A GAUDIUMOT, ezt az éneklő-muzsikáló együttest, a komáromi Jókai Mór Alapiskola nagymúltú énekkarainak – az alsó tagozatos 50+2 éves kicsinyek, valamint a felső tagozatos 60+2 éves nagyok kórusa – azon egykori leglelkesebb tagjai alapították 20 évvel ezelőtt, akik már gyermekként megszerették a közös éneklést-zenélést és mindmáig örömmel, azaz gaudiummal teszik azt; innen a nevük is: GAUDIUM.

A „csapat“ megalakulása óta polgári társulás, s egyben a helyi Egressy Béni Városi Művelődési Központ együttese is. Ezáltal mind anyagilag, mind jogilag biztosított rendszeres tevékenysége. Évadát a GAUDIUM (mint iskolai kórus) szeptemberben indítja és júniusban zárja.

A 2022/23-as évadban a következő rendezvényeit sikerült megvalósítania:

2022. április 24-én a Csemadok Komáromi Városi Szervezete és a helyi Egressy Béni Városi Művelődési Központ CONCORDIA vegyes karát köszöntötte fennállásának 40. évfordulója alkalmából. A GAUDIUM tagjai számára felejthetetlen marad az egyesített karok összkara, Kodály Zoltán Kállai kettős című művének előadásában való részvétel. A hangszeres közreműködést Lakatos Róbert (az Egressy Béni Városi Művelődési Központ igazgatója) és barátai vállalták;

2022. május 18-án v. Nagy János László fafaragó művész (a GAUDIUM egykori tagja) Életmű című kiállításának megnyitóján (azonos című kötete felszentelésén) működött közre az együttes;

2022. május 20-án az Egressy Béni Városi Művelődési Központ KANTANTÍNA női karát és karnagyát, Katarína Čupkovát köszöntötte együttesünk, kórusuk fennállásának 25. évfordulója alkalmából;

2022. május 28-ra – megalakulásának 20. évfordulója alkalmából – már a GAUDIUM hívta ünnepelni az énekelni szerető komáromiak nagy családját. Nagy örömünkre, a XX. VOX HUMANA-ra a szólító meghívást mindnyájan elfogadták: a Jókai Mór Alapiskola Kicsinyek kórusa – Pfeiferlik Annamária, a felső tagozatos Gyermekkar – Juhász Mónika, a KANTANTÍNA női kamarakórus Katarína Čupková, a Selye János Egyetem CANTUS IUVENTUS kara – Orsovics Yvette, valamint a Csemadok Komáromi Városi Szervezete és a CONCORDIA vegyes kar Stubendek István vezetésével.

2022. június 4-én a GAUDIUM felettébb rangos rendezvényen, a nemzeti összetartozás napja alkalmából Éberhardon lépett fel önálló műsorával.

2022. október 22-én az együttes jubileuma jegyében szervezte meg az Egressy Béni Városi Művelődési Központtal és a Komáromi Regionális Népművelődési Központtal karöltve a IV. Nemzetközi Kórustalálkozóját, a Tiszti pavilon patinás dísztermében. Hasonlóan, mint az eddigi GAUDIUM rendezvények iránt, most is nagy volt az érdeklődés: most is telt ház volt. Köszönet érte! A hangverseny vendégfellépői már évek óta a GAUDIUM szeretett kórusbarátai – a Slavice női kar Zábřehből – karnagyai Jaroslava Štěpánková és Marie Pospíšilová, valamint a Zoboralja női kar Zséréről, karnagyukkal Simek Viktorral, a Magyar Kultúra Lovagjával voltak. Örömünkre a Jókai Mór Alapiskola Pfeiferlik Annamária vezette Kicsinyek Kórusa is vállalta a szereplést.

A gyermekkarok tevékenységét Jaroslava Štěpánková nagy tisztelettel így méltatta:„…ha egy gyermekkarnak megadatik 50., 60. évfordulóját megünnepelni, az valójában ritkaság. Az itt éneklő gyermekek tiszta éneklése számomra elbűvölő volt.”

A IV. Nemzetközi Baráti Kórustalálkozót a szervezők – főhajtásként Kodály Zoltán emléke előtt – a mester születésének 140. évfordulója alkalmából szervezték.

2022. december 9-én végre ismét megtarthatta az együttes hagyományos adventi hangversenyét a Kultúrpalotában. A GAUDIUM hagyományokhoz híven az Adventi koncert műsorát a „Jókais kórusok” adják és egy-egy vendégegyüttes. Most sem volt az másként. Újabb baráti kórussal, a kiváló karmester, Farkas Pál vezette, vághartyányi CANZONETTE női karral adott sikeres hangversenyt a GAUDIUM.

2023. április 21-én került sor a XXI. VOX HUMANA hangversenyre – a pápai Ének-Zenei Általános Iskola, a helyi Schola Mariana, az Eötvös Utcai Alapiskola, a Jókai Mór Alapiskola énekkarainak és a főszervező GAUDIUM vegyes kar és hangszeres kamaraegyüttes baráti találkozójára.

Az évad várt eseménye volt a GAUDIUM (május 12-13-14.) vendégszereplése Zábřehben-Morvaországban.

Mint minden alkalommal, most is régi kedves barátainkkal, a zsérei Zoboralja női karral együtt szeretetteljes fogadtatásban részesültünk. Sok kedves élményben volt részünk; a csodálatosan szép bouzovi vár látnivalói kiváltképp szép emlékként élnek majd emlékezetünkben.

A hangversenyről egy helyi hírportálon többek között a következőket írták: „A hangverseny programja színes volt. A Zoboralja tisztán intonált a capella műsort énekelt. A GAUDIUM, a hely szelleméhez alkalmazkodva, egyházzenei műsorral lépett fel; a dalokat azokhoz illő hangszerek kísérték. Az együttes műsorára Grassl Ferdinánd szólóéneke és a Boris Borsányi által megszólaltatott Paganini-mű élénkítően hatott.”

Itt az ideje segítőkész munkájukért köszönetet mondani mindazoknak, akik a GAUDIUM idei sikeres tevékenységéhez bármiként is hozzájárultak – a helyi művészeti alapiskola tanárainak: Fekete Évának és növendékének, Búzás Eszternek, Fekete Vincének, Boris Borsányinak, Harmat Rudolfnak, Kulin Eduardnak, Rácz Rékának, Sipos Jenőnek, Szombath Károlynak, Uhrin Andreának; a Zsákovics László és Rozványi Dávid szerzőpárosnak a GAUDIUM részére születésnapi ajándékként komponált Énekeljetek! című szerzeményükért; a GAUDIUM állandó támogatóinak, Kis Zoltán és Barthalos István vállalkozóknak; kedves közönségünknek.

Köszönet Komárom város polgármesterének, Keszegh Bélának és Lakatos Róbertnek, az Egressy Béni Városi Művelődési Központ igazgatójának, hogy személyes jelenlétükkel megtisztelik rendezvényeinket. De hadd mondjak köszönetet a GAUDIUM minden egyes tagjának kitartó, az „ügyet” szolgáló rendszeres munkájáért.

Megszívlelésre üzenjük mindazoknak a felnőtteknek – a Jókai Mór Alapiskolába jártak-e vagy sem –, akik úgy érzik, tudnának, szeretnének annak a semmi mással nem pótolható „csodának” a részesévé válni, amit úgy hívnak, hogy karének, ne tétovázzanak, jöjjenek:

A GAUDIUM csapata (kedden esténként 17.30-tól 19.30-ig) az Egressy Béni Városi Művelődési Központ tükörtermében mindenkit szeretettel vár.

(Stirber Lajos/Felvidék.ma)

A szerző a GAUDIUM karnagya, a Magyar Kultúra Lovagja