A kis tisztáson kialakított filagóriában kipihenhetjük az út fáradalmait, szomjunkat pedig kristálytiszta vizével olthatjuk. Itt még bátran megkóstolhatjuk a folyó vizét.

A környék bebarangolását folytathatjuk a nem oly messzi Divény községben. A már a Losonci járásban található településen a Zichy-kastély, valamint a reneszánsz épület mögötti dombon elterülő várrom várja a látogatókat.

Divény várát a Losonciak ősei építették a 13. század végén, 1329-ben említik először. 1559-ben megerősítették, de 1575-ben mégis elfoglalta a török. 1593-ban Fülek visszafoglalása után a Balassáké lett. 1602-ben ismét erősítését határozták el. 1605-ben Bocskai foglalta el. 1666-ban Wesselényi Ferenc nádor serege bevette és urát, Balassa Imrét börtönbe vetette. Balassát 1667 júniusában kiengedték rabságából, azonban divényi várába nem költözhetett vissza, mert oda császári őrséget helyeztek. Viszont engedélyezték neki, hogy a várhegy alatt építsen magának egy új várkastélyt. A várkastély 1670-re el is készült. Mivel Balassa Imre továbbra is folytatta garázda, fosztogató életvitelét, sőt a hegy tetején épült várát is visszafoglalta csellel, 1679-ben a Strassaldo és Leslie hadvezérek által vezetett császári sereg ismét megostromolta, elfoglalta, majd felrobbantotta, azóta rom.

A reneszánsz kastély 1670-ben épült. 1945-ig a Zichy család tulajdonában volt. A háború után az Erdészeti Igazgatóság és a mezőgazdasági szövetkezet használta. A létesítmény 2011 és 2015 között átfogó felújításon ment keresztül. Jelenleg Divény falu történeti múzeuma található itt, amely kiállításain a falu és a kastély történetének ismertetését, valamint Divény természeti szépségeit kínálja a látogatók számára. A kastély udvara kellemes helyszíne a kikapcsolódásnak.

Pásztor Péter korábbi felvételei.