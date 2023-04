A Szlovák Televíziós és Filmakadémia 2004 óta ítéli oda az előző évben forgatott filmek alkotóinak, szereplőinek a Nap a hálóban (Slnko v sieti) filmdíjait, amelyet szlovák Oscar-díjként is emlegetnek. A szombat esti gálán, amelyre a Szlovák Rádió koncerttermében került sor, a szó szoros értelmében taroltak felvidéki magyar színészeink.

Wanda Adamik Hrycová, az Akadémia elnöke nemcsak az alkotókat és alkotásaikat értékelte, hanem kritikus szavakkal illette társadalmunkat és a jelenlegi helyzetet is. Az estet híres szlovák énekesek szereplései színesítették, a moderátor pedig Bruno Ciberej volt.

Erős történeteket feldolgozó filmek voltak az értékelt 2022-es év termékei. A Piargy, az Áldozat – Obeť, a Čierne na bielom koni, de a többi díjat kiérdemelt mozi is elgondolkodtató eseményeken, nehéz sorsokon és sorsfordulókon alapul.

A legtöbb díjat kiérdemelt alkotás a Piargy című film volt, amely 16 jelölésből 12 díjat gyűjtött be, és még a nézők díját is elnyerte. Különösen örvendetes, hogy az ebben nyújtott alakításáért, Juliša szerepének megformálásáért Bárdos Pecháček Judit kapta a legjobb női főszereplő díját, és szintén az ebben a filmben Ján Roháč szerepéért Mokos Attila, Jászai Mari-díjas színészünk, a Komáromi Jókai Színház tagja a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat. Mokos Attilát azonban másodszor is színpadra szólították, ugyanis a Fehér lovon fekete (Čierne na bielom koni) című filmben nyújtott teljesítményéért a legjobb férfi mellékszereplőnek kijáró díjat vehette át. Egyedülállóként tartják számon ezt a tényt, ugyanis az Akadémia és a filmdíj történetében még nem fordult elő, hogy ugyanaz a színész két díjat is kiérdemelt volna.

Az Áldozat (Obeť) című film kapta a Nap a hálóban fődíját, megérdemelten, hiszen tragikus történetet dolgoz fel, nagyszerű művészi eszközökkel, kiválóan játszó művészekkel.

A felvidéki magyarság pedig ebben is érintett, mert a film díszletei Gadus Erika munkáját, alkotói fantáziáját dicsérik.

Az elnyert díjak igazolják, hogy művészeink teljesítménye a legmagasabb mércével mérve is grandiózus. Gratulálunk az elismerésekhez!

(BM/Felvidék.ma)