Ma délben búcsúztak hozzátartozói, barátai és tisztelői Dolník Erzsébettől (1940-2021) a lévai temetőben.

A járvány ellenére nagy tömeg jelenlétében zajlott a szomorú rendezvény. Számos intézményvezető jött el, hogy lerója tiszteletét Dolník Erzsébet életműve előtt. Ott volt – többek között – Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke, Forró Krisztián MKP-elnök, Gubík László, a Szövetség a Közös Célokért vezetője és Őry Péter, a Pro Civis Polgári Társulás elnöke. A korábbi pártelnökök közül eljött Lévára Berényi József, Csáky Pál, Duray Miklós és Menyhárt József is.

Az egyházi szertartást Benčík Tibor lévai katolikus lelkiatya tartotta, aki Dolník Erzsébet közéleti pályafutását is röviden ismertette. Beszédében – az elhunyttal párhuzamba hozva – számos nagy költőnk és írónk gondolatát idézte, Wass Alberttől kezdve Reményik Sándoron és Arany Jánoson át Márai Sándorig. A lelkiatya három éve került Lévára, személyes ismerőse volt Dolník Erzsébetnek, akiről szólva ezt a két tulajdonságot emelte ki: alázat és hűség.

A nyitott sír előtt Csáky Pál szólt a gyászoló tömeghez, beszédében Dolník Erzsébet belső tulajdonságait és emberi nagyságát emelte ki. Rámutatott, hogy egy olyan ember élete szakadt meg, aki egyaránt kiérdemelte szeretetünket és tiszteletünket is. Lélekben itt marad közöttünk. Itt marad, mint a pedagógusi hivatását nagy tudással és magas színvonalon művelő ember, akinek mindkét gyermeke – Bea és Tibor – is vezető pedagógusként viszik tovább édesanyjuk szellemiségét.

Csáky a továbbiakban a közösségépítő emberre emlékezett, aki politikusként és Csemadok-vezetőként is óriási hozadékot jelentett nemcsak a lévai, hanem a felvidéki magyarságnak is. „Amit Erzsébet öt évtizedes közéleti tevékenységével letett az asztalra, fennmarad, és példát ad” – mondta Csáky Pál, aki néhány mondattal az 1990-es évek lévai értelmiségi találkozóira is visszatekintett, amikor az újonnan alakult Szlovákiában kellett megfogalmazni céljainkat. A magyar pártok közül az Együttélést itt Dolník Erzsébet képviselte, a Magyar Polgári Pártot Zoller Mihály, Csáky pedig az Magyar Kereszténydemokrata Mozgalomból volt ott. Hangsúlyozta, hogy Dolník Erzsébet élete olyan üzenet számunkra, amely a közösségi szeretetről és az összetartozás szükségességéről szól. Az igazi egységben nem a szervezetek összefogása a lényeg, hanem a belső értékek, a lelkek és a gondolatok egy célért való közös küzdelme. Dolník Erzsébet életútja is ezt üzeni nekünk – mondta Csáky.

A temetési szertartás végén a gyászolók elénekelték a Boldogasszony Anyánkat és a magyar Himnuszt is. A lévai temetőben néhány méterrel odébb magasodik az 1849-es nagysallói csata emlékoszlopa (ugyanitt egyébként egy másik 1848/49-es emlékmű is van), itt korábban Dolník Erzsébet is sokszor elhelyezte az emlékezés virágait.

Ha újra eljön az emlékezés ideje, álljunk meg Erzsébet sírhantja előtt is, megérdemli, hogy hőseink között emlékezzünk rá. (O.N.)