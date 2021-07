Eddig a komáromi pedagógiai és módszertani központ (MPC) a pozsonyi regionális központ kihelyezett irodájaként működött. Ha képzéseket szerettek volna tartani a magyar pedagógusoknak, mindig a pozsonyi központ engedélyére volt szükség, ahogy a finanszírozás is rajtuk keresztül történt. „Mától azonban külön módszertani központként létezünk. Ez ahhoz segít hozzá, hogy szabadon kínálhatjuk a programjainkat, szabadon csinálhatjuk a képzéseinket, attól függően, mennyit bírunk” – közölte megkeresésünkre Szőköl István, a központ igazgatója.

Az új szerkezeti felépítésről és a hat évvel ezelőtt indított – idén befejeződő –, a szlovák nyelv oktatásának új módszertanát kidolgozó projekt eredményeiről is kérdeztük, melynek koordinátora.

Szőköl István kifejtette, az új struktúrában felvehetnek egy új kollégát is, aki szeptember elsejével léphet be. Ígéretet kaptak arra is, hogy januártól tovább bővíthetik a szakmai csapatot, ezáltal egy óvónőt is felvehetnek, így várhatóan öt főre bővül a csapat. „A nyolc megyei központ mellett mi kilencedikként, külön elnevezéssel, a magyar iskolák számára lévő módszertani központként működünk már (pracovisko pre školy s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne)” – magyarázta.

„Saját alapító okirattal rendelkező központ lettünk, kifejezetten a magyar iskolák számára. Az alapító okiratban az is szerepel, hogy csak magyar nyelvű képzéseket tartunk, magyar atesztációs munkákat adunk ki, magyar funkciós képzéseket kínálunk az igazgatók részére. Ez azonban azzal is jár, hogy nemcsak a régióban lévő iskolákat kell ellátnunk, de az egész országban lévő összes, tehát mind a 242 magyar iskolát és a több mint 300 óvodát”

– húzta alá. Kérdésünkre hozzátette, mindezt saját költségvetésből finanszírozzák majd, de erről bővebb információk még nem álltak rendelkezésére megkeresésünkkor.

Hozzátette, 2022. január elsejével újabb változások érintik őket, mivel hatályba lép az a törvény, amelynek értelmében a módszertani központok, az Állami Pedagógiai Intézet, a IUVENTA és az Állami Könyvtár egyesülni fog. „Tehát mind a négy intézmény december végével megszűnik és január elsejével egy céghez fognak tartozni, egy igazgatóval, hasonló struktúrában dolgozunk majd. Ez egy komoly változás lesz” – nyomatékosította, kiegészítve azzal, ezáltal az intézményeknek nagyon szorosan kell együtt működniük, így várhatóan jobban tudják segíteni egymást és ezt mindenképpen pozitívumként értékelte.

A módszertani központot érintő változás tehát az iskolaügy egyik kulcsfontosságú reformjának köszönhető, amelyet a Heger-kabinet április 14-ei kormányülésén fogadott el. Még Filip Mónika államtitkár és hivatala dolgozta ki az oktatásügyre vonatkozó állami hivatalokról szóló törvény módosítását, amelynek célja, hogy biztosítsa az oktatás egységes irányítását és hatékonyabb finanszírozását. Az elfogadott változás megszünteti a járási iskolaügyi hivatalokat, hatásköreik pedig az új iskolai hivatalokhoz kerülnek, immár az oktatásügyi minisztérium irányítása alá. Ezzel helyrehozva a 2013-as ESO reformon belül rendszerhibákat.

„A cél az, hogy a módszertani központ január elseje után úgy is működjön, mint a régi iskolahivatalok. A tevékenységünk fókuszában nemcsak a továbbképzések lesznek, hanem az iskolák szakmai segítségnyújtása, módszertani segítség az igazgatóknak és pedagógusoknak is” – fogalmazott. Szőköl István az elképzelést kifejezetten jónak tartja, mert mint mondja, bármi gondja felmerül egy tanárnak, iskolaigazgatónak akár az inspekcióval, vagy a tankönyvjóváhagyással, egy épületen belül el tud majd intézni mindent.

A szlovák nyelv oktatásának új módszertanát kidolgozó projekt eredményéről szólva elmondta, egyértelmű a módszertan sikere. „Öt éven keresztül készítettük a méréseket, az Oktatásügyi Szabványosított Mérések Nemzeti Intézete (NÚCEM) is készítette a teszteléseket és kimutathatóan javult a gyerekek kommunikációs készsége, ez pedig óriási dolog” – húzta alá.

A három – Somorján, Nagymegyeren és Bátorkeszin – magyar tanítási nyelvű alapiskolában tesztelt alternatív szlováknyelv-oktatást bevezető projekt ebben az évben ér véget. Az iskolákban már júniusban befejeződtek az óralátogatások. Szeptembertől decemberig a három iskola tapasztalataiból összeállított módszertani modellt készít az Állami Pedagógiai Intézet, amelyet az összes magyar tannyelvű iskolába kiküldenek.

„Tanácsokat tartalmaz arról, hogyan lehet az egyes órákat levezetni az első évfolyamtól a kilencedikig. Minden tanítási órára készítünk módszertani útmutatót, tansegédeszközökkel, mintafeladatokkal. A projekt lényege az élményszerű oktatás, az innovatív módszerek bevezetése, játékosan tanítva, a kommunikációra helyezve a hangsúlyt” – fogalmazott Szőköl, aki szerint gyakran számon kérik rajtuk a szlovák nyelv oktatásának új módszertanát, vagy inkább annak hiányát.

„Nincs titok, nincs új módszertan. Viszont rengeteg munka van benne. Államnyelvként tanítjuk továbbra is a szlovák nyelvet, de az idegen nyelvek módszertanával”

– mutatott rá. „Létrehoztuk a szlovák nyelv oktatásának új koncepcióját, hiszen 1991 óta nem volt ezen a téren változás” – mondta, hozzátéve, hogy a koncepció tulajdonképpen a szlovák nyelv oktatásának filozófiáját jelenti.

„A 2016-ban általunk létrehozott koncepció alapján – az akkori oktatásügyi miniszter engedélyével – taníthattunk ebben a három intézményben, azzal a feltétellel, ha bebizonyosodik, hogy ez a koncepció sikeres és jó, akkor érvényes lesz az összes többi magyar iskolára is. A programban résztvevő iskolákat minden hónapban ellenőriztük, rákényszerítve őket a változtatásra, az innovatív, élményalapú tanításra. Nem érdemes tagadni, ez rengeteg munkával jár, de ahhoz, hogy megtanítsuk a gyerekeket szlovákul, a belefektetett munka elkerülhetetlen. Harminc év után ez lesz az érvényes és kötelező koncepció az összes magyar tannyelvű iskola számára a szlovák nyelv oktatása terén” – jelentette ki.

Szőköl István hozzátette, a módszertani központban mostantól több képzést nyújtanak az 1–4-es évfolyamok tanítói és a szlovák szakosok számára is, hogy megismertessék a tanárokkal az év végén záruló projekt lényegét: az innovatív módszereket mintákon keresztül, segédeszközök felhasználásával.