A somorjai Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár a járványhelyzetre való tekintettel online rendezte meg Szunyog Zsuzsa Szél, szoknya, tenger című könyvének bemutatóját, illetve a szerző felolvasó-délutánját. A rendezvény az Online irodalom a könyvtárból? sorozat részeként valósult meg.

A Királyhelmecről származó, ma Pozsonyban pedagógusként dolgozó fiatal hölgy egymaga volt képes kitölteni a délutánt és lekötni a képernyők előtt ülő érdeklődők figyelmét. A sokrétű munkásságot magának tudható Szunyog Zsuzsa ugyanis nemcsak író, költő, hanem előadóművész, dalszerző is. Mindezekről beszélt hallgatóságának, majd részleteket olvasott fel kötetéből.

A Szél, szoknya, tenger 2013-ban jelent meg a Pesti Kalligram Kiadó gondozásában, 2014-ben pedig megkapta az Irodalmi Alap nívódíját. Előtte két verseskötetét adta ki ugyancsak a Pesti Kalligram Kiadó.

Az apró történeteket tartalmazó Szél, szoknya, tenger című prózagyűjtemény a letehetetlen könyvek közé tartozik. Történetei találóan életízűek, a szerző azokat a helyeket és helyzeteket ábrázolja, amelyek itt vannak körülöttünk, amelyeket az élet számunkra hozott vagy éppen akarva-akaratlan magunk teremtettünk.

És azokat a személyeket jellemzi, akik velünk, mellettünk élnek. Főleg nőket, anyákat, lányokat, kedveseket. Egymáshoz kötődő viszonyaikat vagy éppen viszontagságaikat, civódásaikat, örömeiket, bánataikat, gyötrődéseiket magunkkal és a környezetükkel. Nem mindegyik tartalma, mondanivalója szép vagy derűs, de mindegyik szépen van megírva, gondosan választott kifejezésekkel, szavakkal. A szerző tehát nem tagadja meg pedagógus mivoltát. Szerencsére! Bár nem mindegyik írás teljesen örömteli, de szinte mindegyikben felvillan a humor, a szenvedély, a játékosság, az érzelmek különfélesége.

Szunyog Zsuzsa az online előadás során elmondta, hogy írásaiban az emberi jellemek sokszínűségét kívánta bemutatni, főleg az anya-lány, a nő-férfi viszonyában. Állandó szemlélőként az utcákat járva az alakokat figyeli és akik idegenként kerülnek útjába, azok is közel kerülnek hozzá, azokból is történet kerekedhet és kerekedik is, hiszen minden ember külön egyéniség, külön sztori.

A kötet tehát életképek sorozata, mozaikok garmadája, játékos kisprózák, amelyeket sokszor könnyed humor sző át és ez oldja még a legkínosabb jeleneteket is.

A kötet borítóját Hrapka Tibor tervezte, a képen egy hölgy látható piros harisnyában. Ezzel kapcsolatosan az írónő elmondta, hogy azelőtt soha színes harisnyát nem viselt, eszébe sem jutott ilyet felhúzni, de akkor tágra nyílt szemmel rácsodálkozott a képre és azóta viszont állandó jelleggel csak ezt viseli, mint most is a felolvasó-délutánon. Hát igen, ilyen apró mozzanatok befolyásolhatják az életünket… És talán az ő kötetének részletei is ráhatással lehetnek valamelyik olvasója életére, mert tanulság van valamennyi kisprózában. Amolyan mélylélektan mind és nem is kell különösebben a fejünket törni a tartalmukon, a tanulság önként adja magát.

Külön kiemelendő, hogy Szunyog Zsuzsa remek előadó, élvezet volt hallgatni őt. De ez természetes is, hiszen előadóművészként, dalszövegíróként is bemutatkozott már. Elmondta, hogy olykor hosszú időn át zümmög a fülében a dallam, majd egyszer csak megszületik hozzá a szöveg.

További terveiről szólva megemlítette, hogy felvetődött írásainak megfilmesítése és az sem mellékes, hogy két kézirata is kiadásra vár.

A koronavírus-járvány alaposan felforgatta életünket, de ez a délután is bizonyítja, hogy minden helyzetben feltalálhatjuk magunkat. Az online rendezett beszélgetés jó alkalom volt, hogy alaposabban megismerhessük egy felvidéki személyiség munkáját.

Bár a közvetlen találkozások nehezen helyettesíthetők, de kényszerhelyzetben az ilyen online alkalmak is értékesek lehetnek. Bízunk benne, hogy Szunyog Zsuzsa még további szép munkákkal gazdagítja a felvidéki irodalmat és olvasóit, a somorjai Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár pedig folytatja az Online irodalom a könyvtárból? sorozatát.

Az esemény a Zalabai Zsigmond Városi Könytár közösségi oldalán visszanézhető ITT.