Helyben készült és organikus. Ez a két kulcsszava a június 22-én megrendezésre kerülő autentikus kürti borudvarnak, amely immár tizenegyedik éve népszerűsíti az adalékmentesen és organikusan készült natúr borokat, valamint a hozzájuk párosítható helyi finomságokat.

Étel, ital, zene és jó társaság – a kürti autentikus udvar egy családias hangulatú rendezvény, amely nem a kürti szőlőhegyen, hanem a falu központjában, a Strekov 1075 borászat udvarán várja az érdeklődőket. Itt találkoznak évente azok a hazai és külföldi borkedvelők, akik kíváncsiak arra, hol tart nálunk a világban egyre népszerűbb natúr bor műfaja, milyen borokat és ételeket lehet készíteni a 21. században úgy, hogy közben a környezetünket ne károsítsuk.

Itt kóstolhatók azok a natúr borok is, amelyek csupán kis tételben vagy kísérleti jelleggel készülnek egy-egy borászatban, és nincs esélyük távoli tájak fogyasztóihoz eljutni. Ezáltal is egyedibbek és különlegesebbek, ráadásul az autentikus borudvaron az érdeklődők baráti hangulatban beszélhetik meg a borásszal egy-egy tétel történetét. Fogyasztó és termelő így egymást támogatva adhat hitelt és lendületet a természethű borkészítésnek és gondolkodásnak.

A rendezvény 2014-ben indult azzal a céllal, hogy teret és bemutatkozási lehetőséget adjon az ökologikus gazdálkodást folytató dél-szlovákiai borászatoknak. Az autentikus borudvar állandó kiállítói az Autentista Charta szerint gazdálkodó hazai termelők: a Kasnyik Családi Pincészet (Kürt), a Mátyás Családi Pincészet (Kisújfalu), a Slobodné vinárstvo (Fajkürt), a Magula pincészet (Szárazpatak) és a házigazda Strekov 1075 borászat.

Rajtuk kívül minden évben hasonló szellemiségben gazdálkodó borászatok érkeztek Magyarországról, Csehországból, Ausztriából, Olaszországból és Szlovéniából.

A fesztivál minden évben egy-egy borrégiót szeretne részletesebben megmutatni: idén Portugália érkezik. A portugál natúr borok mellett tehát portugál ételek (köztük a híres pudingos kosárka, a Pasteis de Nata) és portugál zene (bossa nova) is várják Kürtön a látogatókat.

A program most is a megszokott menetrend szerint zajlik: kapunyitás 14 órakor, a gyerekeket mászófal és a Trapiti zsonglőr társulat várja. A színpadon ezúttal az Aron Hodek&Pocket crew, a The Groove, majd a Varjos zenekar. Este a tábortűznél közös dobolás és tűzugrás. Az idei borudvar különlegessége, hogy pontosan ezen a napon, június 22-én „rózsás teliholdban” is gyönyörködhetünk.

(Sajtóközlemény)