Fény az úton címmel február 10-én Galántán Pálinkás Ildikó festményeiből nyílt kiállítás a Pázmány Péter Alapítvány szervezésében.

A galántai kiállítás előzménye, hogy a felvidéki festő Esztergomban, Léván és Komáromban is bemutatkozott már az érdeklődőknek. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által meghirdetett alkotópályázaton kétszer arany sávos minősítést ért el a festményeivel. A pedagógusként dolgozó Pálinkás Ildikó előbb Csollár Nelli festőmestertől tanult, majd elvégezte Simon Mária Veronika Festőakadémiáját, ez utóbbi helyen 2021-ben átvette a diplomát is. Azóta is folyamatosan képezi magát.

Fény az úton a kiállítás címe, de miért?

A mindennapjaink arról szólnak, hogy keressük azt az utat, az eszközt, amellyel kifejezhetjük legbelső énünket, lelkünket. Nálam ez a festészet. De minden ember lelkében ott a fény, az önkifejezés módjára kell rátalálnunk. Úgy gondolom, ne habozzunk, minél előbb, annál jobb, azt tanácsolom, ehhez segítséget találni.

Érte meglepetés ezen a kiállításon?

Mindenkinek köszönöm, aki eljött a megnyitóra. Olyan emberekkel beszélgethettem, akikkel már évek óta nem volt alkalmam. Ezekből a találkozásokból erőt merítek a jövőre nézve. A legkedvesebb meglepetés az volt, amikor harmadiknak született fiamat szintén megláttam a nézők között. Ő eddig még nem tudott eljönni a kiállításaimra, most Budapesten tudomást szerzett róla, és ideutazott.

Milyen tervei vannak a jövőre nézve?

Művészetterápiával is szeretnék foglalkozni. A festészet ugyanis gyógyításra is alkalmas, de már önmagukban a képeknek is lehet gyógyító erejük. Én például, ha valami lelki problémával szembesülök, igyekszem azt kifesteni magamból. Örülnék, ha ez minél több embernek sikerülne.

A kiállítást Horváth Judit nyitotta meg, a kulturális programról Ťarcha Lea és Lax Ármin gondoskodtak. A kiállítás megnyitójának ötven résztvevője láthatta, ahogy mintegy 100 festményből művészi szinten tör előre az a bizonyos fény.

Aki kedvet kapott a kiállítás megtekintésére, az hétköznapokon, 9 és 12 óra között február 24-ig megteheti a Pázmány Péter Alapítvány galántai székházában (Kodály Zoltán u. 2376/49). Előzetes egyeztetésre a 0915464510-es telefonszámon van lehetőség.

(O.N./Felvidék.ma)