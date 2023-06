A farkasdi alapiskola hatodikos és hetedikes tanulói június 6-án a Szövetség a Közös Célokért társulás jóvoltából Budapestre utazhattak, ahol a Petőfi 200 című programsorozat keretén belül a Petőfi Irodalmi Múzeumban érdekes múzeumpedagógiai foglalkozáson vehettek részt.

A Petőfi-emlékévhez kapcsolódó kiállítás tartalmas élményt jelentett, hiszen a diákbarát kiállítás számos érdekességgel igyekszik megragadni a tanulók figyelmét.

A diákok a foglalkozásvezetőkkel csoportokban fedezhették fel a tárlatot, ahol a költő személyes tárgyait és kéziratait is láthatták.

Rengeteg új és izgalmas információt megtudhattak a költőről és koráról, melyekre a hagyományos tanórákon nem jut elég idő.

Többek közt megtudhatták, milyen magas volt költőnk, s hogy milyen, nem kevéssé meghökkentő, személyiségjegyekkel rendelkezett már iskolás korában is.

Bravúros humorérzékű, öntörvényű, szenvedélyes ember volt, aki komoly befolyással rendelkezett és elkötelezett híve volt a polgári demokráciának. A múzeumban a legnagyobb tetszést a korabeli nyomdagép váltotta ki, valamint az interaktív újságírás feladata, ahol a tanulók saját maguk alkothattak nyomtatott szöveget.

Ezen kívül nyomdát, pecsétet is készítettek saját egyedi jellel ellátva, melyet haza is vihettek a tanulók. A pecsétek lenyomatát közös poszterre is ráhelyezték, így azt az osztályok faliújságjára is kitehetik.

„A Károlyi-palota kertjében Ferenczy Béni Perőfi Sándorról készített szobrát is megcsodáltuk, egy közös fotót is készítettünk vele. A foglalkozásnak köszönhetően úgy éreztük, hogy Petőfi Sándor kicsit közelebb került hozzánk, mint ember” – mondta Pásztor Judit a csoport kísérő pedagógusa.

(Felvidék.ma)