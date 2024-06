Június 8-án, Csicsón folytatódik a Csiliz Menti Lángfutás, az örömfutás második állomásán folytathatják a „lánggyűjtést” a futók.

A Csiliz Menti Népfőiskola március 2-án, Medvén indította el a Lángfutás-sorozatot, mely négy állomásból áll. Azok a futók, akik az év folyamán mind a négy helyszínen – Medvén, Csicsón, Csilizradványon és Csilizpatason – is átfutnak a célvonalon, egy különleges fáklyaalakot tudnak összeilleszteni az összegyűjtött érmekből. A medvei örömfutáson közel 170-en vettek részt, és hasonlóan magas számú résztvevővel számolnak Csicsón is.

A csicsói örömfutáson egy 2 kilométeres távot kell teljesíteni kortól és nemtől függetlenül. Ezen a távon nem lesz időmérés, mindenki, aki beér a célba, érmet kap.

A csicsói indulóknak a nevezés ingyenes, a más településekről érkezők esetében 5 euró a részvételi díj, mely összeg tartalmazza az ebédet (kolbász és kenyér) és üdítőt, valamint a célba éréskor kapott üveges vizet és szőlőcukrot.

Az örömfutáson való részvétel regisztrációhoz kötött. Bár a helyszínen is lehetőség nyílik a regisztrációra, szervezési okokból a rendezők kérik az online regisztrációs felület előnyben részesítését, ami elérhető a ttt-tata.hu weboldalon. A regisztrációkor a rendszer e-mail-ben visszaigazolást küld.

Az örömfutáson és a versenyfutáson indulók is egységesen láng alakú érmet kapnak, így ha valaki a hosszabb távokon mérettetné meg magát, akkor sem kell attól tartania, hogy nem tudja folytatni a lánggyűjtést.

„Községünkben az előző 10 évben csak versenyszerűen lett megszervezve ez a rendezvény, és úgy vettem észre, hogy kevés helybeli méretteti meg magát rajta. Az új Csiliz menti kezdeményezést megragadva újítottunk a repertoáron, azaz a 10 és 4 km-es távokhoz a 2 km-es örömfutást is beiktattuk. Mivel az új táv mérés nélküli, ezért lehetőségük lesz az egészségüket támogatni a hivatásos futók mellett gyerekeknek, kevésbé sportos alkatúaknak, babakocsival érkezőknek és sétálóknak is. Remélem, hogy ennek a kezdeményezésnek köszönhetően egyre többen iktatják be mindennapjaikba a sportolást, amivel támogatják az egészségüket” – mondta az eseménnyel kapcsolatban Németh Andrea, Csicsó polgármestere, a rendezvény védnöke.

Buchinger Péter, a Csiliz Menti Népfőiskola elnöke bízik abban, hogy Csicsón is nagy létszámban képviseltetik majd magukat a csilizköziek.

„Nagy öröm számunkra, hogy elérkeztünk a Lángfutás következő szakaszához. A megnyitó ceremónia keretein belül a Medvén lángra lobbantott fáklyával érkeznek meg a Bősi Futóklub képviselői, ősszel pedig innen Csicsóról kerül majd át a láng Csilizradványra, a harmadik állomásra. Reméljük, hogy Csicsón is találkozunk majd a Medvén megismert arcokkal, és hogy újabb ismeretségeket köthetünk azokkal, akik csak most kapcsolódnak be az örömfutásba. Reményeim szerint a csicsói rutin és a népfőiskolai kezdeményezés fiatalos lendülete garantálja, hogy ismét egy kellemesen eltöltött délelőtt vár ránk a sport és egészség jegyében” – fogalmazott Buchinger Péter.

(Sajtóközlemény/Felvidék.ma)