A közmédia több csatornája közvetíti élőben Ferenc pápa gyászmiséjét

Szombaton vesznek búcsút a húsvéthétfőn elhunyt Ferenc pápától. A szertartást élőben közvetíti a Duna, a Duna World és a Kossuth Rádió. A Szentatya emléke előtt a közmédia több csatornája is dokumentumfilmekkel, és vallási témájú alkotásokkal tiszteleg. A Duna az elhunyt katolikus egyházfő egyik legkedvesebb filmjét, a Babette lakomáját is műsorára tűzi.

Nemzeti gyásznapot hirdetett a magyar kormány Ferenc pápa temetésének napjára, szombaton a közmédia épületein is felvonják a fekete lobogót. A Szentatya gyászszertartását élőben követhetik a közmédia több csatornáján, a Duna, a Duna World és a Kossuth Rádió 9 órától „Megkönyörült és kiválasztotta” – Búcsúzunk Ferenc pápától című műsorában közvetíti a több mint háromórás eseményt.

A műsorváltozás nemcsak a búcsúvételi szertartás időtartamát érinti, további vallási témájú alkotásokkal idézik fel Ferenc pápa emlékét és munkásságát a csatornák. A Dunán szombaton 7:40-től láthatják a Kenyér és Rózsa – Az Árpád-házi Szent Erzsébet-templom és a Rózsák tere című magyar dokumentumfilmet, majd 7:55-től a 2021-es esztendő kiemelkedő, történelmivé nőtt eseményének, az 52. Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus legfőbb üzeneteit felidéző Ahol az Ég összeér a Földdel című 2022-es dokumentumfilm következik.

A gyászszertartás után 13:30-tól a Szentatya 2023-as apostoli látogatásának előkészületeit és lebonyolítását bemutató, Krisztus a jövőnk – Ferenc pápa Magyarországon 2023. április 28-30. című filmet tűzi műsorra a Duna, majd 14:10-kor kezdődik Ferenc pápa – Buenos Airestől a Vatikánig című olasz-spanyol-argentin életrajzi film.

Morus Tamás, a később szentté avatott humanistáról szóló, Egy ember az örökkévalóságnak című 1966-ban készült angol történelmi filmet 15:55-től láthatják, majd 19:35-től Ferenc pápa egyik kedvenc filmjét nézhetik meg a csatornán.

A Babette lakomája című dán filmdráma 1987-ben a legjobb külföldi film kategóriájának Oscar-díjas alkotása lett. Szombaton este is vallási témájú filmekkel várja nézőit a Duna: 21:15-től Pál, Krisztus apostola, majd 23 órától A mi pápánk című alkotás látható.

A Duna Worldön április 26-án 7:35-től egymást követő két részben ismerhetik meg a Magyar Krónika című magazinban a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus magyar vonatkozásait, 8:30-tól pedig a Zarándokok Ferenc pápánál alkotást láthatják, amely a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia római zarándoklatáról készült film és egyben bensőséges portré is a hívők lelki utazásáról.

A délelőtt 9 órától élőben közvetített búcsúztatást 22:25-től megismétli a Duna World.

Az M5 kulturális csatornán 9:30-tól A Nagyok mutat be történeteket a Vatikán és a magyarság kapcsolatáról, 10 órától pedig az Ezt itt a kérdés Ferenc pápa hagyatéka és a jövő egyháza című adásának ismétlését láthatják. Ferenc pápa 2023. április 28-30 között második alkalommal látogatott Magyarországra. Apostoli utazásának emlékezetes pillanatait mutatja be a „HÍVŐSZÓ” – Ferenc pápa látogatása Magyarországon című film az M5 kulturális csatornán szombaton 12 órától, továbbá egy 2021-es olasz dokumentumfilmet is láthatnak az M5-ön 19 órától.

A Csakis együtt – Ferenc pápa meglepetése a Szentatya 2020-as nagypénteki imavirrasztásával és szokatlan keresztútjának nagy hatású képeivel és szavaival kezdődik. A koronavírus miatt teljesen kihalt volt a Szent Péter tér, csupán az eső ritmikus kopogása adott nagyobb hangsúlyt Ferenc pápa irgalmasság fontosságát hangsúlyozó szavainak.

20 órától az M5 História Pápalátogatások Magyarországon című adását tűzi ismét műsorára az M5. Az M2 Petőfi TV 20 órakor a Ferenc pápa – Buenos Airestől a Vatikánig című életrajzi filmmel várja nézőit.

A Kossuth Rádió 9-től 13 óráig közvetíti élőben Ferenc pápa gyászszertartását, majd 13:05-től zenei összeállítást hallhatnak „A szeretet legyőzte a gyűlöletet…” címmel, 19:05-től pedig az Örökzöld jelentkezik Ferenc pápa kedvenc zenéivel.

