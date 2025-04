Orbán Viktor: egy magára valamit adó demokratikus jogállam nem vehet részt a Nemzetközi Büntetőbíróságban

Egy politikai motivációk alapján működő nemzetközi bíróságban egy magára valamit adó demokratikus jogállam, mint amilyen Magyarország, nem vehet részt – jelentette ki a miniszterelnök csütörtökön Budapesten azzal kapcsolatban, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.

Orbán Viktor a hivatalos látogatáson Magyarországon tartózkodó Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón azt mondta, ez a testület politikai bírósággá alakult az elmúlt években, már nem pártatlan, nem jogállami bíróság. Ezt a legvilágosabban az Izraellel kapcsolatos döntések mutatták meg – tette hozzá, miközben bejelentését a sajtótájékoztatón megtapsolta Benjámin Netanjahu.

„Meggyőződésem, hogy politikai eszközzé silányították ezt az egyébként fontos nemzetközi bírói fórumot, amellyel nem tudunk és nem is akarunk közösséget vállalni a következő időszakban” – fogalmazott Orbán Viktor.

Elmondta, a külügyminiszter a kilépéssel kapcsolatos törvényjavaslatot a nap folyamán benyújtja az Országgyűlésnek. Felhívta a figyelmet arra, hogy ő volt az a miniszterelnök, aki aláírta a Nemzetközi Büntetőbírósághoz való csatlakozási dokumentumot még 2000-ben, és a napokban ő volt az, aki aláírta az onnan való kilépésről szóló dokumentumot is.

A miniszterelnök kijelentette, Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben, ennek minden eszközzel érvényt is szerzünk, minden állampolgárunkat megvédjük. Felidézte: utoljára Budapesten nyolc évvel ezelőtt találkoztak, ő maga pedig 2021-ben volt utoljára Izraelben. Jelezte: a világ hatalmasat változott azóta,

az egész globális biztonság súlyos fenyegetésekkel néz szembe, és ennek egyik legsúlyosabb példája és eseménye az a terrortámadás volt, amelyet Izrael szenvedett el másfél évvel ezelőtt.

Egy olyan kegyetlen és súlyos, az izraeli szuverenitást lábbal tipró terrortámadást szenvedtek el, amely nagy hatással volt az egész világra, így Magyarországra is – utalt a 2023. október 7-i Izraelt ért terrortámadásra. Hangsúlyozta: Magyarország világossá tette az első pillanatban, hogy kiáll Izrael szuverenitása, önvédelemhez való joga és az izraeli emberek biztonsága mellett és azóta is ezt az álláspontot képviseli mindenhol a világpolitikában. Sok sikert kívánt az izraeli miniszterelnöknek és Izrael kormányának, hogy megteremtse a saját népének biztonságát és érvényesítse önvédelemhez való jogát.

Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra is: Magyarországon is történtek változások, leginkább az Európai Unióban. Kijelentette: Magyarország az elmúlt években a szabadság szigete, a zsidó-keresztény civilizáció elszánt őre és zászlóvivője is volt Európában. Hozzátette: a magyar zsidó közösség lélekszámát tekintve Európa harmadik legnagyobb zsidó közössége és – folytatta – biztosan állíthatja, hogy ma ők vannak egész Európában a legnagyobb biztonságban.

Az elmúlt évtizedben Nyugat-Európában az antiszemitizmus soha nem látott méreteket öltött – mondta. Hangsúlyozta, hogy Magyarországon ugyanakkor eddig sem lengettek Hamász-zászlókat és ezután sem fognak ilyet tenni.

„Ebben az országban, a mi hazánkban zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben és ennek mi minden eszközzel érvényt is szerzünk. Minden állampolgárunkat megvédjük és külön figyelmet fordítunk azokra a csoportokra, amelyek kiugróan veszélyeztetettek, és a zsidó közösség már mindenhol a világban kiugróan veszélyeztetett” – fogalmazott.

Az antiszemitizmust Nyugat-Európába importálják, az illegális migráció ugyanis hozza magával ennek növekedését; a brüsszeli elit nem tudja és nem akarja megállítani az illegális migrációt, hanem menedzselni akarja azt – mondta. Orbán Viktor kijelentette, Magyarország ebben nem enged, semmilyen migrációt nem fogad el, semmilyen európai migrációs megállapodást nem enged érvényesülni az országban, mert az az itt élő minden polgár biztonságát veszélyeztetné. Ráadásul ez szuverenitási kérdés is Magyarországnak – jegyezte meg.

A kormányfő azt mondta, Magyarország értékei és nemzeti érdekei miatt is érdekelt abban, hogy Izrael stabil és biztonságos ország maradjon. A stabil Izrael a Közel-Kelet stabilitásának a kulcsa – hangsúlyozta.

Orbán Viktor kitért arra, Izrael komoly befektető Magyarországon, jól működik együtt a magyar és izraeli vállalati közösség, és reményei szerint ez az együttműködés folytatódik. Hozzátette: az együttműködés kiterjed a hadiiparra is, ezt is folytatni fogják. Emlékeztetett arra, hogy Magyarország számos technológiát vásárolt Izraeltől és építette be katonai rendszerébe.

Elmondta, 150 izraeli vállalat működik Magyarországon, több ezer embernek biztosítanak munkahelyet, és ezek értékes befektetések, nemcsak a volumenük, hanem a minőségük miatt is, mert azok a gyógyszeriparban és a high-tech szektorban jöttek létre. A magyar export Izraelben egy olyan tétel, ami nekünk számít – hangsúlyozta Orbán Viktor, aki örömét fejezte ki, hogy Izrael soha semmilyen akadályt nem gördített a Magyarországról Izraelbe irányuló export elé.

A miniszterelnök megköszönte azt a támogatást, amelyet Izrael ad a Magyarországon élő zsidó közösségnek. Hozzátette, a magyar zsidó közösség, amely egy hányatott sorsú, történelmileg nehéz múltú közösség, ma Magyarországon nemcsak otthon érezheti magát, hanem értékes közösségnek is tekintheti magát, „mint ahogy mi is értékes közösségnek tekintjük a Magyarországon élő zsidó közösséget”.

Orbán Viktor Benjámin Netanjahu látogatását nemcsak politikai szempontból nevezte fontosnak, hanem „egy fontos személyes, lelki, ha úgy tetszik, civilizációs célú látogatásnak” is tartotta. Elmondta, Izrael a jövőben is számíthat Magyarországra mint a zsidó-keresztény kultúra „ellenfelek által bevehetetlen európai bástyájára”.

MTI/Felvidék.ma