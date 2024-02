Megjelent a Kibic, az Erdély tematikájú kártyajáték. A játék célja, hogy a gyerekekkel, fiatalokkal és természetesen az idősebbekkel is játékos formában megismertesse Erdély nevezetességeit, szépségeit. A kártyajáték 56 lapjára nem férhetett rá mindaz a világviszonylatban is egyedülálló természeti, kulturális és civilizációs kincs, amit a Tündérkert magáénak tudhat. A játék készítője, Ferkó Zoltán szerint arra viszont kiváló, hogy felkeltse az érdeklődést, és sokakat elindítson Erdély megismerésének útján, ahogy vele is történt annak idején. A szerző már évtizedek óta szívén viseli a külhoni magyar nemzetrészek sorsát, s különféleképpen segíti is őket.

A játék különlegessége, hogy a helyszínek nevét három nyelven, magyarul, románul és németül tünteti fel, hogy ezzel is elősegítse a hajdan soknemzetiségű Erdély kulturális sokszínűségének megőrzését. A játék minden részletének üzenete van: a háromnyelvű kártyalapok hátulján egységesen Erdély címere látható, a pakli dobozának hátulján olvasható kedvcsináló pedig szintén elég sokatmondó: „Hogy ki nyeri a következő kört? Nem tudni, mert a jövő soha nincs előre megírva.”

A Kibic egyébként nem bonyolult kártyajáték, a közkedvelt UNO szabályaihoz hasonlóan kell játszani. A szerző bízik benne, hogy sok vidám és hasznos órát szerez majd családi és baráti társaságban.

Magyarországon jelképes 1920 Ft az ára, megrendelhető egyenesen a szerzőtől a ferko.zoltan@gmail.com e-mail-címen. Továbbá a kártyajáték kapható Budapesten, a 48-as Egyetemi Könyvesboltban (1085 Budapest, Baross utca 48).

Ugyancsak Ferkó Zoltán nevéhez kötődik a szintén most megjelent Kibic kvíz, amely egy 160 kérdésből álló online teszt Erdélyről. Aki kitölti a tesztet, lemérheti felkészültségét Erdély történelméből, földrajzából, kultúrájából, sőt még gasztronómiájából is, és nem utolsósorban egyes válaszokon nagyokat nevethet, illetve komolyan elgondolkodhat. A Kibic kvíz az alábbi linken érhető el.

A Kibic kártyajátékon és az online Kibic kvízen egyaránt megjelenik a szerző kezdeményezésének logója. A RESTART KÓBOR megmozdulás célja a kis dél-erdélyi, Brassó megyei szórványmagyar falu, Kóbor maradék magyarságának támogatása és műemlék erődtemplomának rendben tartása. A kezdeményezésről bővebben a restartkobor.com oldalon olvashatnak.

A szerző nem ismeretlen a felvidékiek előtt sem. Ferkó Zoltán már egyetemista kora óta élénken érdeklődik a külhoni magyar közösségek sorsa iránt.

Többek között elindítója annak a Virrantó Játszóbusznak, mely az elmúlt években az Ipoly menti, a bodrogközi és Ung-vidéki magyar falvakba is ellátogatott. Mindamellett számos olyan kiadvány szerzője, mely a kisebbségi sorsban élő nemzetrészeinkről szól.

(PP/Felvidék.ma)