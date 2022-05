Május első hétvégéjén Révkomáromban rendezték a Szlovákiai Magyar Táncháztalálkozót. A Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia által is támogatott kétnapos eseményről Gálik Gábor, a Táncfórum – Szlovákiai Magyar Néptáncosok Szakmai Egyesületének elnöke számolt be.

„A Tiszti pavilon belső terme, belső udvara és kültéri nagyszínpada adott otthont május 6–7-én a Szlovákiai Magyar Táncháztalálkozónak. A Táncfórum minden tagegyüttesét és partnerszervezetét meghívta a jeles eseményre, a többi vendég jegyvásárlással vehetett részt a hétvége változatos programjain, a Tánctáron, a gyermekműsorokon és a nagyszínpad gáláin.

A járványidőszak után nagy érdeklődés övezte a két napot, mintegy másfél ezer ember fordult meg programjainkon.

A pénteki kapunyitás egyrészt felemelő érzés volt mindenki számára, hiszen két év után személyesen is találkozhattak a Táncfórum tagegyüttesei. Másrészt a jelenlevők önfeledten megünnepelhették az ötvenéves táncházmozgalmat. A jubileumra pénteken emlékeztünk, ennek jegyében az aznapi gála is frenetikus sikert hozott: telt házzal rendezhettük. A szombati napot a járványt megelőző időszak tematikája jellemezte, minden résztvevő réteget meg kívántunk szólítani. Kezdtük a gyermekgálákkal, a Gyermeksarokba változatos, színházi, zenei programokat válogattunk. A Tánctár foglalkozásain a résztvevők különböző tájegységek motívumkincsével ismerkedhettek. A gyermekjátszótér szintén a legifjabb nemzedéket szólította meg, a kirakodóvásárban pedig mindenki igyekezett vásárfiával gazdagodni. A nagyszínpadon a közönség a Gyermekgálának, a Muharay-gálának, a Dubajban jártunk címmel, az Örökség Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyesület műsorának tapsolhatott. Az estére a koronát a második felnőtt táncgála tette fel, a válogatásban az elmúlt évek fesztiválnyertes együttesei mutatkoztak be, majd közös ének és tánc következett. Még tudtuk fokozni a hangulatot, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Kalotaszeg című műsorát mutatta be.