A Felvidék legnagyobb sporteseménye már az idei megrendezése előtt is bizonyítja, hogy nem csak marketingfogás a „méretére” vonatkozó jelző, hiszen a nevezők száma meghaladta a hétszáz főt, sőt már a nyolcszázhoz közelít, de itt nem állunk meg. Az idei jubileum egyben egy búcsú is, mert a szervezői csapatunk utoljára áll össze ebben a formájában.

A 2023-as lesz a tizedik DGS Dögös Sprint, amit már csak emiatt a csodálatos jubileum miatt is sokszorosan emlékezetessé szeretnénk tenni.

A segíteni akaró emberek idén sem maradnak otthon, amit mi sem igazol jobban annál, hogy a nevezési helyek több mint háromnegyede elkelt, sőt nyolcszázhoz közelít azok száma, akik úgy döntöttek, hogy egy kis mozgással, egy csodálatos helyen, egy ember életét jobbá teszik.

Azonban, ha valaki csak most döntött úgy, hogy részt venne az eseményünkön, az sem maradt le semmiről, hiszen még tart az előregisztráció egészen május 23-én, kedden éjfélig lehet az alábbi oldalon és persze a verseny napján, május 27-én a helyszínen is regisztrálni, ha addig el nem érjük az 1000 fős limitet, szóval nem árt sietni.

Ha valaki nem az a kifejezetten sportos típus, netán éppen sérült vagy esetleg nem ér rá a verseny napján, de segítene, az is megoldható, erre a gyűjtőszámra utalhat IBAN: SK53 7500 0000 0040 3002 0262, ČSOB, a.s., illetve minden megosztást, híradást megköszönünk, ezt kérjük tőled is és természetesen a helyszínen is lehetőség lesz adakozni.

Az elmúlt tíz év valóságos csoda volt a DGS szervezőinek, hiszen a semmiből vált rendezvényünk a Felvidék legnagyobb sporteseményévé, amit elsősorban a résztvevőink folyamatosan növekvő száma és természetesen a segíteni akarás motivált. A DGS létrehozóinak célja,

a mozgás, a sport és a segíteni akarás népszerűsítése reményeik szerint megvalósult, ami számukra leginkább azt bizonyítja, hogy nagyon sok jó ember él a Földön.

Eddig csaknem ötezer ember mozdult Tomikáért, Viviért, Tibikéért, Csilláért, illetve Liliért, Natiért, valamint Nináért, Biankáért és Filipért. A tíz esztendő alatt csaknem 58 000 € gyűlt össze és váltak a DGS részvevői közösségé, egy remek csapattá.

Amikor tíz éve elkezdődött a DGS sikertörténete, a szervezők maguk is gyermekek voltak, illetve a helyüket kereső fiatalok, akárcsak a rendezvényünk, ám ahogy a rendezvény növekedett, úgy változtak ők maguk is és váltak anyákká, apákká.

Ahogy mondani szokás, a változástól nem kell félni, mert az mindig valami újnak, valami jónak a kezdete. Így van ez a DGS szervezőcsapatával is, mert május 27-én egy korszak lezárul és ebben a formában utoljára hangzik fel a verseny startpisztolya. Ez a legkevésbé sem jelenti, hogy segítség nélkül maradnának azok, akiknek erre szükségük van.

Továbbra is számíthatnak a csapat tagjaira, akik hangsúlyozzák, hogy nem búcsúznak, csak elköszönnek!

S hátha akad majd utánunk olyan, akinek a jó példa ragadós volt, valaki, valakik, akik valamilyen más módon, más formában folytatják, amit ők elkezdtek.

További részleteket az alábbi közösségi oldalon, valamint az esemény közösségi oldalán olvashatnak.

