A Dalia Népfőiskola, a Felföldi Dalia Iskola, a Magyar Turán Felvidék és a Magyar Turán Szövetség közösen rendezte meg május 20-án Gömörpéterfalán a Turán Ízei és Népi Sportok Napját kazak, török és japán rokon testvérnépekkel. A találkozót Bíró András Zsolt és Kopecsni Gábor nyitotta meg.

Bíró András Zsolt, a Magyar Turán Alapítvány elnöke, a Kurultaj főszervezője köszönetet mondott a helyi szervezőknek, akik a magyar hagyományőrzésben is fontos szerepet töltenek be, s a nagy kárpát-medencei magyar összefogásnak is a zászlóhajói. Elmondta, hogy öröm látni, hogy újra megtelt élettel a közösségi ház, ahol hagyományőrző munka, a fiatalok hazafiasságra és sportra való nevelése folyik. Kiemelte, hogy a sport mellett a közös kulturális kincsünk a konyhaművészet is.

Pósa Homoly Erzsó felvételei

(HE/Felvidék.ma)