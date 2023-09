Azt tanulta, hogy a közösségért tenni kell, szolgálni azt. Úgy véli a keleti régió megtartó képessége kicsi, éppen ezért mindent megtesz a bodrogközi közösségekért, azok sikereiért. Az oktatásügyben és a közigazgatásban szeretné erősíteni a csapatot. Furik Csabával, Kisgéres polgármesterével beszélgettünk, aki a Szövetség párt 18-as listáján a 10. helyről indul a szeptember 30-i parlamenti választásokon.

Kérnék szépen pár bemutatkozó sort. Mit kell Önről tudni?

Furik Csaba vagyok, 52 éves, nős, három fiúgyermek boldog apukája. András Csaba 15, Csongor 12 és Barnabás 8 éves. Feleségem tanítónő a kisgéresi alapiskolában. 11 évig tanítottam a királyhelmeci szakközépiskolában, óraadó tanár voltam 4 évig a nagykaposi gimnáziumban. Magyar-történelem szakos tanár voltam. 2007-től Kisgéres polgármestere lettem. 2009-től Kassa megyei képviselő. Van egyházi tisztségem is, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsának is a tagja vagyok 2015-től.

A közéleti tevékenységem abból ered, hogy otthon is ezt láttam szüleimtől, a Csemadokban aktívak voltak, a sportban és közéletben is.

Azt tanultam, hogy a közösségért tenni kell, szolgálni, de nem uralkodni! Oda kell tenni magunkat, ha hív a haza!

Hogyan értékeli a magyarság helyzetét a keleti régióban?

Nehéz vele szembesülni, de azok a régiók, ahol élek, ez ma már sajnos egyértelműen állítható, hogy a 89-es rendszerváltás vesztesei. A szocialista üzemek és gyárak megszűntek, a mečiari vadprivatizáció áldozatai lettek, ebek harmincadjára jutottak. Csak néhány kisebb kivétel maradt. Miután nincs elég munkahely, azóta nagy az elvándorlás, így kevesebb a házasság és kevesebb gyerek születik. A régió megtartó képessége kicsi. Eddig semmilyen kormánynak, legyen az jobb- vagy baloldali, nem volt semmilyen megoldása, víziója, terve arra nézve, hogy hogyan segítse ezeket a vidékeket.

Egy ilyen régióban nagyon nehéz a magyar megmaradás. Minden reform számunkra azt jelenti, hogy valamilyen szolgáltatás vagy intézmény megszűnik, leépül, bezár, nincs többé.

A kórházi reform egyenesen a vidék létbiztonságát teszi kockára. Sajnos, az asszimiláció is jelen van, hiszen sokan nem értik, hogy egy nyelv elsajátításához nem kell identitást is váltani, csak meg kell tanulni a nyelvet. Ugyanakkor nagyon fontos lenne, hogy a magyar nyelv az általunk lakott régióban hivatalos legyen, hogy érezzük, nem vagyunk másodosztályú emberek. Legyünk végre otthon ott, ahol élünk! Ha kimegyünk az általunk lakott faluba vagy városba, nem ezt érezzük.

Helyi és regionális szinten a Szövetség pártnak köszönhetően milyen eredményeket tudtak eddig elérni?

A Bodrogközben a polgármesterek nagy része a Szövetség színeiben indult, mindenki dolgozik és megtesz mindent a községéért, amit a jelenlegi káoszos és pénzhiányos helyzetben meg lehet tenni. Ami a megyét illeti, az utolsó ciklusban nagyon sok rossz út újult meg a régióban: Bélyben, Leleszen, Dobrán, Ágcsernyőben, Nagykövesden, Szomotor-Vécsen, Kisgéres, Nagygéres, Perbenyik, Boly, Pólyány vonalon. A kulturális intézményünk megléte nagyon fontos Királyhelmecen, ezért prioritásunk, hogy megmaradjon, működjön, és mindannyiunkat szolgáljon. Nagyon sok helyi rendezvényt támogattunk a megyei költségekből, nagyokat és kicsiket egyaránt. Libagaliba, BKF, Akácillat, Tokaji Fesztivál, stb. Borsiban egy kenukölcsönző és kikötő épült a Bodrogon, Ladmócon szintén. Hidakat javítanak, de sajnos az idén 30 millió euró kiesés van a költségvetésben, így ezek a munkák megálltak és nehezen haladnak.

Az iskolák támogatása, felújítása folyamatos, régebben a gimnázium újult meg, most nemrég pedig a szakközépiskola Helmecen.

A Baross program keretén belül a régió gazdaságába 2 körben kb. 150 kis- és középvállalkozó kapott 10-15 ezer eurós támogatást, 18 óvoda újult meg részben vagy egészben a járásunkban több mint 700 000 euró értékben. A nagy vállalkozóknak pedig ugyancsak ebből a programból 2019 és 2020-as években több mint 1 milliárd 400 millió forint támogatás jutott.

Milyen célokat tűzött ki, amit el szeretne érni az országos politikában?

Amit el szeretnék mondani és nagyon fontosnak tartok, hogy szerintem a politikának mindenkor szolgálnia kell a közösséget, abban kell gondolkodnia és dolgoznia, hogy a közösség végre előbbre jusson, végre legyenek sikereink! Ne én jussak előbbre, ne nekem legyen jobb, hanem annak a közösségnek, amely engem megválaszt, amely engem bizalmával tisztel meg.

Túl sokat csalódtak már a felvidéki magyarok, minden kritika jogos, de tudniuk kell, hogy nem mindenki olyan, mint a sok rossz példa!

Mindenképp szeretném, ha többet tudnának a régióinkról, amelyek már évek óta magukra vannak hagyva. Láttatni kell magunkat, segítséget lelni, megoldásokat találni és azokat elérni. Miután tanár voltam és most polgármester, azt gondolom, hogy az oktatásügyben tudnám erősíteni a csapatunkat, ahol nagyon sok gond van, a kis létszámú osztályok megmaradása nagyon fontos, ez esetben a pozitív diszkrimináció elvének az elfogadása, elfogadtatása. Nem kezelik külön a magyar oktatásügyet, pedig minden gondunkra azt mondják, hogy ez speciális eset, meg kell kezdeni a programunk szerinti magyar oktatási közigazgatás kiépítését. Ne rólunk döntsenek, nélkülünk.

A másik terület amiben vannak elképzeléseim, az a közigazgatás, a falvak, városok helyzete. Célom a sok hátrányos, diszkriminatív megkülönböztetés megszüntetése, ami ugyancsak az általunk lakott régiókat sújtja, a szociális törvény változtatása, amely így ebben a formában a kisebb falvakat teljesen padlóra küldheti főleg ott, ahol az elöregedés és a gazdasági helyzet évek óta nehéz. Meg kell akadályozni a falvak felszámolását, ha a közigazgatási reform előkerül, akkor csak a mi számunkra is megfelelő természetes és történelmi régiók újraalakítását támogatom.

Melyek a legégetőbb problémák, amelyekre feltétlen reagálni kell a térségében?

Magas a munkanélküliség, nincsenek munkahelyek. A mi adónkból is tart fenn az állam egy olyan ügynökséget, a neve SARIO, aminek az a dolga, hogy munkahelyet, beruházót hozzon a régiónkba. Egyetlenegyet sem hozott eddig. Mindenképpen számon kell kérni az ügynökség eddigi munkáját.

A királyhelmeci kórházat az egészségügyi reform miatt osztálybezárások fenyegetik. Meg kell akadályozni az osztályok bezárását, mert a régiónk létbiztonsága a tét.

Egy segítő, felzárkózó programot kell kidolgozni a leszakadó régiók számára, hogy a meglévő munkahelyek megmaradjanak. Ehhez adókedvezmények, kedvezményes hitelek és támogatások kellenek, hogy fokozatosan új munkahelyek jöjjenek létre.

Nem a háborút kell támogatni, hanem a békét, nem fegyvert és üzemanyagot kell küldeni Ukrajnába, hanem a leszakadó régiókba segítséget, hogy talpra tudjunk állni!

Hogyan épül fel a kampányuk az Ung-vidéken és a Bodrogközben?

Természetesen vannak óriásplakátjaink, központi és régiósak, a neten is igyekszünk jelen lenni, hirdetni magunkat. Vannak szóróanyagok, naptárak, tollak, amiket eljuttatunk a választókhoz. A nyár folyamán ahova csak tudtam elmentem rendezvényekre, hogy személyesen beszélgessek el az emberekkel, és felhívjam a figyelmüket arra, hogy nagyon fontos a választás. Rengeteg tanulsággal jár az ilyen beszélgetés, de összességében számomra teljesen pozitívak a végkicsengései. Nemrég kezdtük meg a személyes kampányokat a falvakban, ahová a képviselő-jelöltekkel látogatunk el és beszélgetünk a helyiekkel. Ez 34 falut és várost jelent. Mozgósítani kell.

Mit tesz annak érdekében, hogy a sikerben esetleg kételkedőket meggyőzze, hogy a Szövetségre adják le voksukat?

Az, aki figyelte az elmúlt évek közéletét, láthatja, hogy csak akkor volt ezekben a régiókban előrelépés, csak akkor kaptak figyelmet ezek a régiók, ha a magyar elődpárt parlamentben vagy kormányban volt. Csak egy példát említek Kassa Losonc útvonalon Berzéte, Tornalja, Osgyán elkerülő szakaszai mind akkor készültek el, amikor parlamenti pártunk volt, vagy a Selye Egyetem ekkor jött létre.

A szlovák pártoknak az általunk lakott terület nem prioritás és sosem volt az!

Kb. 100 évük volt rá, hogy bizonyítsák az ellenkezőjét. Mindig meglepődöm azokon, akik őket választják, favorizálják. Szinte mindegyik volt hatalomba, kormányon és nem csináltak semmit, sőt, az volt az első dolguk, hogy a déli útszakaszokat, azok fejlesztését a hátsó helyekre sorolják, amikor hatalomba kerülnek. A rájuk leadott szavazat valóban elvész a mi számunkra, mert ugyanúgy nem fognak csinálni semmit, mint eddig! Legfeljebb azokat hitegetik, akiket bevonnak éppen az aktuális kampányban. Nem a ránk leadott szavazat vész el, hanem a rájuk leadott szavazat!

Tudom, hogy sokan nézik a közvélemény-kutatásokat. Ezzel is lehet befolyásolni a választóinkat, de tudniuk kell, hogy egy mintán sincs nemzetiségi kvóta, hiába keresem, nem írják le, hogy azt is figyelembe veszik. Ezért nem is lehet pontos, vagy jó a mérés, de közben sok embert elbizonytalanít. Az is érdekes, hogy van olyan felmérés, ahol a Szövetséget nem is mérik, vajon miért?

8,5%-an vagyunk, az elmúlt években az egység megteremtődött. A megyei és kommunális választások a megmondhatói, több mint 260 polgármester, 1300 képviselő, 54 megyei képviselő, 4 megyei alelnök.

Sok szlovák párt örülne ilyen eredményeknek! Mi itt keleten egységben vagyunk, megmaradtunk! Arra kérünk mindenkit, hogy az egyedüli magyar pártot támogassák, a Szövetséget!

Köszönjük a beszélgetést, sok sikert kívánunk!

(HE/Felvidék.ma)

A fényképek Furik Csaba közösségi oldaláról valók.