A DAC egy pontot szerzett a Dukla ellen

Hazai lehetőséggel indult a mérkőzés.

A hosszú sarokra bemozduló Gruszkowski Mendeztől kapta a labdát, melyet fejjel igyekezett a kapuba juttatni. A bólintás jó volt, de Trnovský sajnos a labda útjába állt, így elmaradt a gólöröm. Hasonló jelenetre egy jó darabig várni kellett. Főleg a vendégek térfelén zajlott a játék, de a kapuk egyik oldalon sem forogtak igazán veszélyben. A következő lehetőség a 25. percben érkezett, Trusa azonban fölé fejelt.

A 35. percben már rezdült a háló, de szinte ugyanabban a pillanatban emelkedett a partjelző zászlaja is a magasba. Trusa iratkozhatott volna fel a gólszerzők listájára, de Gruszkowski passzának pillanatában sajnos lesen állt. Mindezt a videószobában ülők is megerősítették. „Gólt kéne rúgni!” – hangzott el ezt követően a B-középből az egyértelmű üzenet. Szurkolóink felszólításának Gruszkowski a 44. percben szeretett volna eleget tenni, de kísérlete elhalt Trnovský kezeiben. 45 percnyi játék után így 0:0-ával vonultak be a csapatok az öltözőbe.

A szünetben egyik edző sem szánta rá magát a cserére. A találkozó pedig ott folytatódott, ahol az első félidőben abbamaradt.

A 63. percben Tuboly egy kemény belemenést követően sárga lapot kapott Ruc játékvezetőtől, de a videószobából a bíró fülére szóltak, hogy ez durvább szabálytalanságnak tűnt a kameraképeken. A sípmester a vonal melletti monitoron visszanézte az esetet, s végül saját döntését megmásítva piros lapot adott Tubolynak – megfogyatkoztunk.

Nem voltunk könnyű helyzetben, de a vendégeink mintha nem tudtak volna mit kezdeni az emberelőnnyel. Ahelyett, hogy ostrom alá vették volna a kapunkat, ugyanolyan mezőnyjátékkal folytatódott tovább a mérkőzés. Sőt, kis szerencsével még akár a vezetést is megszerezhettük volna. A 74. percben ugyanis Trusa három védő gyűrűjéből remekül kilépve került ordító helyzetbe, de 15 méterről a léc fölé bombázott. Ez volt a találkozó addigi legnagyobb gólhelyzete. S mivel ennél több már nem is akadt a hátralévő időben, ezért a mérkőzés jegyzőkönyvébe végül a 0:0-ás végeredmény került.

14 forduló után továbbra is a negyedik helyet foglaljuk el a bajnoki tabellán.

Pontjaink gyarapítására két hét múlva lesz lehetőségünk, mivel a jövő héten a válogatott mérkőzések miatt nem lesz bajnoki forduló. Legközelebb is hazai pályán fogadjuk soros ellenfelünket, a nagymihályiakat.

Edzői nyilatkozat:

Xisco Muñoz (DAC 1904): „Különböző fázisai voltak a mérkőzésnek. Volt, hogy nagy fölényben játszottunk, helyzeteket alakítottunk ki és domináltunk. Mindez a piros lap után változott meg, ami befolyással volt a játékunkra. Végeredményben jól reagáltunk, nagyobb tapasztalattal futballoztunk, mint a korábbi találkozókon. Ez mindenképp pozitívum, ahogy a csapat hozzáállása is, és ahogy a 90 perc során összetartott és igyekezett megszerezni a győzelmet. A negatívum maga az eredmény, hiszen ennek a döntetlennek nem örülhetünk igazán. Elnézést kérünk a szurkolóinktól. A fiúk mindent megtettek, hogy három ponttal örvendeztessék meg őket, de az nem jött össze. Néha ez megesik, ám nekünk folytatnunk kell tovább.”

Marek Bažík (Besztercebánya): „A teljesítményünket befolyásolta a szerdai találkozó, amely sok erőt kivett belőlünk. Ez ma a támadásaink során mutatkozott meg a leginkább, és aktivitásban is elmaradtunk a várttól. A kiállításig a hazaiak voltak jobbak. Az egy pontot elfogadjuk, három hónap alatt három meccset játszottunk a DAC-cal, ezeken négy pontot szereztünk, a kupában pedig továbbjutottunk, és egyik alkalommal sem kaptunk gólt. Mindez pozitívum. Ha össze kell hasonlítanom a szerdai meccsel a mait, akkor az mindenképp jobban sikerült.”

DAC 1904 – MFK DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 0:0

Niké Liga, 14. forduló, MOL Aréna, Dunaszerdahely, 2024. 11. 10., 15:30

Játékvezetők: Ruc – Štrbo, Štofik

Nézőszám: 2239

Sárga lap: 23. Mendez, ill. 54. Slebodník, 68. Považanec

Piros lap: 64. Tuboly

DAC 1904: Popović – Gruszkowski (57. Bősze), Csinger, Ortiz, Brunetti, Mendez – Tuboly, Vitális (63. Bernát), Herc – Almási (73. Bajo), Trusa (K)

Besztercebánya: Trnovský – Mensah, Hlinka, Willwéber (K) – Pišoja (84. Malec), Považanec, Richtárech (89. Ľupták), Záhumenský – Slebodník (57. Veselovský), Hanes (57. Šikula), Rymarenko