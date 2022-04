Nagyszabású zenei eseményre készül a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ. Az Ismerős Arcok zenekar fogadta el a komáromiak meghívását. A zenekar „Utolsó” című lemezbemutató koncertjére május 14-én (szombaton) 20 órai kezdettel kerül sor. A jegyek online már megvásárolhatók – kedves vendégeinket nagy szeretettel látjuk ezen az előreláthatólag páratlan hangulatú koncerten!

A koncert különlegessége, hogy ez lesz az első olyan alkalom, ahol az új, „Utolsó” című lemez dalai nemcsak elhangzanak, hanem már „haza is vihetők”. Nem sokkal azelőtt, hogy Szlovákia második legnagyobb művelődési házában, a komáromiban felhangzanak a régi slágerek és az új dalok, fizikai valójában megjelenik az új lemez.

Ez tehát azt jelenti, hogy az egész Kárpát-medencében a komáromi koncert résztvevői juthatnak hozzá a vadonatúj koronghoz elsőként.

A koncerten elhangzanak az új nóták mellett a jól ismert „kötelező” darabok is, a koncert zárószáma pedig az ilyenkor is kihagyhatatlan Nélküled lesz. Az új lemezen vendégként szerepel Szalóki Ági és Karácsony János – James is. A korongra feldolgozások is kerültek: a komáromi repertoárból sem maradhat ki az Ezt nem tudom másképp mondani című Bikini-örökzöld feldolgozása és az LGT Mi lesz velem? című nótájának áthangszerelt, újragondolt változata sem.

Jegyek az alábbi linken vásárolhatók.

(Sajtóközlemény/Felvidék.ma)