A Hagyományok Háza Hálózat – Vajdaság augusztus 2-a és 9-e között rendezte meg – ezúttal már harmadik alkalommal – a népi kézműves tábort. Tóthfalu nevű település adott otthont a rendezvénynek, amelynek elsődleges célja az alkotás, a hagyományok és a népművészet iránt érdeklődők tudásának bővítése volt. A jelentkezők a tábori foglalkozásokon megismerkedtek a bőrművességgel, viseletkészítéssel, hímzéssel, kosárfonással, népi ékszerkészítéssel, bútorfestéssel, cipészmesterséggel és a népi gyógyászattal.

Az elsősorban felnőtteknek szóló nyári tábor két időszakban zajlott. Augusztus 2–5. között a hímzés iránt érdeklődők Zuberec Vera és Jenei Anikó népi tárgyalkotó iparművészektől sajátíthatták el a lyukhímzés tudományát, a teljesen kezdők a széleldolgozás technikáiba mélyedtek, míg a haladók a tervezést gyakorolták. A viseletkészítők férfi mellényt és női táskát varrtak, megtanulták a zsinórozás technikáját, lehetőség volt saját ruhát és ékszert is tervezni, sőt el is készíthették a megálmodott tárgyakat Borbásné Budai Valéria, Donkóné Birkás Tünde, Tajti Erzsébet népi tárgyalkotó iparművészek, és Maldrik Laura formatervező mérnök vezetésével. Aki a természetes bőr felhasználásának, díszítésének folyamataira volt kíváncsi, az a helyi fiatal oktató, Koós Dezső bőrműves foglalkozásán tanulhatott.

A második időszakban, augusztus 6. és 9. között, népi ékszerkészítést lehetett tanulni Péter Szidónia gyöngyfűző, népi tárgyalkotó iparművésztől, a bőrműves hivatás iránt érdeklődők pedig Dobai Ágnes cipész vezetésével egyedi bőrlábbeliket készíthettek. Csíki Virág bútorfestő a vajdasági alkotóknak templomkazetták, tükörkeretek, sámlik és ékszerek díszítésére való látványos mintakészletet adott át. A kosárfonók ezúttal is maradandót alkottak, számos különféle tároló, gazdasági kosár, fonott üveg készült Kovács Zoltán kosárfonó népi tárgyalkotó iparművész irányításával.

A táborban a pihenő időszakokban is a hagyományőrzésé volt a főszerep. A meghívott oktatók ismeretterjesztő előadásokat tartottak, népi gyógyászati témában például Mihók Szilvia füvesasszony és Sári Adél természetgyógyász a természetes szerek, növényi kivonatok, illóolajok világába vezette be az érdeklődőket. De a népművészet iránt érdeklődők sem maradtak délutáni elfoglaltság nélkül, Nádi Katalintól és Bosznai Sárától vajdasági népdalokat lehetett tanulni, Nagy Abonyi Szabolcs mesemondónak köszönhetően pedig minden adandó alkalommal előkerült az egybegyűltek szórakoztatására és okulására egy-két tanulságos történet is. Szó esett még helytörténeti érdekességekről, és a helyi egyesületeknek köszönhetően lebilincselő élményprogramokon is részt vehettek a táborlakók.

(A Hagyományok Háza Hálózat sajtóközleménye)