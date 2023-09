A Csallóközcsütörtöki Önkéntes Tűzoltó Testület 2023. szeptember 16-án ünnepli fennállásának 140 éves jubileumát, aminek apropóján Nagy Anaklét ÖTT-parancsnokot kérdeztük a rendezvényről.

Milyen gyökerei vannak az önkéntes tűzoltó testületnek?



Régi gyökerei vannak, ezt a tevékenységet 1883-ban, immár 140 éve kezdték az őseink itt a faluban, közös összefogással. Jelenleg kisebb-nagyobb nehézségekkel működünk és azon vagyunk, hogy minél jobban fejlődjünk és semmi esetre se hagyjuk elveszni a már kőbe vésett értékeket.



Hogyan tudják biztosítani a folytonosságot?



A mai önkéntes munka „nagyon igényes”, mert senki sem szeret önkéntesen, ingyen dolgozni. Nap mint nap próbáljuk meggyőzni a fiatalokat különböző akciókkal, csapatépítő tréningekkel, de van, hogy elmegyünk csónakázni is. Az ilyen közös programokra elhívjuk a kezdő fiatalokat, azok barátnőit, feleségeit is, hogy ők is lássák, mi nem csavarogni járunk, ha eljövünk önkénteskedni. Mindezek mellett láttatjuk magunkat a faluban, a község programjain is. Az egyesületnek jelenleg 22-23 tagja van, de az aktív bevetési csapat 11 emberből áll. Ők járnak versenyezni, s van, aki csak segít és nem jár ki a tűzesetekhez.

Mi volt a csúcspontja az elmúlt éveknek, amit kiemelne az önkéntesek szempontjából?



A régi autókból egyet sikerült felújítani, majd a belügyminisztériumtól kaptunk egy kisebb bevetési autót, és minden évben vásárolunk felszerelést, amivel hatékonyabban tudunk oltani és beavatkozni, amelyeket leggyakrabban a viharkároknál, árvíznél, tűznél használunk. Állandó továbbképzésekre járunk. A kapcsolatépítés területén nagyon jól működünk baráti szinten a somorjai, nagypakai, légi és gombai szervezettel, akikre számíthatunk, ha bármilyen segítségre van szükségünk.

Miért fontos, hogy megünnepeljék a 140. évfordulót?



A rendezvénnyel szeretnénk méltó módon visszaemlékezni őseinkre, akik ezt megalapozták nekünk, amely alapokra mi hosszú távon szeretnénk építkezni. Meg kell becsülnünk és emlékeznünk kell rájuk, mivel ők akkor működtek, amikor minden sokkal nehezebb volt, mint ma. Akkor viszont erősebb volt az emberek összefogása.



Mi az, amit kiemelne a rendezvény kapcsán?



A falu önkormányzatának köszönhetően megújult a zászlónk. Erre vagyunk a legbüszkébbek, mert mindig az első katona vitte a zászlót a csatában is.

Emellett taktikai gyakorlatot fogunk tartani a többi környékbeli önkéntes szervezettel, a baráti önkéntes szervezetekkel. Taktikai gyakorlatot tartunk az alapiskola területén, imitálni fogjuk azt, hogy egy autó vagy az iskola ég. De izgalmas lesz a kutyás bemutató, a magasból való mentés és az autótűz szimulációja is.

A programban szerepeltek a kis tűzoltók. Ezt hogyan képzeljük el?

A somorjai önkéntesek mellett működik a ProfiTeam nevű gyerekcsapat, akikkel bemutatókat szoktak a községekben tartani. Náluk már 4-5 éves korban foglalkoznak a gyerekek kiképzésével, ebben a közegben nőnek fel és látják, hogy ez a jó példa. Így könnyebben biztosítható az önkéntesek utánpótlása. Nekünk sajnos nincs ificsapatunk, de tervezem, hogy ha majd több időm lesz, akkor én is foglalkozom majd ezzel, viszont ehhez több felszerelés és több ember kell.



Milyen kísérőprogramok várhatók?



Különböző autók, csónakok, újabb típusú technikák lesznek közszemlére téve, valamint a környező önkéntes csapatoknak a járművei, így a somorjai, légi, nagypakai és a csallóközcsütörtöki veterán, az 50 éven felüli öreg tűzoltóautó. Kint lesz a civil polgári védelem, melynek tagjai próbababákon fogják bemutatni a civilek részére az újraélesztést szolgáló készülékeket. Ezt a legtöbben már tudják használni, hiszen több nyelven, pontosan, de egyszerűen le van írva a működése, mégis, ha élőben látják, akkor könnyebben és bátrabban használhatják majd a civilek is, ha erre sor kerül.

Hogyan próbálja ezzel a programmal megszólítani a fiatalokat?



Meg szeretném mutatni, hogy itt vagyunk, és mennyi mindent csinálunk. A faluban az emberek nem tudják, hogy mi hogyan működünk, sőt a legtöbben véleményt alkotnak úgy is, hogy nem ismerik a működésünket. Próbálom az önkéntes munkára és az ilyen alkalmakra a fiatalokat is elhívni. Azért szervezzük a programjainkat, hogy a polgárok lássák, mit hogyan csinálunk és csak azután mondjanak véleményt, mert akkor jogosan dönthetik el, hogy tetszett vagy nem tetszett.

Mindenkit szeretettel várnak 2023. szeptember 16-án az egész napon át tartó családi programra, amely reggel kezdődik a Szent Jakab-plébániatemplomban, majd délután folytatódik a Csallóközcsütörtöki Alapiskola udvarán. A testület gondoskodik az ételről, italról, a bevétellel pedig Csallóközcsütörtöki Önkéntes Tűzoltó Testületet támogatják.



A részletes program ITT olvasható





Mint azt Őry Péter, Csallóközcsütörtök polgármestere elmondta, az önkormányzat egyik kiemelkedő feladata és törvényes kötelessége, hogy önkéntes tűzoltó testületet működtessen a településen. A község lehetőségeihez mérten igyekszik minden évben fejleszteni, segíteni, támogatni akár anyagiakban, akár felszerelés vásárlásával az önkéntes testületet. A község nem titkolt álma, hogy a meglévő projektdokumentációval egy önálló tűzoltószertár is épüljön a településen, amire még várni kell, mert az egy sok százezer eurós beruházás, így addig az elérhető dolgokat próbálják megvalósítani. Így jelenleg van két működőképes autó, garázs, önálló, gyakorlatilag fűtöttnek mondható szertár, felszerelés és bevetésre képes, bevetéseken részt vevő helyi önkéntes tűzoltó testület.

„Egy dolog a sport, a másik dolog a közösségépítés, a harmadik dolog pedig, hogy ha baj van és szükség van a testület a segítségére, akkor ők rendelkezésre állnak” – mondta a polgármester.

Mint az elhangzott, a testület aktív résztvevője az önkormányzat életének. A tűzoltók nem csak akkor vannak jelen, ha baj van – tűzeset, káreset, árvíz –, hanem a kulturális rendezvényeken alkalmával is segédkeznek, falunapok, karácsonyi vásár, tömeges rendezvények alkalmával.



„Minden olyan rendezvényen, ahol biztosítani kell a rendet és segítséget kell nyújtani, ott vannak, ahogy a járvány idején is, amikor karhatalmi erőként kellett fellépniük; mindig ott vannak, amikor szükség van rájuk” – hangsúlyozta Őry Péter.

Németh Tímea/Felvidék.ma