A Galántai Honismereti Múzeum ismét különleges programokkal készül a közelgő Valentin-napra. Az Üvegtársak c. aktuális kiállítás kísérőrendezvényeiként 2024. február 10-én művészetterápiás kurzusra, február 17-én pedig a szerelmi kapcsolatok változásiról szóló előadásra várják mindazokat, akik a Valentin-nap alkalmából elmélyülésre, önismeretre vágynak.

Művészetterápiás kurzus

A Lelki béke c. workshopon a művészetterápia módszereinek köszönhetően megpihennek és erőt is merítenek a résztvevők. „A művészetnek ereje van. A művészet gyógyít” – vallja a kurzust vezető arteterapeuta, Ing. Dagmar Polievková. A kurzust elsősorban azoknak ajánlja, akik egy nehéz időszak után szeretnének erőt meríteni, akik szeretnének egy kis időt saját magukkal eltölteni, akik szeretnének egy kicsit megpihenni, s mindezt egy különleges élmény segítségével. A programra 2024. február 10-én, szombaton 17 órától kerül sor. Előzetes jelentkezés szükséges ezen a jelentkezési lapon, vagy a múzeum egyéb elérhetőségein (telefonon, e-mailben).

Részvételi díj: 25 €.

A szerelem természete

A szerelem természete címmel tart előadást Dr. Poór Judit párkapcsolati tanácsadó 2024. február 17-én, szombaton 17 órától. „A szerelem leköveti az életünk változásait: mire vágyunk, kire vágyunk, kik vagyunk egy szerelemben. Maga a szerelmi kapcsolat is változik. Ezekről a változásokról lesz szó az est folyamán, illetve arról, milyen buktatói vannak a változásnak és hogyan lehet megőrizni azt a csodát, amit a szerelmi kapcsolódás ad, mindezt női és párterápiás nézőpontból” – fogalmaz dr. Poór Judit párkapcsolati szakértő, intimitás coach. A résztvevők száma korlátozott, ezért javasoljuk a regisztrációt a jelentkezési lapon vagy a múzeum egyéb elérhetőségein (telefonon, e-mailben).

Belépő 10 €.

Randevú a múzeumban

„A művészetnek gyógyító ereje van és a szerelem törékeny, mint az üveg – ezek voltak azok az alapgondolatok, melyek elindítottak az Randevú a múzeumban idei programjainak szervezésében. Ezek a motívumok kapcsolják össze a workshopot és az előadást a kiállítással – teszi hozzá Pukkai Judit, a program szervezője. – Ragaszkodtunk ahhoz, hogy mindkét program a kiállítótérben legyen közvetlenül a műalkotások közelében, hiszen Molnár Zsuzsa Lili figuratív dekorációs tárgyainak alkotási folyamatát is meghatározta egy terápiás folyamat. Fontos ez a fajta kapcsolódás. Dimény Luca alkotásai is kivételesek a tükröződéseivel, a történeti tárgyaknak is különleges kisugárzásuk van.”

A Galántai Honismereti Múzeumban szeretettel várják az azokat, akik Valentin-nap alkalmából is az elmélyülésre és önismeretre biztató programokat keresik. A Lelki béke c. művészetterápiás kurzusra február 10-én, A szerelem természete c. előadásra február 17-én kerül sor. Mindkét program 17 órakor kezdődik.

(Sajtóközlemény)