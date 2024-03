A Felvidéken működő Via Mariae Polgári Társulás szervezésében került sor arra az autóbuszos zarándoklatra, mely március harmadik szombatján indult a Zobor vidékéről Győrbe, majd az anyaországból visszatérve Komáromban fejeződött be.

„Nagy érdeklődés kísérte a zarándoklatot” – tudtuk meg Patay Pétertől, aki a Via Mariae társulás elnökségi tagja, és a Zobor-vidék zarándoklatainak szervezője.

A Zoboraljáról és a Nyitra-vidékről a következő helységekből érkeztek a zarándokok: Alsóbodok, Zsére, Csitár, Nyitra, Berencs, Nagykér, Nagycétény. A csoporthoz csatlakoztak még Érsekújvárból és Tardoskeddről is.

A zarándoklat programját és helyszíneit Patay Péter mondta el portálunknak: „Elsőként Boldog Apor Vilmos vértanú püspök városába érkeztünk, ahol a győri székesegyház kegyképén látható Szűzanya 1697. március 17-én reggel véres könnyeket hullatott. A Könnyező Szűzanya ünnepéhez kapcsolódva minden évben sokan elzarándokolnak Nyitra vidékéről is a győri kegyhelyre. A kétnapos búcsú első napján mi is kifejeztük tiszteletünket a kegykép előtt.

A székesegyházban részt vettünk a szentmisén, melyet Várszegi Asztrik püspök, nyugalmazott pannonhalmi főapát mutatott be.

Visszaérkezve Észak-Komáromba, a Mária Rádió Mirjam Szent Anna-kápolnájába mentünk, ahol Lépes Lóránt atya, a rádió igazgatója és munkatársai, valamint Kucsera Mária Valéria szerzetes nővér fogadott bennünket.

A felvidéki Mária Rádiót már a nyitrai régióban is sokan hallgatják, így nagy öröm volt a zarándoklaton résztvevőknek, hogy közelről is megismertük a felvidéki hívő közösség „lélek hangjának“ központját, melyet Felvidék-szerte sokan hallgatnak, elsősorban az idősebb korosztály, de reméljük, a fiatalabbak is szívesen csatlakoznak egy-egy programhoz.

Így vált ez az állomás a zarándoklat lelki ajándékává, amikor az éter hullámain a Mária Rádióban a 15 órai Isteni irgalmasság rózsafüzért, majd a Világosság rózsafüzért a zarándokcsoport tagjaival imádkoztuk el, melyhez a felvidéki katolikus hívek hallgatósága kapcsolódott, így igazi lelki koszorúvá válhatott az éteren történt közös imádkozás.

Végezetül a komáromi Szent Rozália-templom melletti kálvárián keresztutat járunk.

Zarándoklatunk fő felajánlása az óhajtott világbékéért, és Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért történt“ – szólt Patay Péter beszámolója.

A világhálón, a Mária Út Felvidéken és a Gyalogosan zarándokolva – Zoboralján és a nagyvilágban címszóval jelölt közösségi oldalakon olvasható mindaz, amit a zoboroljai zarándokutakról tudni lehet:

„Zoboralján évről évre megszervezzük a Zoboralji gyalogos zarándoklatot, minden nyár végén gyalogosan elindulunk az 1Úton nemzetközi zarándoknapon valamelyik Nyitra-vidéki településre, az őszi hónapokban pedig Esterházy János gyalogos zarándoklaton indulunk el Alsóbodokra a vértanúnak szentelt ünnepségre. Ugyancsak régiónk zarándokhelyeit autóbuszos zarándoklattal járjuk be, mutatjuk be azoknak is, akik esetleg még nem jártak ezeken a helyeken. Minden zarándoklat iránt van érdeklődés, sok esetben visszatérő zarándokok jönnek, akiket egy korábbi alkalommal lelkileg megérintett az együttlét, a hangulat, a feltöltődés, melyet ilyenkor hazavisz az ember. S minek tulajdonítom az érdeklődést, az elindulást, akár a gyalogos zarándoklaton? Ez egy keresés, isteni sugallat, hogy megtaláljuk azt a belső nyugalmat, amire minden ember vágyik.

A zarándoklatok résztvevői között dominál az 50 év feletti korosztály, de a legnépesebb gyalogos zarándoklaton, az 1Úton a fiatalabbak és családok is szép számban megjelennek. Az autóbuszos vagy vonatos zarándoklatokat elsősorban a középkorú vagy idősebb emberek kedvelik.“

A Via Mariae társulás zoboraljai szervezője elmondta, hogy legközelebb 2024. május 11-én szerveznek autóbuszos zarándoklatot a Trencsén megyében található Vágsziklásra /Skalka/ és a Butkov-hegyre. Csatlakozni lehet Alsóbodok, Pográny, Csehi, Nagycétény, Nagykér, Berencs, Nyitra településeken, de szükséges a jelentkezés Patay Péternél a 0908132086-os telefonszámon.

(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)