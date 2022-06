E hét péntekén, június 17-én a nulladik nappal kezdetét veszi a magyarországi rendezésű 19. FINA úszó-világbajnokság. Eredetileg a 2022-es vb Japánban került volna megrendezésre, azonban ez év januárjában a fukuokai városvezetés bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt nem tudják elvállalni a kontinensviadal lebonyolítását. Ezután a Nemzetközi Úszó Szövetség rendkívüli úszó-világbajnokság szervezésébe kezdett, aminek a házigazdája Budapest lett. Érdekesség, hogy utoljára 2017-ben rendezett Magyarország vizes világbajnokságot, melynek jogát szintén egy másik országtól, Mexikótól kapta meg.

Az eseménynek Budapest mellett Debrecen, Sopron és Szeged ad otthont. Az úszóversenyek és a műugrás a Duna Arénában, a szinkronúszás a Széchy Tamás Uszodában, a nyílt vízi úszás a Lupa-tóban, a vízilabda-mérkőzések pedig Budapesten a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában, valamint Debrecenben, Sopronban és Szegeden kerülnek megrendezésre. A vízilabdatorna magyar érdekeltségű csoportmeccsei, valamint az egyenes kieséses szakasz a Margit-szigeten zajlik majd, a többi csoport a már említett vidéki városokban fogja összemérni tudását.

„1991 óta ez lesz az első FINA-világbajnokság, amelyen nem lesznek ideiglenes medencék, ez lényeges költségcsökkentő tényező, továbbá van egy másik pozitív üzenete is, amikor a fenntarthatóság, a víz felhasználása minden eddiginél fontosabb szempontnak számít” – jegyezte meg Wladár Sándor, a MÚSZ és a szervezőbizottság elnöke.

A 2020-as vízilabda – Európa-bajnoksághoz hasonlóan – a Felvidék.ma szerkesztősége jelen lesz és élőben fogja közvetíteni a magyar vonatkozású történéseket.

Remélhetőleg rengeteg örömteli pillanatban lesz részünk közösen, de mielőtt elindulnánk a vb-re, be szeretnénk mutatni a magyar csapat összetételét és egy kis esélylatolgatásra is próbát teszünk. Első körben jöjjenek az úszók, holnap pedig a vízilabdázókkal fogunk foglalkozni.

Az úszás és a szinkronúszás versenyszámai június 18-tól 25-ig kerülnek lebonyolításra. Az úszóversenyek selejtezői és középdöntői a délelőtti órákban lesznek megtartva, míg a döntők minden nap 18 órától kezdődnek majd a Duna Arénában. Magyarországot 33 úszó (+7 nyílt vízi úszó) fogja képviselni a tornán, az indulók pontos listáját a cikk végén találják majd.

A múltat figyelembe véve a dél-koreai 2019-es úszó-világbajnokságot kimagasló eredménnyel zárták úszóink. Magyarország az öt megszerzett aranyérmével az éremtáblázaton az előkelő 5. helyet szerezte meg. Milák Kristóf és Kapás Boglárka 200 méteres pillangóúszáson (az előbbi világrekorddal), Hosszú Katinka 200 és 400 méter vegyesúszáson és Rasovszky Kristóf az 5 km-es nyílt vízi úszáson állt fel a dobogó legfelső fokára.

Azonban ezután jött a koronavírus-járvány, ami egyebek mellett az úszóinkra is kedvezőtlen hatással volt. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a 2021-re halasztott 2020-as tokiói olimpián jóval szerényebb volt a medencés úszóink éremhozama. Hiszen „csak” Milák Kristóf aranyának és ezüstjének örülhettünk, ugyanakkor a három negyedik helyünk bizakodásra adhat okot.

Visszatérve a jelenbe, az előzetes esélylatolgatásokat tekintve 3-4 érmet várhatunk az úszóinktól.

Természetesen ez sok mindentől függ, de nem szabad magasra tenni azt a bizonyos lécet, annak ellenére sem, hogy egy otthon megrendezett világbajnokság extra előnyt jelenthet az úszóinknak.

Milák Kristóf a legnagyobb éremesélyesünk, ezúttal négy számban is indul. 200 pillangón olimpiai-, világ- és Európa-bajnokként áll a rajthoz, nem mellesleg ő a világrekordtartó is, így abszolút favoritnak lehet tekinteni ebben a számban. Milák mellett Kenderesi Tamásnak is szurkolhatunk majd 200 pillén. Milák Kristóf 100 pillangón is éremesélyesnek számít, ugyanakkor itt elsősorban a szám olimpiai bajnokával és világcsúcstartójával, az amerikai Caeleb Dressel-el kell majd megmérkőznie, a dobogó felső fokáért.

Az esélylatolgatás során mindenképpen Hosszú Katinkáról is szót kell ejtenünk, hiszen 200 és 400 méter vegyesen is ő a regnáló világbajnok, valamint világcsúcstartó is mindkét számban. Azonban a tavalyi olimpia nem egészen úgy sült el számára, ahogy azt ő, vagy a szurkolók várták volna. A két fő számában „csak” 5. (400 vegyes) és 7. (200 vegyes) lett. Azt hozzá kell tenni, hogy aki aktívan követi Katinka munkásságát, az tudja, hogy őt elsősorban a versengés élteti. A legtöbb úszó a világeseményekre való felkészülést elsősorban a klubja medencéjében tölti, ellenben Katinkával, aki úgy tekint az egyes versenyekre, mintha edzések lennének, ezért pályafutása során az egyik versenyt követte a másik, egészen a koronavírus megjelenéséig. A vírus következtében egyik napról a másikra leálltak a sportesemények, így egy hatalmas űr keletkezett az úszónő életében, ami a teljesítményére is komoly hatással volt. Katinka formája az utóbbi időben újra feljövő tendenciát mutat és nem mellesleg komoly céljai is vannak.

A Rádió1, Balázsék című rádióműsorában adott interjúja alkalmával elmondta, hogy jelenleg 96 nemzetközi éremnél (olimpiai-, világ- és Európa- bajnoki érem) tart és szeretné elérni a 100-as álomhatárt.

Jelenleg ez a cél lebeg előtte. Hosszú Katinka három egyéni száma mellett (200 és 400 méter vegyes, 200 méter pillangó) a 4×200 méteres gyorsváltóban is rajtkőre áll. Elvárásokat nem szabad megfogalmaznunk felé, nekünk csak minden pillanatot meg kell ragadnunk, amelyek során minden idők egyik legeredményesebb sportoló legendáját láthatjuk a medencében.

Milák Kristóf és Hosszú Katinka mellett Kapás Boglárka is regnáló világbajnokként érkezik a hazai vb-re, azonban Bogi egy elég nehéz időszakot él át. Mostanában betegeskedett és többször is problémája volt a hátával, azonban úgy néz ki, hogy rajthoz fog tudni állni. 200 pillangón és váltóban láthatjuk majd úszni.

A már jól ismert magyar úszók mellett, 13 vb-újoncot is avat a budapesti kontinensviadal. Náluk elsősorban az egyéni csúcsok megdöntése lehet a cél, azonban mindig történhetnek pozitív meglepetések.

Végül pedig jöjjön a nyílt vízi úszás, amelynek versenyszámai június 26. és 30. között kerülnek lebonyolításra. Ezeken a versenyeken pedig 7 honfitársunk fogja megmérettetni magát a világ legjobbjaival szemben. Közülük az első számú favorit Rasovszky Kristóf, aki az 5 kilométeres nyílt vízi úszás regnáló világbajnoka, mellette pedig 10 kilométeren egy olimpiai ezüstéremmel is büszkélkedhet. Kristófot a váltó mellett 5 kilométeren és 10 kilométeren, két egyéni számban is láthatjuk.

A hölgyek mezőnyében elsősorban az olimpiai negyedik helyezett Olasz Annát emelném ki, aki a 2020-as olimpia 25 kilométeres nyílt vízi számában érte el ezt az előkelő helyet.

Az itt említett nevek talán a legesélyesebbek az éremszerzésre, de a többi indulót sem szabad elfelejtenünk, hiszen mindegyik úszónkban megvan a sikertényező, nem véletlenül jutottak ki a tornára. Emellett pedig erős társ az otthon rendezett világbajnokság lélektani előnye, így reményeink szerint egy sikeres vb elé nézünk. Minden sportolónknak sikerekben gazdag világbajnokságot kívánunk. Hajrá Magyarország!

A magyar résztvevők névsora ITT érhető el.

Kedves olvasóinknak pedig azt kívánjuk, hogy rengeteg boldog és felemelő pillanatot éljenek át a világbajnokság ideje alatt. Ennek érdekében tartsanak velünk a következő hetekben és kövessék a 19. FINA úszó-világbajnokság fontosabb eseményeit a Felvidék.ma hírportálon és az M4 sport tévécsatornán.

(Kiss Márton/Felvidék.ma)