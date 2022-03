2021 nyarán felkérést kaptam a Gömöri Kézművesek Társaságától, hogy a hagyományos nemzetközi XV. Gömöri Kézműves Vásár várhosszúréti rendezvénye keretében tartsak előadást Gömör hagyományos tánckultúrájáról.

Az előadás vázlatának felhasználásával próbálom folytatásos írásban összefoglalni a Gömör tájegységben végzett néptáncgyűjtéseimet, illetve a jelenlétemben végzett gyűjtéseket. Az előadás bevezetőjében elmondott fontos tényt itt is, és minden folytatás elején közölni szándékozom, hogy „az elődeinktől a XX. század első felével bezárólag semmilyen írásbeli hagyaték nem maradt ránk a gömöri tánckutatást illetően, legalábbis kutatásaim alkalmával én nem találkoztam vele”.

X X X

Az előző cikkekben már érintettem Medvesalját és a Vály völgyet is. Az új évezredben újra visszatértem, visszatértünk ezekre a dal- és tánchagyományaiban gazdag palóc és barkó néprajzi tájegységekre is, a Tornaljától lefelé délebbre eső magyarok lakta alsó gömöri vidékre. Mindkét területre az általunk végzett gyűjtések eredményeivel sikerült felhívni az MTA Zenetudományi Intézetének a figyelmét is. Táncvonalon főleg Pálfy Gyula tudományos kutató jeleskedett. Mind a két altáji néprajzi egységben több alkalommal gyűjtést végeztünk. A barkó falvakban 1984-ben Gömöralmágyban és Péterfalán végzett filmes néptánc gyűjtést az MTA Zenetudományi Intézetének kutatócsoportja. Ha jól emlékezem Sárosi Bálint és Halmos Béla voltak a dalok és zenei hagyományok gyűjtői. Az adatközlőket a Csemadok falusi alapszervezetének éneklőcsoportja és az általuk megszólítottak képezték. Medvesalján 1985-ben a néprajzi nyári tábor keretében voltunk vagy húszan az amatőr gyűjtők. Jelen volt Ág Tibor népdal- és zenegyűjtő is. A táncosok közül Tóbisz Ferenc tanár, a gortvai AKI Barkóca gyerek-tánccsoportjának a vezetője volt a legaktívabb. Az egész csapat napközben járta a falvakat, Medvesalja szlovákiai településeit Medveshidegkutat, Vecseklőt, Tajtit, Egyházasbástot, Óbástot, Bakóházát, utána a szálláshelyen a gyűjtési szalagot átadtuk Ág Tibornak, ő a dalokat átmásolta a saját szalagjára, hogy később otthon, nyugodt körülmények között szakszerűen dokumentálhassa. Mi, táncgyűjtők is átmásoltattuk a szalagjainkat Tiborral, mert a beszélgetéseink közben egy-egy dalt, illetve a táncok kísérő dallamait is magnószalagra rögzítettük.

A Vály folyó völgyébe 1990-ben jutottunk el. Pálfy Gyula az MTA ZI munkatársa az SzTA ZI-től meghívást kapott kéthetes néprajzi gyűjtőútra. A Szlovák Tudományos Akadémia engem kért fel kutatótársul és saját autóval sofőrnek. A kiszállással kapcsolatos költségeket az SzTA viselte. Tíz napig jártuk a községeket, kutattuk a 19. és a 20. századok magyar közösségeinek társadalmi életét és a beszélgetésekben rögzítettük a beszélgető társ, az úgynevezett „adatközlő” véleményét. A gyűjtőút utolsó két napján filmre rögzítettük a mindkét tájegységben feltárt tánchagyományokat. A Vály völgyi filmezéshez Agócs Gergellyel és Varga Norberttel újra aktivizáltuk a Molnár László prímás vezette valamikor volt alsókálosai zenekart, amelynek a tagjai az 1950-es, ’60-as években már elköltöztek a faluból. A Molnár zenekar Farkas József és az előbb nevezettek szorgalmából jelentős sikereket ért el a budapesti Fonó Utolsó órában népzenei kutató műsorában. Több alkalommal voltak Budapesten, ahol kiváló körülmények között rögzítették a zenekar összes ismert hagyományos dalkészletét.

Mindkét területről a gyűjtések anyagát tartalmazó könyv jelent meg a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, Dunaszerdahely és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, Budapest közösen jegyzett kiadásában, a Gyurcsó István Alapítványi Könyvek sorozatban, 70. és 79. sorszám alatt. 2016-ban a Pálfy Gyula – Takács András: A Vály-völgy hagyományos táncai és táncélete, szerkesztette Dóka Krisztina, valamint 2019-ben a Takács András: Medvesalja hagyományos táncai és táncélete, szerkesztette Dóka Krisztina. A könyvek megjelentetését támogatta a szlovákiai KULT MINOR és a magyarországi Magyar Művészeti Akadémia. A filmre vett táncok DVD lemezen a könyvekhez csatolva kerültek kiadásra. A könyvekben az adatközlők a táncok jellemzése mellett a táncolási, szórakozási lehetőségekkel bőven foglalkoznak. A Könyvek a Dunaszerdahelyen működő Magyar Kulturális Intézetben, ill. nyáron augusztusban, Zselízen az 51. Országos Népművészeti Fesztivál könyvsátrában beszerezhetők.

A Gömörben végzett gyűjtéseimből, ill. többekkel közösen végzett gyűjtéseinkből koreográfiák készültek. Párat, a jelentősebbek közül közlök: Takács András: Pásztortánc, készült az Ifjú Szivek Magyar Dal- és Táncegyüttes részére, 1958-ban, Kvocsák József: Vasvári páros és lippentős, készült az Ifjú Szivek MDTE részére, 1962-ben, Ádám Lajos: Bányász legenda, készült a Gömör Népi Együttes, Rimaszombat részére, Kamarás Imre: Cickaranyi baranyi, készült a Celulozár Táncegyüttes, Gömörhorka részére, Takács András: Gömöri vasvári verbunk és páros készült a Búzavirág Táncegyüttes, Rozsnyó részére, Quittner János: Fordulj botom, fordulj – szilicei pásztortánc, készült a Szőttes Kamara Néptánc Együttes, Pozsony részére. Aztán a gömöri tánc-,dal- és zenehagyomány kultúra egyre ismertebbé vált, annyira, hogy mára már minden valamire való magyar néptáncegyüttes és tánccsoport műsorában közkedvelt műsorszámként van jelen. Műsorán tartja Magyarországnak mind a négy hivatásos táncegyüttese: a Magyar Állami Népi Együttes, a Honvéd Népművészeti Együttes, a Budapest Táncegyüttes és a Duna Művészegyüttes is.

Évtizedek óta a táncházakban is szívesen tanítják és tanulják. Eljutott a tengerentúlra is. 1992-ben Kanadában Hégli Dusánnal tanítottuk Montrealban és Oszakában. Tanítottam Svájcban Bernben, az NDK-ban, Németországban Münchenben, Magyarországon Szekszárdon, valamint a Népstadionban rendezett táncház-találkozókon, és főleg itthon sok éven keresztül. A Szőttes elvitte Ausztráliába, az Ifjú Szivek Amerikába, Varga Ervin éveken keresztül tanította Japánban, Füzék Gyuriék pedig a táncházakat megőrző erdélyi Széken, az erdélyiek által ott rendezett nyári táborban.

A borzovai hagyományőrzőkkel a Szlovák Televízió kassai szerkesztősége készített néprajzi filmet, amelybe beledolgozták a Borzován feltárt és felújított táncokat is. A forgatókönyvet Sebők Géza, volt Szőttes táncos, egyetemet végzett néprajzos írta.

Könyvben, kiadványban a nevemmel, ill. a nevemmel is jelezve a következő kiadványok jelentek meg: Pásztortánc – tánckép a szilice-borzovai pásztorok életéből, 1960, Népművelési Intézet, Bratislava. Eredeti Magyar Népi Táncok IX. füzete, 1971, Népművelési Intézet, Bratislava. Takács András – Fügedi János: Gömöri Népi Táncok,1992, Madách Lap- és Könyvkiadó, Pozsony, Vály-völgy hagyományos táncai és táncélete – Gyurcsó István Alapítványi könyvek 70. 2016, Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet és az MTA Bölcsésztudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, Dunaszerdahely – Budapest. Medvesalja hagyományos táncai és táncélete – Gyurcsó István Alapítványi könyvek 79. 2019, Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet és az MTA Bölcsésztudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, Dunaszerdahely – Budapest.

Azért e nagy felsorolás, mert azt szeretném mindenkivel tudatni, hogy micsoda nagy karriert futott be a Gömör hagyományos magyar tánckultúrája, a Vasvári tánckultúra: a karéjos, a falusoroló tavaszi leánytáncok, a szakácsnők karéjosa, a lippentős csárdás, a hármas csárdás, a botos tánc, a pásztorbotolók, a botforgatók, a Vasvári verbunk, a Vasvári lakodalmi tréfás verbunk, a gólyatánc és a táncokkal kapcsolatos játékok.

Kedves Olvasó, hálás vagyok érte, hogy a cikksorozaton végig velem voltak. És azért különösen hálás lennék, ha valaki a fiatalabb koreográfusok, tánckutatók közül felvállalná az eddig feltárt és felgyűjtött gömöri táncok egy kiadványba vagy kiadvány sorozatba beszerkesztését, megjelentetését.

(Vége)

Takács András

az MMA Köztestületi tagja, Martin György Díjas néptánckutató