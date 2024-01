A mirovi börtönben elhunyt gróf Esterházy János hamvait halála után csak hat évtizeddel helyezhették örök nyugalomra. A 2017-es esemény óta már számos szlovákiai és magyarországi településen idézték fel alakját és imádkoztak boldoggá avatásáért.

Örvendetes tény, hogy Isten szolgája, Esterházy János földi maradványait befogadó alsóbodoki sírjánál egyre több nemzet fiai róják le kegyeletüket és alkotnak közösséget a boldoggá avatásáért folytatott imádságban. Hasonlóképp történt ez az elmúlt esztendőben is, melynek utolsó hónapjában, Szent Miklós napján, hálát adva a 2023-as év kegyelmeiért az év utolsó szerdai (fogadalmi) szentmiséjét Vladimír Paulíny atya, Esterházy János szülőhelyének, Nyitraújlaknak a plébánosa celebrálta a zarándokközpontban összegyűlt szlovák és magyar hívek számára.

A karácsonyi ünnepek előtt pedig egy Nógrád vármegyével testvértelepülési kapcsolatot ápoló calabriai olasz küldöttség tette tiszteletét az Esterházy János sírja feletti kápolnában, akikhez a Csallóközben lelkipásztori szolgálatot teljesítő Angyalos Boldogasszony szerzetesrend tagjai is csatlakoztak. A küldöttséget az Esterházy János Zarándokközpont igazgatója, Csámpai Ottó fogadta. A kegyhely megtekintése után, a Szent Kereszt felmagasztalása kápolnában olasz–magyar szentmisére került sor, melynek főcelebránsa, az Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatása ügyét évek óta odaadóan szolgáló Marti József bujáki esperesplébános volt.

Marti atya a szentmise kapcsán elmondta, hogy a vele „koncelebráló atyák az Angyalos Boldogasszony szerzetesrend tagjai voltak, akik eleve több nemzetet képviseltek. Vezetőjük, Amrogio Canavesi magyar és olasz nyelvű szentbeszédet is tartott, hiszen a nápolyi érsekséghez tartozó calabriai olasz küldöttség három fővel volt jelen ezen a szentmisén. Különösen fontos Nápoly és Alsóbodok kapcsolata, hiszen a korábbi nápolyi bíboros érsek közeli kapcsolatban, mondhatni rokoni kapcsolatban állt az Esterházy családdal.”

Az olasz Calabria régió és Nógrád vármegye testvérkapcsolata 25 éves múltra tekint vissza, így a szentmisén jelen volt a térség külkapcsolatait ápoló diplomatája, Filippo Capellupo úr is, aki meghatott szavakkal mondott köszönetet az alsóbodoki zarándokközpontban való találkozóért, majd elmondta:

„Nagyon fontos volt számomra is, hogy megismerhettem Isten szolgája Esterházy János életét és boldoggá avatási folyamatát is, hiszen a gróf kommunista diktatúra elől menekülő lánya Pugliaba ment férjhez, ahogy az én édesanyám is idevaló. Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Csehország mellett így Olaszország is érintett Esterházy János boldoggá avatásának ügyében. Tudjuk jól, hogy mit jelent egy ilyen eljárás, ezért ezt a tőlünk telhető módon segítjük, maximálisan támogatjuk.”