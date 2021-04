A hét elején a szlovákiai oldalon is elkezdődtek az Ipolydamásd és Helemba közti Ipoly-híd földterületi munkálatai. A magyar oldalon már kijelölték a hídhoz vezető út nyomvonalát, felfestették a pillérek helyét, s most már a szlovák oldalon is elkezdődnek a munkálatok. A tervek szerint 2023 elején készül el a hiánypótló összeköttetés az Ipoly alsó szakaszán.

Ipolydamásdon kialakították a munkaterületet, ahol március elején elkezdődtek a talajmunkálatok.

„Sajnos a járványügyi szigorítások, a mobilitási korlátozások rányomták a bélyegükett a helembai munkálatokra. Április 19-én kezdődtek a szlovák oldalon is a talajtani vizsgálatok, ezzel a hídépítés előkészületi fázisa ezen az oldalon is megkezdődött”

– nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Csenger Tibor, a Nyitra Megyei Önkormányzat alelnöke.

Mint elmondta, a magyar oldalon már kimérték a híd pilléreinek a helyét, Helembán a felmérés most kezdődött el. Ipolydamásdon már a bekötőút nyomvonalát is kijelölték, a tereprendezési munkálatokkal egyetemben. Mindamellett a pillérek biztonságos helyét meghatározó próbafúrások vizsgálata is folyamatban van. A vizsgálatok befejeztével előkészítik a pillérek építését.

A híd tervezetének tizenkét évvel ezelőtti elindítása után végre elkezdődött a ténylegesen építkezés – jegyezte meg az alelnök.

Az Ipoly-hidak építését kormányközi megállapodás előzte meg. A szükséges pénzforrást uniós támogatásokból szerezték.

Az Ipolydamásd és Helemba közti közúti határátkelő híd az Európai Unió támogatásával, a határon átnyúló együttműködés keretében valósul meg. A projekt összköltsége meghaladja a 3,7 millió eurót. A pályázat négy fő szakaszból áll. Az Ipoly-híd építése a magyarországi, illetve a szlovákiai részről, valamint a hídhoz tartozó bekötőutak kialakítása mindkét oldalról. A szlovák oldalon a következő évben kezdődnek el a bekötőút építésének a munkálatai.

A tervezett hídon maximum 3,5 tonnás járművek közlekedhetnek, a teherbírása 12 tonna. A határátkelőként is szolgáló közúti hídon a két sáv mellett egy kerékpársáv is kialakításra kerül. A kerékpársáv megléte már azért is fontos, mert szintén uniós forrásból a kerékpárút-hálózat fejlesztése is megvalósul a térségben, összekötve az Ipoly magyarországi és szlovákiai oldalát – jelezte a megyei alelnök.

A pályázat főpartnere a magyarországi Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a szlovákiai partner pedig a Nyitra Megye Önkormányzata. Az előkészületeket többször bonyolította a tény, hogy a két partner nem rendelkezik azonos hatáskörökkel. Nyitra megyének számos esetben további szlovák hatóságoktól kellett engedélyt kérnie, míg a magyar oldalon sokkal egyszerűbb szinten, teljes határkörben folyt le az engedélyeztetés.

Mint arról beszámoltunk, 2018 márciusában jelentették be az Ipoly-híd megépítését, ekkor körvonalazódtak a pályázat részletei, a leendő munkálatok irányvonalai.

„A híd átadásra 2023-ban várható. Nagyon várjuk már, hogy elkészüljön, hiszen az itt élők életét is nagyon megkönnyíti majd”

– zárta gondolatait Csenger Tibor.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)