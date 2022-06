Június 17-én, pénteken kezdetét veszi a budapesti székhelyű vizes világbajnokság. Pénteken a nulladik napon a műúszás rövid programjai kerülnek lebonyolításra, majd szombaton elkezdődnek az úszószámok is. Vízilabdázóinkra egészen hétfőig kell várnunk, amikor kezdetét veszi a női vízilabdatorna. Másnap pedig a férfi vízilabda-válogatottunk is harcba száll a világbajnoki címért.

A női és a férfi mezőnyben is 16 nemzet válogatottja csap össze 4-4 csoportban. Lányaink az A csoportban Kolumbia, Kanada és Olaszország legjobbjaival mérkőznek meg a továbbjutásért. A magyar férfi vízilabda-válogatott szintén az A csoportból várja a megmérettetést, ellenfeleink pedig a brazilok, a grúzok és Montenegró. A csoportgyőztesek egyenesen továbbjutnak a negyeddöntőbe, a másodikok és a harmadikok pedig a nyolcaddöntőben csapnak majd össze egymással.

A tegnapi cikkünkben az úszó szakág magyar vonatkozású indulóiról és az éremesélyeinkről volt szó, most pedig elmélkedjünk a pólósainkról.

Első körben most is múltidézéssel kezdeném, és a hölgyeké az elsőbbség. A 2019-es, Dél-Koreában megrendezett világbajnokságon, a magyar női vízilabda-válogatottunk épphogy lemarad a dobogóról és a negyedik helyen végzett. Ausztrália és Spanyolország előtt az Egyesült Államok lányai állhattak fel a dobogó legfelső fokára.

A 2020-as olimpiára tekintve már kicsit jobb a szánk íze, hiszen az Egyesült Államok és Spanyolország után mi örülhettünk a bronzéremnek. Tehát mondhatnánk úgy is, hogy javuló tendenciát mutatunk és akkor most jöhet az ezüst, vagy akár az arany. Bizakodók lehetünk, hiszen lányaink mind az amerikai, mind pedig a spanyol női válogatotton felülkerekedtek már az elmúlt időszakban és most a hazai pálya előnye is a mi oldalunkon van.

Azonban az esetek többségében a nagyobb játékerőt képviselő két együttes dominálta a lányainkat, ha csak egészen kis mértékben is. Ezen a szinten a vízilabdában már egészen apró dolgok dönthetnek első és negyedik hely között.

Ez elsősorban azt jelenti, hogy mindenképpen reménykedhetünk a magyar lányok sikerében. Ha tippelnem kéne, akkor a már említett négy válogatottat várnám most is az első négy helyezés egyikére és reményeim szerint a torna végén akár a legcsillogóbb érem is a magyar hölgyek nyakába kerülhet.

A lányok esetében nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a 2020-as Eb-hez hasonlóan most is két felvidéki játékos fogja erősíteni a magyar csapatot.

Név szerint a nagymihályi Máté Zsuzsanna és a pöstyéni Rybanská Nataša. Az ő szereplésüket kiemelten nyomon fogjuk követni a torna során.

A férfi vízilabda-válogatottunk a hölgyekhez hasonlóan az előző kontinensviadalon a negyedik helyig jutott. Horvátország, Spanyolország és a győztes Olaszország előzte meg őket. Az olimpia kapcsán is hasonló a forgatókönyv mint a hölgyeknél, hiszen a férfiak is bronzzal távoztak a legrangosabb sporteseményről. Az olimpián Görögország és Szerbia előzött meg minket.

Mielőtt belekezdenénk az esélylatolgatásba, fontosnak tartom a visszaemlékezést az utolsó világbajnoki aranyunkra, amit még az azóta elhunyt Benedek Tibor vezetésével szereztünk a 2013-as spanyol vízilabda-világbajnokságon. A döntőben 8-7 arányban Montenegrót győztük le.

A torna legjobbja ekkor az a Varga Dénes volt, akinek tapasztalatára és rettegett jobbkezére most is számíthatunk.

A legutóbbi érmünket pedig a 2017-es, szintén Magyarországon rendezett világbajnokságon szereztük, amikor már Märcz Tamás vezetésével ezüstérmesek lettünk. A torna legjobbja pedig Vámos Márton volt.

A férfiak mezőnyében nagyon nehéz jóslatokba bocsátkozni, hiszen itt még kisebb különbségek dönthetnek, mint a hölgyeknél és nemcsak az első négy helyről, hanem kis túlzással az első nyolc helyről is. A férfiak mezőnyében nagyon változó teljesítményt nyújtanak a nemzeti csapatok, ezért is lehet az, hogy a hatos toplista szinte mindig ugyanaz, azonban a sorrend rendre változik.

Magyarország, Szerbia, Olaszország, Spanyolország, Horvátország és Montenegró mind esélyes a bajnoki cím megszerzésére.

A végső győztesről az aktuális forma és a vízilabdában elég erősen jelen lévő szerencsefaktor dönthet majd. Azonban, ahogy már említettem, nálunk a hazai pálya előnye és velünk vannak a lelkes szurkolóink, akik messze földön híresek a lelkesedésükről és a csapataink felé árasztott szeretetükről, így én bizakodva várom az előttünk álló eseményeket. Pontos tippelésbe itt se mennék bele, azonban egy dobogós helyezést várok a fiainktól és reménykedem abban, hogy minél szebben fog csillogni az a bizonyos érem Vámos Mártonék nyakában.

Mint ahogy az úszóknál, szerkesztőségünk itt is szurkol a magyar csapatoknak, a mérkőzéseket és a fontosabb eseményeket pedig a helyszínről közvetítjük majd. Jó szurkolást kívánunk önöknek.

Női vízilabda-válogatott keret (nem végleges): Kapusok: Gangl Edina (Glifada – Görögország), Magyari Alda (UVSE), Kiss Alexandra (Eger)

Mezőnyjátékosok: Faragó Kamilla (UVSE), Farkas Tamara (BVSC), Garda Krisztina (Dunaújváros), Gurisatti Gréta (Dunaújváros), Horváth Brigitta (Dunaújváros), Keszthelyi-Nagy Rita (UVSE), Mahieu Geraldine (Dunaújváros), Máté Zsuzsanna (FTC), Leimeter Dóra (BVSC), Parkes Rebecca (Etnikosz – Görögország), Peresztegi-Nagy Kinga (UVSE), Pőcze Panna (FTC), Rybanská Nataša (UVSE), Szilágyi Dorottya (Dunaújváros), Vályi Vanda (FTC) Férfi vízilabda-válogatott keret: Kapusok: Lévai Márton (OSC), Vogel Soma (FTC)

Mezőnyjátékosok: Vámos Márton (FTC), Zalánki Gergő (Pro Recco), Burián Gergő (OSC), Mezei Tamás (Vasas), Hárai Balázs (OSC), Varga Dénes (FTC), Mahercz Krisztián (OSC), Jansik Szilárd (FTC), Angyal Dániel (Szolnok), Pohl Zoltán (FTC), Nagy Ádám (Szolnok)

Tartalékok: Fekete Gergő (FTC), Vigvári Vendel (FTC)

