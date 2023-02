Szarka Gyula Kossuth-díjas művészünk nevével már többször találkozhattunk a nemzeti nagyjainkra emlékező rendezvényeken. A felvidéki zenész most Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából tette le a névjegyét, a közelmúltban jelent meg a Petőfi dicsérete c. zenés albuma. Koncertturné is lesz, február 7-én Pozsonyban lesz a bemutatója a Petőfi-lemeznek, ezzel kapcsolatban kérdeztük Szarka Gyulát.

Miért szereted Petőfi Sándort?

Régóta Petőfi-rajongó vagyok. Már a Bor és a lyányka lemezemen (ez 2007-ben jelent meg) foglalkoztam Petőfivel, sőt, már a Ghymes-lemezeken is. Most újra felfedeztem őt. Ismét beletemetkeztem költeményeinek olvasásába, és újra megállapíthattam, hogy zseniális költő, tele dinamizmussal, fiatalsággal. Verseiben a szerelem mellett folyamatosan megjelenik a szabadságvágy és a hazaszeretet is. Ezek nagyon fontos értékek ma is. Úgy gondolom, jó nemzetben gondolkodnunk, én is így teszek, a magyar nemzetnek csodálatos a kultúrája, Petőfi pedig ennek egyik csillaga.

Az albumon 10 dal van, kilenc Petőfi-vers megzenésített változata, az elsőnek viszont a szövegét is Te írtad. Újabban szövegíróként is érvényesülsz?

Ennek is voltak már előzményei, korábban is írtam különböző zenés darabokat, és minden bizonnyal így lesz a jövőben is, most éppen egy Passió megírásán dolgozom. A Petőfi dicsérete című dalban a költő közismert verseiből is idézek, ezt kiegészítettem az én gondolataimmal arról, hogy mit is jelent nekünk Petőfi.

A címadó dal refrénje ez:

„Csillagod fénylik az ég tetején,

az idő nem számít rég.

Utat mutat!

A bátorságod a fény itt Európa közepén.”

A következő megzenésített Petőfi-versek találhatóak az albumodon: A tintásüveg, Álmodva, Falu végén, Megy a juhász a szamáron, Csokonai, Reszket a bokor, Pató Pál, Szerelem és bor, A szabadsághoz. Hogy esett rájuk a választás?

Egy összefoglaló zenei albumot akartam Petőfi művészetéről. Most a kétszázadik évforduló ezt még időszerűbbé teszi, tavaly Tamási Áron születésének 125. évfordulójába is bekapcsolódtam. Örülök, hogy nemzeti nagyjainkra emlékezhetünk, műveiket meg kell őriznünk a felnövekvő generációk számára is. Petőfi költeményeiben a mi életérzéseink köszönnek vissza, ez hallható ezen az albumon is, amelynek felvidéki vonatkozásai is vannak, hiszen A tintásüveg Megyeri Károly tótmegyeri színésznek állít emléket, a lemezborító pedig a galántai Pomothy László munkája.

A lemezborító szerint a zenésztársaid Varga Bori, Jász András, Jelasity Péter, Farnbauer Péter, Szokolay Dongó Balázs, Varjú Attila. A lemezbemutató tavaly Budapesten volt a Nemzeti Múzeumban, milyen folytatást terveztek?

Pozsony lesz a következő állomás, február 7-én, kedden este 6 órától a Ruzsinovi Művelődési Házban adunk koncertet. A belépés erre díjtalan, köszönet érte a Csemadoknak, mindenkit nagy szeretettel várunk. Az év folyamán további 10–15 koncert is lehet, többek között Somorján, Esztergomban, Dunaföldváron, Komáromban is, de más helyszínek is szervezés alatt vannak. Minél több helyre szeretném elvinni azt a hangulatot és varázst, amit Petőfi szellemisége jelent.

Köszönjük a tájékoztatást, sok sikert kívánunk!

(Oriskó Norbert, Felvidék.ma)