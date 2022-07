Ez ugyan nem fog kiderülni az alábbiakból, az viszont igen – ne csigázzuk tovább az olvasó kíváncsiságát – hogy von der Leyen asszony a lovaglásért van oda. És ez nem, a legcsekélyebb mértékben sem ócska bulvár. Ez kérem a világ legfejlettebb államait tömörítő G7-csúcsra érkező legfelsőbb szintű vezetők rendkívül alacsony színvonalú „poénkodása” az orosz elnök címére, aki azonban minden különösebb humorérzék nélkül is szénné égette a minden tekintetben hanyatló nyugati vezetőket.

Ezeket a képeket jól ismerheti az internet népe: Putyin meztelen felsőtesttel lóháton, Putyin vadászik, halászik, jeges vízben úszkál. Mindig meztelen felsőtesttel, és ez a lényeg, ami annyira megragadta kedves vezetőink, úgymint Ursula von der Leyen, Boris Johnson vagy épp Justin Trudeau fantáziáját.

A brit miniszterelnök például azzal indított megérkezésekor, hogy megkérdezte: „Kabátot fel, vagy le? Levehetjük a cuccainkat? Mindannyiunknak meg kell mutatnunk, hogy keményebbek vagyunk Putyinnál”.

Trudeau kanadai miniszterelnök sem akart kimaradni, így azzal kontrázott, hogy „Csupasz mellű lovasbemutatót tartunk”.

És ezt már a mi Ursula von der Leyenünk, az Európai Bizottság végletekig felcsigázott elnöke sem bírta, hogy is bírhatta volna tovább s rímekbe szedve beköpte:

Oh yes.

Horseback riding is the best.