A Covid árnyékában telt szinte az egész életünk az elmúlt két évben, ami alól nem képezett kivételt Zselíz legnagyobb és legtradicionálisabb tömegrendezvénye, az 56. Országos Népművészeti Fesztivál sem. Idén végre korlátozásmentesen, felszabadultan és tartalomra éhesen élhetjük meg a felvidéki népművészet legnagyobb és legigényesebb seregszemléjét a zselízi Esterházy-parkban.

A szervezőknek köszönhetően kultúrából, folklórból és jobbnál-jobb programokból nem lesz hiány idén sem! Kihelyezett színházi előadást tart a Jókai Színház (A beszélő köntös), lemezbemutató koncertet ad Nagy Csomor András és zenekara; de természetesen nem marad el a Szlovákiai Magyar Néptáncosok Szakmai Minősítő Gálaműsora (Táncpódium avagy Miénk itt a tér!) és nem utolsósorban színpadra lép Ferenczi György és a RackaJam zenekar is. Az augusztus 20-i államalapítás ünnepe kapcsán beszédet tart Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke.

Természetesen a fő programpontok mellett a legkülönfélébb kísérő és kiegészítő programok várják a nagyérdeműt a legkisebbektől a legnagyobbakig. Lesz gyermekvilág, mesebölcső, bábszínház, táncház, palóc piactér, gasztrotúra ízutazás, borkóstoló, improvizációs előadás, s minden ami csak kell egy ilyen kiváló fesztiválhoz.

„2016-ban azt mondtuk, megvalósítani kívánt célunk az 50. jubileumi rendezvény méltó megünneplése. Célunkat túlteljesítettük, remélni sem mert látogatottságot és érdeklődést értünk el. Ez évben immár ötvenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az ONF, amely sokszínű programkínálatával várja a Zselízre látogatókat az erre az alkalomra kialakított sokadalmi tereken. A Garam menti fesztivál idén is természetesen több intézmény és szervezet közös összefogásával valósul meg. A festői környezetben, az Esterházy-kastély tövében megrendezett sokadalom a nevéhez illően nemcsak egy fesztivált foglal magába. Kulturális örökségünk meghatározó szerepet játszik identitástudatunkban és mindennapi életünkben. Jelen van Európa városaiban és falvaiban, természeti tájain és régészeti lelőhelyein, továbbá az irodalomban, a művészetekben és a bennünket körülvevő tárgyakban. Részét képezik a gyerekként megismert mesék, a szüleink és nagyszüleink által átadott ismeretek, a hagyományos ételek és a filmek, amelyekben magunkra ismerünk. Az ONF a Felvidék magyar nemzetiségű lakosainak legnagyobb országos seregszemléjévé nőtte ki magát, az ország kimagasló szakmai rendezvénye lett! A 2018-as év mérföldkövet jelentett a fesztivál életében, hiszen felkerült a CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folkart) világfesztiválok listájára. Az 1970-ben alakult 93 nemzeti tagországot számláló világszervezet több mint 264 világfesztiváljával egyedülálló szerepet tölt be a tagországok hagyományos kultúrájának megismertetésében és népszerűsítésében, elősegítve ezzel az UNESCO kulturális sokszínűség és a szellemi örökségre vonatkozó nemzetközi egyezményekben foglalt célkitűzéseinek megvalósítását” – nyilatkozta az idei fesztivállal kapcsolatban Juhász Eszter a fesztivál igazgatója, a programtanács elnök asszonya.

A részletes program ITT érhető el.

Csonka Ákos/Felvidék.Ma