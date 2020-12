Év végi beszélgetés Csáky Csongorral a Rákóczi Szövetség elnökével.

Biztosan nem ilyen évet képzelt tavaly ilyenkor a 100. évfordulóra készülve. Nem képzelte, hogy a szép programok egy részéről le kell mondani, és azt sem, hogy elvesztik örökös tiszteletbeli elnöküket, dr. Halzl Józsefet.

Óriási, pótolhatatlan veszteség Elnök Úr távozása. Ő volt az, akinek elkötelezett, szerény vezetésével az elmúlt három évtizedben kiépült a Rákóczi Szövetség hálózata, struktúrája, programjai. Halzl József elnök úr távozása óriási űrt hagyott maga után. Emlékét és örökségét igyekszünk megőrizni és továbbépíteni.

A 2020-as terveket még meg tudta vele osztani. Mikor sejtették, hogy gps-nyelven szólva: újratervezés kell?

A vírus híre már 2019 végén megérkezett, de nem gondoltuk, hogy ilyen hatással lesz programjainkra, életünkre. Március 8-án még egy nagyszabású ünnepséget tarthattunk az Országházban a felvidéki mártír politikus: gróf Esterházy János emlékére, sokan el tudtak jönni külföldről is, köztük az egyik kitüntetett, Frantisek Lízna atya Csehországból.

Egy hét múlva volt március 15., de már ünnepség és utazások nélkül.

Ez jelezte, hogy drasztikus változás következik, mert 150 itthoni és külhoni középiskola diákjai indultak volna útra, hogy valamelyik szomszédos ország testvériskolájával együtt töltsék a nemzeti ünnepet. Az utazások 90 százaléka meghiúsult, és ekkor az iskolák is áttértek az online oktatásra, amire korábban ilyen léptékben soha nem került sor. A Rákóczi Szövetség csapatát érzékenyen érintette a kialakult helyzet, néhány napba telt, mire a helyzetet elfogadva kialakult tevékenységünk új megközelítése.

A nagy kihívás viszont nagy erőket mozgósított a Szövetségben, és jó ötletek születtek, némelyik igazi sikert is hozott.

Olyan kihívásként tekintettünk a helyzetre, amit mindenképpen meg akartunk oldani. A tevékenységünk normális esetben a közösségépítésen, az emberi kapcsolatokon, a személyes találkozásokon alapszik. Arra törekedtünk, hogy az emberi kapcsolatok, a magyar-magyar kapcsolatok ne szakadjanak meg. Ezért indult el a Maradjunk kapcsolatban! című sorozatunk, ahol a kárpátaljai Técsőtől a dél-amerikai Buenos Airesig megszólaltak tagjaink, szervezetvezetőink, megfogalmazva helyzetüket bátorítást adva másoknak annak érdekében, hogy az egyedüllét, a szorongás, az elszigeteltség ne uralkodjon el rajtunk. Ezek a videóüzenetek igyekeztek erőt adni közösségünknek. És persze biztattuk a szervezeteink fiatalságát, hogy vegyék ki a részüket az idősek segítéséből ott, ahol élnek. Erre is sok szép példa született itthon is, határon túl is. Ugyanakkor a Szövetségünkhöz kapcsolódó diákokra gondolva elindítottuk tanóravideóinkat.

Sikerült egy felületet kialakítanunk arra, hogy az otthon lévő gyerekek, különösen a határon túliak számára készüljenek olyan videók, amelyeket a külhoni tanárok, Rákóczis tanárok rögzítettek az adott ország tanmenete szerint, és így a diákok választhattak, hogy melyik országban, melyik évfolyamon, milyen tantárgyat szeretnének követni. Ezt a felületet a diákok természetesen minden ellenszolgáltatás nélkül igénybe vehették, és bízunk abban, hogy hozzá tudtunk járulni a sikeres vizsgákhoz, akár érettségire vagy felvételire való felkészüléshez.

Ez nagyon izgalmas lehetett a fiataloknak, mert saját gépüknél ülve úgy érezhették, hogy külföldi középiskolában tanulnak, sőt még válogathattak is köztük.

Láttuk, hogy hányan regisztrálnak, és azt tapasztaltuk, hogy több ezren követték az órákat. Ezért úgy hisszük, hogy hasznosak voltak a tanóravideók, és csak megköszönni tudjuk azoknak a tanároknak, akik vállalták, hogy órákat rögzítenek, nem féltek a nyilvánosságtól és végezték ezt a többletmunkát akár saját iskolájuk diákjaiért, akár azokért, akiket nem is ismernek, de tartottak nekik egy-egy matematika, fizika, kémia órát.

Én úgy gondolom, de javítson ki, ha tévedek, hogy az online kicsit kiegyenlítette azokat az óhatatlan különbségeket is, amelyeket a földrajzi távolság, vagy egyes térségekből a határátkelés nehézségei jelentenek. Például egy vetélkedőn egyenlő eséllyel tudnak indulni az egyes nemzetrészek.

Ezzel egyetértek. Egyébként is a sok nehézségben, ami körülvesz bennünket, a pozitívumokat kell megragadni. És ez valóban pozitívum, hogy az online térben nemcsak a földrajzi, de a szociális különbségek is csökkennek. Biztos, hogy a most szerzett tapasztalatokból sokat megőrzünk, és hozzá igazítjuk a későbbi feladatokhoz.

Melyik program elmaradását fájlalta a legjobban? És melyik helyettesítése lett a legsikeresebb?

Mindenképpen Trianon centenáriumát, a Nemzeti Összetartozás Napját kell említenem, amelyre nagyon készültünk, de nem lehettünk együtt. Viszont a Rákóczi Szövetség megnyitott egy időkapszulát azzal a céllal, hogy a világ bármely pontjáról ide küldjenek egy üzenetet, amely úgy kezdődjék: „Magyar vagyok…” Ezt kellett folytatni hangban, szövegben vagy videóban. Az időkapszulát szimbolikusan június 4-én a budavári megemlékezésünkön Gulyás Gergely miniszter úr, Székely János római katolikus püspök úr és a Magyar Nemzeti Bank képviselőjének jelenlétében zártuk le és bíztuk a Magyar Nemzeti Bankra. Húsz év múlva, 2040. június 4-én nyithatják ki, hogy az akkoriak meghallgathassák: Trianon után 100 évvel, mit üzent a magyarság a jövő magyarjainak ebben a rendkívüli esztendőben. Sok ezren fogalmazták meg, hogy mit jelent számukra a magyarságuk, és ebből mit szeretnének tovább adni örökül az utódoknak.

Táborozásról, utaztatásról szó sem lehetett ezen a nyáron?

De igen! Tíz nagy táborunk megvalósulhatott, bár nem akkora körben, mint az előző években, mert az anyaországi diákok mellett végül csak a felvidékiek vehettek részt. Ezzel együtt nagyon örültünk, hogy nem maradt eseménytelen a nyár, azt ígértük és ígérjük a távol maradóknak, hogy a következő nyáron, ha lehet, kétszeresen is pótoljuk az elmaradt találkozásokat.

Őszi diákutaztatásunkat is sikerült megszervezni úgy, hogy a fiatalok az államhatáraikon belül keresték fel a magyar történelmi emlékhelyeket, amelyek a 20. század valamelyik meghatározó eseményéhez kötődnek. 190 középiskola mintegy 6000 diákja vett ebben részt.

Október 23. megünneplése is rendhagyó volt. Sajnos a résztvevőknek nagy élményt nyújtó fáklyás felvonulást nem lehet online megtartani, de a Gloria Victis történelmi vetélkedő nem maradt el.

A vetélkedő szóbeli döntője október 23-án online formában zajlott, melynek zsűrije a Műegyetem díszterméből jelentkezett. Az 1956-os emlékünnepség része az október 22-i műegyetemi megemlékezés is, amelynek közvetítésébe több mint 500 Kárpát-medencei középiskola kapcsolódott be. Ennek nagyon szép eleme volt az az élőkép-sorozat az Egmont-nyitány alatt, amikor 56 Kárpát-medencei település középiskolásai emelték fel az 56-os lyukas zászlót.

Középiskolásoknak szólt a Cultura Nostra történelmi vetélkedő is. Mivel gondoltak a kisebbekre?

Az általános iskolásoknak rajzpályázatot hirdettünk „Várak és erődtemplomok – történelmünk dicső hírmondói” címmel. Erre 1200 alkotás érkezett, a diaszpórából is. Jankovics Marcell volt a zsűri elnöke.

Szeptember és október folyamán Kárpát-medencei hálózatunk segítségével sok száz településre eljuthatott a magyar iskolaválasztást elismerő ösztöndíjunk és az iskolatáska is mintegy 9000 magyar elsőshöz. Mindezért köszönettel és hálával tartozunk Kárpát-medencei hálózatunk tagjainak.

Most december elején pedig az óvodásokat ajándékozták meg.

22 ezer óvodásnak küldünk egy mesekönyvet egy kis édességgel kiegészítve, a szülőknek pedig bátorítást, hogy tavasszal magyar iskolát válasszanak gyerekeik számára. Ez régi programja a Rákóczi Szövetségnek, de most advent idején, amikor a járvány miatt nincs közös családi Mikulás-várás, adventi koszorúkészítés, az óvodáknak meghirdetett pályázatunk abban igyekezett segíteni, hogy az intézmények falain belül az adventi programokat, foglalkozásokat felkarolja. A lehetőséggel 164 óvoda élt, amelyek 50 ezer forint értékű támogatást vehettek igénybe. Reméljük a gyerekek öröméhez ezzel is hozzájárulhattunk. Az óvónőket arra kértük, hogy kapcsolódjanak be adventi online képzésünkbe, amelyet pedagógiai szakemberek közreműködésével indítottunk el. A képzés sikere bennünket is meglepett, hiszen több mint ezer óvónő és tanítónő jelentkezett a Kárpát-medence külhoni területeiről.

Sátoraljaújhelyi táboruk közben épült tovább?

Folyamatosan zajlik a nagy beruházás, amely reményeink szerint jövő év június 4-re befejeződik, és a teljesen megújult Rákóczi Tábor és Rendezvényközpontban fogadhatjuk a fiatalokat nemcsak a Kárpát-medencéből, de a diaszpóra közösségekből is.

Ezt a szomorú vagy – mondjuk inkább – embert próbáló évet mekkora tagsággal zárja a Rákóczi Szövetség?

Örömmel mondhatom, hogy 958-an csatlakoztak a Rákóczi Szövetséghez, zömmel fiatalok. Tagságunk így 2020 végén 29 754 fő, az átlagéletkor 33,4 év. Szervezeteink száma az elmúlt évben 38-cal bővült, tehát számuk 586, ebből 226 települési, 38 egyetemi és 322 középiskolai.

És mit üzen nekik az évnek és ennek a beszélgetésnek a végén?

Köszönetet mondok szervezeteinknek és tagságunknak mindazért, amit az elmúlt évben helyi közösségükért és a Rákóczi Szövetség ügyéért tettek. Nevükben is, munkatársaim és a magam nevében megköszönöm támogatóinknak – köztük magánembereknek, a cégeknek, a sok száz települési önkormányzatnak és nem utolsósorban a Magyar Kormánynak azt a bizalmat és támogatást, ami lehetővé tette elmúlt évi tevékenységünket. Bizalmukat és támogatásukat a jövőben is kérjük!

Az igaz ügyet nem hagyja el az Isten!