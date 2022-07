A 19. FINA vizes világbajnokság női vízilabdatornájának döntőjében Magyarország nem tudta felülmúlni Amerika válogatottját. A mérkőzés végeredménye 9-7 lett. A döntőt ugyan elvesztettük, de szomorkodásra nincs okunk, hiszen lányaink világbajnoki ezüstérmesek. Szép volt csajok!

A mérkőzés első ráúszásából nem meglepő módon Vályi Vanda jött ki győztesen, találatot azonban ekkor még nem szereztünk, ennek ellenére a világbajnoki döntő első gólját mi értékesítettük. Gurisatti Gréta volt eredményes. Az első amerikai találat az első játékrész felénél érkezett. Sajnos az első után jött a második is. Amerika átvette a vezetést. Az ezt követő perceket mindkét oldalon kimaradt lövések és bravúros védések jellemezték. A játékrész egy kiváló Gurisatti Gréta-féle blokkal ért véget. A negyed végén az állás 2-1 volt az USA javára.

A második ráúszás győztese ismételten Vályi Vanda volt. Az első támadás ugyan kimaradt, de azt követően egy Máté Zsuzsanna-blokk után gyorsan kihoztuk a labdát és a támadást Keszthelyi-Nagy Rita váltotta góllá. Azonnal jött az amerikai válasz. Gurisatti nem engedte, hogy tovább szökjenek a vendégek, gyorsan kiegyenlített. Sajnos ezt követően érkezett egy bravúros amerikai találat is, így nem sokáig tartott az egál. Azt nem lehet mondani, hogy nem szeretnénk nyerni. Egészen más mentalitású magyar csapatot láthatunk, mint tegnap. Lányaink nagyon keményen és eredményesen védekeznek, a támadásokon még lehetne javítani, de azok sem borzasztóak. Magyari Alda pedig fenomenális formában véd. A játékrészben nem született több találat. A félidő végén 4-3 volt az állás.

Vályi Vanda harmadszor is leúszta az amerikai sprintert, a második félidő első találatát azonban nem mi szereztük. Amerika újabb találatával először szerzett kétgólos vezetést a döntőben. A nagyobb amerikai előnyt ezúttal is Gurisatti Gréta akadályozta meg, immár harmadik találatával. Sajnos a fordulást követően a pöstyéni Rybanská Natasa kiállítása után ötmétereshez jutottak az amerikaiak. A büntetőt értékesíteni tudta a vendégcsapat, így újfent kettőre nőtt a különbség. Natasának pedig búcsút inthettünk a mérkőzés további részére. Másfél perccel a harmadik negyed vége előtt a mérkőzésen először már háromgólos volt az amerikai előny. A játékrész végéig nem sikerült faragnunk a hátrányból. Az utolsó pihenő előtt 7-4 volt az állás.

Vályi Vanda négyből négyszer nyerte meg a ráúszást, találat azonban most sem érkezett a negyed első labdájából. Ezúttal is az amerikaiak szerezték a negyed első gólját. Ekkor már négygólos volt a magyar hátrány és kezdett megmutatkozni a két csapat közti különbség. Az állástól függetlenül még ekkor is látszott a lányokon, hogy győzni akarnak és mindent meg is tesznek érte. Mire leírtam a mondatot, érkezett is a magyar gól. A találat szerzője ezúttal a felvidéki Máté Zsuzsanna volt. GÓÓÓÓL! Szilágyi Dorottya találatával az utolsó játékrész felénél már csak kettő volt a különbség.

Három perccel a vége előtt jártunk, amikor Amerika egy emberelőnyt követően időt kért. A pihenő utáni támadást sikeresen kivédekeztük, azonban az ezt követő támadásunk ismételten kimaradt. Garda Krisztina legalább tizedszer találta el a vendégblokkot. GÓÓÓL! Az utolsó perc derekán Keszthelyi újabb találatával egyre csökkent a hátrány. A másik oldalon Guristatti szabálytalankodása után újabb ötméterest ítélt a játékvezető, ismételten ellenünk, amit újfent belőttek az amerikaiak. Ötven másodperccel a vége előtt kétgólos volt a magyar hátrány. Bíró Attila időkérése után felálltunk támadni, az utolsó roham azonban sajnos kimaradt, így nem sikerült a bravúr, azonban nincs okunk szomorkodni, hiszen a magyar női vízilabda-válogatott ezüstérmes lett a világbajnokságon. Szép volt lányok!

A magyar női válogatott vb-kerete:

Kapusok: Gangl Edina, Magyari Alda

Mezőnyjátékosok: Faragó Kamilla, Garda Krisztina, Gurisatti Gréta, Keszthelyi-Nagy Rita,

Mahieu Geraldine, Máté Zsuzsanna, Leimeter Dóra, Parkes Rebecca,

Rybanska Natasa, Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda.

Tartalékok: Farkas Tamara, Horváth Brigitta.

(Kiss Márton/Felvidék.ma)