Rimaszombat kultúrházában pár év kihagyás után – mindenki nagy örömére – újra a szép szót ünneplik. Június 16-án lezajlott a Tompa Mihály Országos Verseny, a résztvevők a szakmai értékelésre és az eredményhirdetésre várnak.

A résztvevőket a XXX. Tompa Mihály Országos Verseny megnyitóján Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke köszöntötte. Kifejtette, nagyon örül, hogy újra itt állhatnak a Rimaszombati Városi Művelődési Központ színpadán.

Bárdos Gyula a Csemadok több mint 50 ezres tagsága nevében köszönetet mondott mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy az országos döntőre végre sor kerülhetett a világjárvány okozta kényszerszünet után.

„Ha valaki ide eljutott, az már rangot jelent. A legjobbak jutnak ide, s a legjobbak között is legjobbak akarnak lenni. Ehhez kívánok sok sikert. A zsűrinek pedig ne legyen könnyű eldönteni, hogy ki legyen a legjobb, mert nagyon sok jó vers- és prózamondó, valamint verséneklő van itt” – szögezte le.

A megnyitó beszédet N. Tóth Anikó író, az egyik zsűritag mondta, parádés napnak nevezve a versenynapot, kifejtve, hogy a parádés látványos felvonulást jelent, s ide valóban a legjobbak gyűltek össze az ország minden szegletéből, hogy megajándékozzák egymást és a közönséget.

N. Tóth Anikó elmondta, hogy ajándékként mindenki bemutatott magából egy csipetnyit. „Az ajándék gondosan készült, formálódott, alakult hosszú hetek, hónapok során, körültekintő válogatás nyomán, töprengésekkel, megtorpanásokkal, felismerésekkel, rácsodálkozásokkal, lelkesedéssel, fáradozással, kételkedéssel, némi szorongással is, hogy vajon örül-e, érti-e, elfogadja-e majd aki kapja, aki hallgatja. Biztos vagyok benne, hogy a közönség elfogadta, hiszen mindenki a legjobb tudását, legféltettebb kincseit adta hozzá” – mondta.

Hozzáfűzte, hogy ajándékozni öröm, s az öröm emeli ünneppé az eseményt.

Mint mondta, az ünnep lényegéhez tartozik az ismétlődés, a rendszeresség, a találkozások és kapcsolódások, hogy legyen némi biztonságunk ebben a felkavarodott világban, amibe bele tudunk kapaszkodni, amikor nehéz pillanatokat élünk.

„A mai parádés felvonulás verseny, verseny elsősorban önmagunkkal, miközben kalandokat élünk át, megrendülünk, derülünk, megvilágosodunk, borzongunk, megtisztulunk, újjászületünk. Ma egészen biztosan kitágul az idő” – tette hozzá. S József Attilát idézte:

Szállj költemény, szólj költemény mindenkihez külön-külön, hogy élünk ám és van remény!

Rimaszombatban a XXX. Tompa Mihály Országos Versenyre 175 versenyzőt fogadtak hat kategóriában. Idén a hetedik, a lírai színpadok kategóriájának versenyét az elégtelen jelentkező miatt nem rendezték meg, de a jövőben továbbra is számítanak erre a műfajra is.

„Valóban harmincadik alkalommal szervezzük a versenyt Rimaszombatban. Ennek örülünk, de a jubileumi versenyt másképp képzeltük el. Szerettünk volna egy igazi háromnapos, szép fesztivált, ami ennek a versenynek a jellemzője. Ezt most nem tudtuk megvalósítani a hiányos anyagi háttér miatt, így le kellett szűkítenünk két napra a versenyt, és a kísérőrendezvényünk is jóval kevesebb – pénteken este lesz egy színházi előadásunk a Petőfi 200 emlékév alkalmából, szombaton délután pedig egy bűvész fogja szórakoztatni a gyerekeket” – nyilatkozta a Felvidék.má-nak Tóth Csilla főszervező, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának az elnöke.

Mint megtudtuk, a megszokott áprilisi időpontot is azért változtatták júniusira, mert eddig nem voltak elbírálva a pályázatok. Ugyan a főtámogatótól, a Kultminortól szerződést és támogatást még mindig nem kaptak, de legalább már nyilvános a döntés. Ebből kiindulva csökkentették kétnaposra a rendezvényt, s csak a 150 km-en túlról érkezők szállásolhatták el magukat.

Ugyanis az igényelt forrásnak csak a kétharmadát nyerték el, így a verseny is ilyen arányban valósul meg.

Ettől függetlenül a szervezők csapata mindent megtesz, hogy a versenyzők jól érezzék magukat.

„Lényegében már presztízskérdés is, hogy Rimaszombatban rendezzük meg ezt a versenyt. Emlékszem, harminc évvel ezelőtt milyen nehezen jött el ez a verseny a városba. Volt egy gárda Kamenár Évával az élen, aki azt mondta, hogy hozzuk Közép-Szlovákiába ezt a versenyt, mert ide is kell a kultúra. Köszönjük nekik. S aki Rimaszombat történelmét ismeri, elismeri, hogy a ma itt élő magyarságával és a múltbéliekkel méltó a város arra, hogy egy nagy magyar rendezvénynek helyszínt adjon. Ezért is vette fel a verseny a rimaszombati születésű Tompa Mihály nevét. S nem utolsósorban Rimaszombat is megérdemli, hogy ez a rendezvény gazdagítsa a mai modern történelmét” – szögezte le Tóth Csilla főszervező.

A verseny névadójának, Tompa Mihálynak a szobrát a Tompa téren pénteken kora este koszorúzzák meg. Itt a rimaszombati Örömzeneműhely tagjai lépnek fel Páko Mária kíséretében, verset a szintén rimaszombati Molnár Tibor mond, akinek az országos verseny döntőjében lett volna helye, de sajnos a kerületi elődöntőre nem tudott eljutni.

Tóth Csilla kifejtette, jól tudják, hogy szükség van a versenyre, hiszen nagy az érdeklődés. Maga a rimaszombati területi választmány és a segítői szívesen vállalják a szervezést. Komoly munkát vállal Povinszky Elvira Csemadok-titkár is, aki koordinálja a versenyt. De a választmány további tíz tagja is kiveszi a részét a szervezésből, valamint a Tompa Mihály Alapiskola és a Református Alapiskola tanárai is segítik a verseny gördülékeny lefolyását.

„El kell, hogy mondjam, sok kritikát is kapunk, hogy miért ekkora szerveztük, miért tettük pénzfüggővé. Azt hiszem, ezt meg sem kell válaszolni. De mindig elmondom, aki jobban tudja csinálni, jöjjön, vállalja és csinálja. Mi megteszünk mindent azért, hogy a rendezvény színvonalas és jó legyen. Nagyon sokan nem látják a szervezési hátteret, hogy ez nemcsak rajtunk múlik, hanem nagyon sok objektív körülménytől is függ” – nyilatkozta Tóth Csilla.

