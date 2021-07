Mielőtt bármit is mondanék, le kell szögeznem: nem áll szándékomban okoskodni, a tudományt bántani, vagy vakon téríteni. Csak annyit mondanék: a Covid és a vele kapcsolatos oltások körül, pontosabban azok kivitelezésében nagy a káosz országszerte.

Már-már visszatetsző, undorító és megalázó, ahogyan itt bizonyos dolgokat lerendeznek, tálalnak és magyaráznak. Az egyszerű, de gondolkodni is próbáló ember csak kapkodja a fejét, s azt tapasztalja: itt már mindent a feje tetejére állítottak.

A társadalmat rég megosztották valakik, most próbálják megosztani a még dolgozó polgárokat; éket vernek a családtagok, ismerősök, barátok és rokonok közé. Mert valahol óriási a felelőtlenség!

Félek, hogy az emberek lassan idegileg felőrlődnek. Mert ez az állapot bizony már rosszabb lesz, mint a háborús készültség: a hidegháborús helyzetet felváltja az idegháború. Úgy fekszünk le nap mint nap, hogy nem tudjuk, mire ébredünk. Úgy akarunk tervezni, hogy sötétben tapogatózunk; senki nem tudja, mi húzza keresztül holnap az álmait. S aztán már álmodni sem merünk, csak a rémálmok gyötörnek majd!

Elég csak a nyári utazásokkal kapcsolatos feltételek ezerféle változatát elolvasni. Hurrá, lehet szabadon utazni! Menjetek, mert összeomlik a turizmus, s a fáradt emberekre is ráfér a pihenés. Aztán állj!

Csak a beoltott mehet, a másik tábort karanténba zárjuk. De ha ezt is vállalja, öֲt nap után rákényszerítjük a kötelező, 70 eurós PCR-tesztet. Majdcsak megtörik a haszontalan, s előbb utóbb beoltatja magát, még ha erre nem is lehet kényszeríteni senkit ebben a liberális világban. Mert hát ugye, sérülnének az emberi jogok. Tehát elvileg nem kényszerítünk senkit, csak olyan nyomást gyakorolunk rá, hogy vagy összeroppan, vagy megadja magát.

Azokat pedig, akik segítettek a meggyőzésben, megjutalmazzuk. Ahogyan a beoltottak is óriási előnyöket élvezhetnek. Merthogy nagy baj lenne, ha nem állnák a szavukat, akik ígérgettek, s őket is karanténba zárnák az állítólag már itt leselkedő delta vírus miatt.

Hadd menjenek csak, hisz ők védettek. S a nyavalyát is bátran hazahozhatják a nagyvilágból, sőt terjeszthetik is, amit már be is ismertek. Bár nekik talán nem árt annyira, ha elkapják a bajt, úgyhogy másokat is fertőzhetnek, ha ahhoz van kedvük.

Visszatérve a bevezető gondolatomhoz, csak annyit mondanék még: én is beoltattam magamat annak ellenére is, hogy már nem utazgatok a világban. Pedig nagyon szerettem egykor az utazást, megboldogult feleségemmel igen sok helyen jártam, s még egyedül is felbukkantam több kontinensen. Most, mikor éves ellenőrzésen jártam az egyik egyetemi kórházban, s régi orvosomnak elmondtam, hogy beoltattam magamat, csak ennyit válaszolt: „Jól tette, hiszen ha már leküzdötte a rákot, miért halna meg egy ilyen járványos kór miatt!“

Most mégis undorodom magam is az itteni kusza, kaotikus és bárgyú rendeletek, rendelkezések miatt. Mert sajnálom a gyerekeimet, unokáimat és minden embertársamat, akit próbálnak sarokba szorítani, meg nem engedett nyomást gyakorolva idegileg megnyomorítani. Nem akarok én vitatkozni már semmi felett. Csak a dolgok tálalásával van nagy bajom nekem is.

Írástudóként is megszólalva, zárógondolatként a honlapunkon most megjelent egyik írás alábbi sorait másolom ide: „Ez már nem szabadság, hanem brutális nyomásgyakorlás” – vélekedett a kormány legújabb törekvéseiről Ján Baránek politikai elemző. Az oltás felvételének nyomásgyakorlással való kikényszerítését és a beoltottak különböző előnyökben részesítését olyan praktikáknak minősítette a Parlamentné Listy.sk portálnak adott interjújában, melyek „csak egy pszichopata agyában születhetnek meg”.

(Csáky Károly/Felvidék.ma)